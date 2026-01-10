Những điều được chờ đợi của tennis thế giới 2026

2025 là năm thống trị của cặp Alcaraz (trái) và Sinner, khi chia nhau bốn danh hiệu major, cũng như thường xuyên vô địch các giải đấu góp mặt. Bảng điểm ATP cho thấy khoảng cách lớn giữa họ với phần còn lại, khi hơn người thứ ba Alexander Zverev đến 5.160 điểm.

Rất khó hình dung tay vợt thứ ba chen chân vào cuộc đua song mã của Alcaraz và Sinner thời điểm này. Quần vợt thế giới sẽ chờ đợi cặp kỳ phùng địch thủ nâng cấp kỹ năng để tạo thêm những cuộc chiến lịch sử khác, tương tự chung kết Roland Garros 2025.

Nếu phải tìm ra một nhóm tay vợt có khả năng thách thức Alcaraz và Sinner thì ngoài Zverev, Ben Shelton, Jack Draper (phải) và Felix Auger-Aliassime (trái) sẽ là những cái tên được chọn, trong bối cảnh Novak Djokovic không còn thi đấu nhiều.

Shelton đã có một mùa Grand Slam khá tốt, vào bán kết Australia Mở rộng và tứ kết Wimbledon. Tuy nhiên, tay vợt Mỹ chưa thắng Alcaraz lần nào và thua Sinner cả bảy trận gần nhất. Auger-Aliassime tiến bộ, vươn lên số 5 thế giới nhưng cũng thua trắng Sinner 0-4 và thua liền năm trận gần nhất với Alcaraz.

Draper nếu không dính chấn thương sẽ là thuốc thử mạnh cho hai tay vợt hàng đầu thế giới. Anh từng hạ Alcaraz trên đường vô địch Indian Wells 2025, nhưng sự ổn định là điều tay vợt Anh cần cải thiện để duy trì sự cạnh tranh trong cả năm.

Djokovic sẽ tiếp tục điều chỉnh lịch thi đấu theo tình trạng thể lực, dốc toàn bộ sức lực cho bốn Grand Slam. Đã hơn hai năm từ khi anh đoạt major gần nhất ở Mỹ Mở rộng 2023 để cân bằng kỷ lục mọi thời đại 24 danh hiệu với huyền thoại nữ Margaret Court.

Tham vọng độc tôn với 25 Grand Slam ngày càng mong manh cho Nole khi Alcaraz và Sinner quá mạnh, còn bản thân anh đối mặt nhiều vấn đề thể lực trong các giải đấu năm set. Djokovic vẫn còn cơ hội, thể hiện qua việc vào cả bốn trận bán kết major mùa 2025. Nhưng anh cần một kết quả bốc thăm thuận lợi và những biến cố xảy ra với Alcaraz, Sinner để nhìn thấy cơ hội trong năm 2026.

Sự thống trị tuyệt đối của Alcaraz và Sinner (trái) sẽ đi vào lịch sử nếu họ lại chia nhau bốn Grand Slam mùa này. Trong Kỷ nguyên Mở, chưa bao giờ có chuyện hai tay vợt chia nhau Grand Slam trong ba mùa liên tiếp.

Alcaraz sẽ khởi đầu năm 2026 với vị trí số một, cùng tham vọng hoàn tất bộ sưu tập major ở Australia Mở rộng. Diện mạo mới của tay vợt Tây Ban Nha được chờ đợi sau khi chia tay HLV gắn bó từ thời niên thiếu là Juan Carlos Ferrero.

Nhưng Sinner đang là vua ở Melbourne với hai chức vô địch liên tiếp. Anh kết thúc mùa 2025 bằng ATP Finals, qua đó thể hiện sức mạnh và sự ổn định kinh ngạc suốt 11 tháng.

Thành tích đối đầu mùa vừa rồi là 4-2 cho Alcaraz, với hai trong ba trận thắng ở chung kết Grand Slam. Nhưng ngay trên mặt sân sở trường Roland Garros, tay vợt Tây Ban Nha suýt bị đối thủ đánh bại, trước khi mất ngôi tại Wimbledon vài tuần sau đó. Cũng như Alcaraz, Sinner đang hướng đến hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam, với mục tiêu là Roland Garros.

Ở nhóm đàn em của Alcaraz và Sinner, Joao Fonseca (phải) đã đoạt ATP 500 đầu tiên và đang trên đà thăng tiến. Tay vợt được gọi là “tiểu Djokovic” đã tăng hơn 100 bậc từ 145 lên 24 thế giới mùa vừa rồi. Anh được kỳ vọng sớm vào top 10 nếu có thêm một năm đột phá khác. Bên cạnh đó, những người đồng trang lứa với Fonseca như Learner Tien (trái) cũng đang dần khẳng định chỗ đứng ở ATP Tour.

Ở nội dung đơn nữ, sự trở lại của Elena Rybakina (trái) được kỳ vọng khi cô vừa đoạt WTA Finals bằng cách đánh bại số một thế giới Aryna Sabalenka (phải) sau hai set. 2025 nhìn chung là năm thất vọng của Rybakina nhưng cô tìm lại phong độ xuất sắc ở cuối mùa với chuỗi 11 trận thắng. Khả năng giao bóng cùng lối chơi mạnh mẽ của cựu vô địch Wimbledon hứa hẹn tạo được đối trọng với Sabalenka năm nay, trước tiên là Australia Mở rộng.

Quần vợt nữ đang chờ đợi một thế lực mới, sau khi Sabalenka và Iga Swiatek (phải) thay nhau giữ số một kể từ đầu năm 2022 – thời điểm Ashleigh Barty bất ngờ giải nghệ. Coco Gauff (trái) tiến gần việc phá vỡ chuỗi thành tích này vào 2025 khi vươn lên số hai thế giới trước Mỹ Mở rộng. Nhưng khi mùa giải khép lại, Sabalenka vẫn cán đích đầu tiên. Dù chưa tạo được sự bứt phá mạnh mẽ ở cuối mùa, Gauff vẫn là tên tuổi được kỳ vọng nhất trong việc cạnh tranh số một thế giới.

Những “tên tuổi cũ” như Naomi Osaka (phải) và Emma Raducanu (trái) cũng được kỳ vọng chơi tốt hơn để tạo ra sự hấp dẫn cho WTA Tour mùa này. Raducanu mùa trước đã giảm bớt được chấn thương, đạt mốc nhiều trận nhất trong một năm là 50 trận. Cô có một vài điểm nhấn giúp trở lại top 30 thế giới. Việc gắn bó dài hạn với HLV Francisco Roig cũng là dấu hiệu tốt cho cựu vô địch Mỹ Mở rộng.

Tương tự, Osaka sau thời gian dài nghỉ thi đấu cũng chơi tốt để vào chung kết Montreal, rồi bán kết Mỹ Mở rộng. Việc chuyển từ HLV Patrick Mouratoglou sang Tomasz Wiktorowski đã mang lại hiệu quả. Tay vợt Nhật Bản kỳ vọng bản thân bứt phá trong năm 2026, đặc biệt ở Australia Mở rộng – nơi cô từng hai lần vô địch.

