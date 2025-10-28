Chiến binh Samba Matheus Cunha cứu rỗi "Quỷ đỏ", MU mơ bay cao

⚽ Từ sự hỗn loạn đến cú hích tinh thần

Khi Matheus Cunha đặt chân tới Manchester United hồi tháng 8, bầu không khí ở Old Trafford vẫn đặc quánh sự hoài nghi. Thất bại trong trận chung kết Europa League khiến thầy trò Ruben Amorim không được dự cúp châu Âu, còn người hâm mộ thì chẳng biết rốt cuộc đội bóng đang đi theo hướng nào.

Cunha đem đến sự lì lợm cần thiết cho MU

Nhưng Cunha thì khác. Anh nhìn thấy mọi vấn đề của đội, chỉ nhún vai và tuyên bố: “Tôi sẵn sàng”. Cái cách tiền đạo người Brazil xuất hiện ở những khoảnh khắc khó khăn khiến người ta cảm thấy, United vừa tìm được một chiến binh thực thụ – một kẻ không ngại lấm bùn vì chiến thắng.

🔥 Bùng nổ ở Anfield & dấu ấn trong chiến thắng Brighton

Trận thắng 2-1 trước Liverpool đã đánh dấu màn trình diễn mang tính bước ngoặt của Cunha. Anh không ghi bàn, không kiến tạo, nhưng lại là “chìa khóa” giúp hệ thống tấn công của Amorim vận hành trơn tru. Sự cơ động, quyết liệt và tinh quái trong từng pha tranh chấp khiến các cầu thủ Liverpool ức chế, còn đồng đội thì có thêm khoảng trống để triển khai thế trận.

Cunha khiến các cầu thủ Liverpool khốn khổ

HLV Amorim thậm chí thừa nhận: “Nếu dùng Sesko, trung vệ Liverpool sẽ dễ bắt bài. Còn Cunha thì khác, cậu ấy khiến họ bối rối”.

Và rồi, như một lời khẳng định cho phong độ đang lên, ở vòng 9 Ngoại hạng Anh 2025/26, Cunha cuối cùng cũng có bàn thắng đầu tiên trong màu áo Manchester United, góp công lớn vào chiến thắng 4-2 trước Brighton trên sân Old Trafford. Một pha xử lý tinh tế, gọn gàng – đúng kiểu Brazil, mở toang cánh cửa cho "Quỷ đỏ" bứt phá.

Sau nhiều trận chỉ làm nền cho đồng đội tỏa sáng, cú sút tung lưới Brighton là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không ngừng của anh – một bàn thắng đến từ tốc độ, bản lĩnh và cả sự lì lợm mà báo chí Anh gọi là “moxie” (tinh thần chiến đấu không khoan nhượng).

🧠 Cỗ máy sáng tạo giữa lằn ranh kỹ thuật và tinh quái

Matheus Cunha không phải mẫu tiền đạo săn bàn thuần túy. Anh là người khiến cả hệ thống “chạy” mượt hơn – người sẵn sàng lùi sâu, kéo giãn hàng thủ đối phương, hoặc giữ bóng giữa vòng vây rồi tung ra những đường chuyền đơn giản mà hiệu quả.

Cunha "mở tài khoản" bàn thắng cho MU

Giám đốc điều hành Omar Berrada từng mô tả anh “mang hơi hướng Eric Cantona” – một so sánh táo bạo, nhưng không hề vô lý. Cunha có cùng thần thái: lạnh lùng, ngạo nghễ và luôn biết cách khiến đối thủ phát điên.

Khi Amorim xây dựng lại lối chơi dựa trên tranh chấp bóng hai và ba, Cunha trở thành quân bài không thể thiếu. Anh biết khi nào nên rê, khi nào nên chuyền, khi nào cần… ngã để câu lỗi. Đôi chân linh hoạt, khả năng xử lý hai chân như một và bản năng “đọc” tình huống giúp MU kiểm soát bóng ngay cả trong thế bị áp sát.

💪 Nghệ thuật của sự lì lợm

Cunha không chỉ tỏa sáng bằng kỹ thuật, mà còn bởi thứ “mưu mẹo” đúng chất Nam Mỹ. Cuối trận gặp Liverpool, anh liên tục giành được những pha phạm lỗi chiến thuật, kéo dài thời gian và phá nhịp pressing của đối phương. Thậm chí, khi bị phạm lỗi, anh còn chủ động cầm bóng, khiếu nại trọng tài, rồi… giả vờ bị chuột rút để đội nhà hít thở.

Đó là kiểu cầu thủ MU đã thiếu suốt nhiều năm – người dám chơi rắn khi cần, dám “xấu xí” để bảo vệ chiến thắng. Ở những phút cuối tại Anfield, hình ảnh Cunha đổ gục xuống sân trong tiếng la ó từ khán đài Liverpool khiến người hâm mộ "Quỷ đỏ" mỉm cười: “Đó chính là thứ ADN chiến thắng”.

MU mơ thứ hạng tốt ở Ngoại hạng Anh nhờ vào sự tỏa sáng của Cunha

🔥 Tương lai mở ra trước mắt

Tám trận đầu tiên không bàn thắng, nhưng chỉ cần một đêm rực rỡ trước Brighton, Cunha đã khiến Old Trafford như muốn nổ tung. Anh không chỉ mang lại kỹ thuật, sự hiệu quả mà còn là tinh thần chiến đấu, niềm tin và thái độ “tôi sẽ làm tất cả vì chiến thắng”.

Amorim giờ đây có “bài toán ngọt ngào”: nên giữ Mount vì cân bằng phòng ngự, hay để Cunha – Mbeumo – Sesko luân phiên trên hàng công. Nhưng dù thế nào, Cunha đã khẳng định mình xứng đáng có chỗ đứng.

Và trong mắt các cổ động viên MU, Cunha không chỉ là tân binh đến từ Brazil – anh là tia lửa nhỏ có thể nhóm lại ngọn lửa lớn ở Old Trafford, nơi niềm tin từng ngủ yên trong hàng thập kỷ.