Tin mới nhất bóng đá sáng 7/1: Guardiola bảo vệ Amorim, HLV Ten Hag tái xuất

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Sassuolo vs Juventus 07/01/26 - Trực tiếp
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
0
Logo Juventus - JUV Juventus
1
West Ham United vs Nottingham Forest 07/01/26 - Trực tiếp
Logo West Ham United - WHU West Ham United
1
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
0
U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
U23 Nhật Bản vs U23 Syria
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Qatar vs U23 UAE
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Parma vs Inter Milan
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Milan vs Genoa
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 7/1: Guardiola bảo vệ Amorim, HLV Ten Hag tái xuất

Sự kiện: Điểm tin bóng đá Pep Guardiola Manchester United

Pep Guardiola lên tiếng sau khi MU sa thải Amorim, cựu HLV trưởng "Quỷ đỏ" là Erik Ten Hag chính thức tái xuất trên cương vị mới.

HLV Ten Hag chính thức tái xuất

Trên trang  chủ, Twente - đội bóng thuộc giải vô địch quốc gia Hà Lan (Eredivisie) - xác nhận đã chính thức bổ nhiệm HLV Erik Ten Hag làm giám đốc kỹ thuật. Nhà cầm quân 55 tuổi sẽ bắt đầu làm việc với đội bóng từ ngày 1/2, trước khi chính thức tiếp quản vai trò giám đốc kỹ thuật từ đầu mùa giải 2026/27.

Twente là đội bóng chuyên nghiệp đầu tiên Ten Hag khoác áo thời cầu thủ (1989-1990). Công việc gần nhất cựu HLV trưởng MU đảm nhận là dẫn dắt Bayer Leverkusen, tuy nhiên ông bị sa thải vào tháng 9 năm ngoái.

HLV Ten Hag đảm nhận vai trò Giám đốc kỹ thuật của&nbsp;Twente

HLV Ten Hag đảm nhận vai trò Giám đốc kỹ thuật của Twente

Guardiola tiếc cho Amorim và Maresca

Trả lời truyền thông trước thềm vòng 21 Ngoại hạng Anh, HLV Pep Guardiola đã bày tỏ sự thông cảm với Ruben Amorim sau khi người đồng nghiệp bị MU sa thải. Không chỉ so sánh Amorim với trường hợp Enzo Maresca - người cũng vừa chia tay Chelsea, Pep nhấn mạnh sự kiên nhẫn của các đội bóng lớn dành cho HLV ngày càng khan hiếm:

“Thực tế là bạn sẽ có ít thời gian hơn, giống như trường hợp của Maresca. Tôi không thể nói gì vì tôn trọng các cầu thủ. Giống như Maresca, Amorim là HLV hàng đầu; quyết định đã được đưa ra bởi ban lãnh đạo MU và tôi xin chúc ông ấy mọi điều tốt đẹp trong tương lai".

HLV Maresca chính thức lên tiếng sau khi rời Chelsea

Trên Instagram, HLV Enzo Maresca đã lần đầu tiên lên tiếng kể từ khi chia tay Chelsea vào đầu năm 2026. Không chỉ chia sẻ khoảnh khắc ăn mừng 2 danh hiệu Conference League và FIFA Club World Cup, nhà cầm quân người Italia còn gửi lời chúc tốt đẹp tới đội bóng cũ:

“Tôi ra đi với sự thanh thản trong lòng khi giúp câu lạc bộ danh tiếng như Chelsea ở vị trí xứng đáng. “Tôi muốn cảm ơn tất cả người hâm mộ vì sự ủng hộ trong suốt 18 tháng qua. Sự ủng hộ đó vô cùng quan trọng để chúng tôi giành vé tham dự Champions League, vô địch Conference League và Club World Cup.

Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến các cầu thủ đã đồng hành cùng tôi trong hành trình tuyệt vời này. Chúc tất cả những người đã chia sẻ từng khoảnh khắc với tôi gặt hái nhiều thành công trong nửa sau mùa giải và trong tương lai. Cảm ơn Chelsea, từ tôi và gia đình".

"Muốn sánh ngang Ronaldo - Messi, Yamal phải tránh xa mạng xã hội"

Chia sẻ với FootItalia, huyền thoại MU, Dwight Yorke cho rằng chìa khóa giúp Lamine Yamal có thể đạt tới tầm vóc của Lionel MessiCristiano Ronaldo chính là tránh xa ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội: "Với mạng xã hội, những cầu thủ trẻ không còn nơi nào để trốn tránh nữa.

Với Ronaldo và Messi, bạn không thấy họ xuất hiện nhiều trên mạng xã hội, còn những cầu thủ trẻ hiện tại thì xuất hiện khắp mọi nơi. Nếu Yamal bị phân tâm khỏi bóng đá, đó có thể là trở ngại thực sự đối với cậu ấy. Cậu ấy phải đảm bảo giữ được sự cân bằng".

Solskjaer được cân nhắc trở lại ngồi "ghế nóng" MU sau khi Amorim bị sa thải
Solskjaer được cân nhắc trở lại ngồi "ghế nóng" MU sau khi Amorim bị sa thải

Ole Gunnar Solskjaer đang được xem xét cho vai trò HLV tạm quyền tại MU, sau khi "Quỷ đỏ" sa thải Ruben Amorim hôm 5/1, kết thúc 14 tháng dẫn dắt đội...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/01/2026 02:13 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN