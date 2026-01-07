Tin mới nhất bóng đá sáng 7/1: Guardiola bảo vệ Amorim, HLV Ten Hag tái xuất

HLV Ten Hag chính thức tái xuất

Trên trang chủ, Twente - đội bóng thuộc giải vô địch quốc gia Hà Lan (Eredivisie) - xác nhận đã chính thức bổ nhiệm HLV Erik Ten Hag làm giám đốc kỹ thuật. Nhà cầm quân 55 tuổi sẽ bắt đầu làm việc với đội bóng từ ngày 1/2, trước khi chính thức tiếp quản vai trò giám đốc kỹ thuật từ đầu mùa giải 2026/27.

Twente là đội bóng chuyên nghiệp đầu tiên Ten Hag khoác áo thời cầu thủ (1989-1990). Công việc gần nhất cựu HLV trưởng MU đảm nhận là dẫn dắt Bayer Leverkusen, tuy nhiên ông bị sa thải vào tháng 9 năm ngoái.

HLV Ten Hag đảm nhận vai trò Giám đốc kỹ thuật của Twente

Guardiola tiếc cho Amorim và Maresca

Trả lời truyền thông trước thềm vòng 21 Ngoại hạng Anh, HLV Pep Guardiola đã bày tỏ sự thông cảm với Ruben Amorim sau khi người đồng nghiệp bị MU sa thải. Không chỉ so sánh Amorim với trường hợp Enzo Maresca - người cũng vừa chia tay Chelsea, Pep nhấn mạnh sự kiên nhẫn của các đội bóng lớn dành cho HLV ngày càng khan hiếm:

“Thực tế là bạn sẽ có ít thời gian hơn, giống như trường hợp của Maresca. Tôi không thể nói gì vì tôn trọng các cầu thủ. Giống như Maresca, Amorim là HLV hàng đầu; quyết định đã được đưa ra bởi ban lãnh đạo MU và tôi xin chúc ông ấy mọi điều tốt đẹp trong tương lai".

HLV Maresca chính thức lên tiếng sau khi rời Chelsea

Trên Instagram, HLV Enzo Maresca đã lần đầu tiên lên tiếng kể từ khi chia tay Chelsea vào đầu năm 2026. Không chỉ chia sẻ khoảnh khắc ăn mừng 2 danh hiệu Conference League và FIFA Club World Cup, nhà cầm quân người Italia còn gửi lời chúc tốt đẹp tới đội bóng cũ:

“Tôi ra đi với sự thanh thản trong lòng khi giúp câu lạc bộ danh tiếng như Chelsea ở vị trí xứng đáng. “Tôi muốn cảm ơn tất cả người hâm mộ vì sự ủng hộ trong suốt 18 tháng qua. Sự ủng hộ đó vô cùng quan trọng để chúng tôi giành vé tham dự Champions League, vô địch Conference League và Club World Cup.

Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến các cầu thủ đã đồng hành cùng tôi trong hành trình tuyệt vời này. Chúc tất cả những người đã chia sẻ từng khoảnh khắc với tôi gặt hái nhiều thành công trong nửa sau mùa giải và trong tương lai. Cảm ơn Chelsea, từ tôi và gia đình".

"Muốn sánh ngang Ronaldo - Messi, Yamal phải tránh xa mạng xã hội"

Chia sẻ với FootItalia, huyền thoại MU, Dwight Yorke cho rằng chìa khóa giúp Lamine Yamal có thể đạt tới tầm vóc của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo chính là tránh xa ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội: "Với mạng xã hội, những cầu thủ trẻ không còn nơi nào để trốn tránh nữa.

Với Ronaldo và Messi, bạn không thấy họ xuất hiện nhiều trên mạng xã hội, còn những cầu thủ trẻ hiện tại thì xuất hiện khắp mọi nơi. Nếu Yamal bị phân tâm khỏi bóng đá, đó có thể là trở ngại thực sự đối với cậu ấy. Cậu ấy phải đảm bảo giữ được sự cân bằng".