Tin mới nhất bóng đá sáng 4/1: Demiral cà khịa Ronaldo sau trận thắng Al Nassr

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Bản tin bóng đá sáng 4/1: Demiral đã một lần nữa trêu đồng đội cũ Ronaldo sau khi anh và các đồng đội Al Ahli hạ Al Nassr.

Demiral cà khịa Ronaldo

Trung vệ Merih Demiral của Al Ahli đã nhân dịp Cristiano Ronaldo cùng Al Nassr thua trận trước Al Ahli để cà khịa đồng đội cũ trên mạng xã hội. Demiral đăng một bức ảnh tạo bởi AI có anh trong ảnh đang đọc một tờ báo, và trên báo có câu “Al Nassr chưa thua trận nào mùa này” bị gạch đỏ và thay bằng “Al Nassr chưa từng gặp Al Ahli mùa này”.  Cách đây không lâu Demiral cũng trêu Ronaldo vụ trọng tài cho Al Nassr penalty khi gần hết giờ.

Demiral và Ronaldo

Demiral và Ronaldo

Barca nói chuyện với Vlahovic

Tờ La Gazzetta dello Sport cho biết Juventus đã chấp nhận không giữ Dusan Vlahovic và người đại diện của tiền đạo này đã không dưới 2 lần nói chuyện với Barcelona. Vlahovic dự kiến rời CLB sau mùa này dưới dạng tự do và Barca đã nhanh chóng tiếp cận anh để thay thế Robert Lewandowski cũng sắp hết hợp đồng.

Napoli sẽ quay lại với vụ Mainoo nếu Noa Lang ra đi

Một số nguồn tin tại Italia cho biết nếu Kobbie Mainoo được Napoli tiếp cận lần nữa, điều đó sẽ xảy ra trong trường hợp Napoli chia tay với Noa Lang. Tiền đạo cánh người Hà Lan đang được Galatasaray quan tâm và nếu bán được Lang, Napoli sẽ có thêm chút điều kiện tài chính để trở lại vụ Mainoo, dù lúc này MU đang không cho Mainoo đi vì chấn thương của Bruno Fernandes.

Nesta nói Fabregas là kẻ hay than vãn

Cựu trung vệ Alessandro Nesta trong cuộc phỏng vấn mới đây đã nói ra điều mà không ít giới chuyên môn ở Serie A nói về Cesc Fabregas từ khi Fabregas dẫn dắt Como. Nesta cho biết: “Bóng đá thì có nhiều kiểu. Nếu Allegri thắng thì tất nhiên cách đá của ông ấy là đúng. Mùa trước tôi dẫn dắt Monza cầm hòa Como 1-1 và Fabregas đã đến phàn nàn với tôi về việc chúng tôi tổ chức 1-kèm-1. Tôi nói luôn với cậu ta rằng cậu ta cách đây nhiều năm cứ kêu ca rằng chúng tôi phòng ngự catenaccio này nọ, thế bây giờ cậu muốn chúng tôi đá kiểu nào thì gửi fax sang đây chỉ dẫn bọn tôi xem”.

Thầy của Stoichkov & Berbatov qua đời ở tuổi 80

Dimitar Penev, một trong những cầu thủ hay nhất trong lịch sử Bulgaria và cũng là HLV trưởng hay nhất đội tuyển nước này, đã từ trần trong ngày 3/1 ở tuổi 80. Penev dành phần lớn sự nghiệp thi đấu cho CSKA Sofia, nơi ông giành 7 chức VĐQG, và được xem là trung vệ hay nhất trong lịch sử bóng đá Bulgaria, 2 lần đoạt giải Cầu thủ hay nhất năm của Bulgaria và 3 lần đưa ĐT Bulgaria dự các kỳ World Cup.

Stoichkov (trái) đăng ảnh tưởng nhớ HLV Penev

Stoichkov (trái) đăng ảnh tưởng nhớ HLV Penev

Sau khi giải nghệ năm 1977, Penev bước sang nghiệp HLV và bắt đầu dẫn dắt CSKA Sofia năm 1985. Ông đã nắm CLB này tới 4 giai đoạn khác nhau kéo dài 4 thập niên, cho ra mắt và biến một loạt cầu thủ ít tên tuổi thành danh thủ, từ cựu Quả bóng Vàng Hristo Stoichkov, cựu sao Atletico & Man City Martin Petrov cho tới cựu đội trưởng Aston Villa Stiliyan Petrov và tiền đạo lừng danh Dimitar Berbatov.

Bức ảnh cá nhân của Berbatov tưởng nhớ thầy Penev

Bức ảnh cá nhân của Berbatov tưởng nhớ thầy Penev

Tất cả những cầu thủ trên đều đã được Penev dẫn dắt ở ĐT Bulgaria trong 3 giai đoạn khác nhau. Ông cùng Stoichkov đi vào lịch sử khi đưa Bulgaria tới hạng 4 tại World Cup 1994, đánh bại Argentina và Đức trên đường tới bán kết. 

03/01/2026 23:24 PM (GMT+7)
