Thêm cầu thủ bị lật tẩy gốc gác thực, Malaysia khó thoát tội "nhập tịch chui"

Sau vụ việc Facundo Garces – cầu thủ bị phát hiện sử dụng giấy khai sinh giả của ông nội, truyền thông Argentina nay tiếp tục tiết lộ Imanol Machuca cũng không hề có gốc gác Malaysia, như FAM từng khẳng định.

🧾 FAM bị tố làm giả giấy tờ ông nội cầu thủ Garces

Theo tờ Capital de Noticias, FAM từng tuyên bố rằng Carlos Rogelio Garces Fernandez – ông nội của Facundo Garces – sinh tại Penang, Malaysia vào ngày 29/5/1930. Tuy nhiên, tài liệu gốc do Cục Hộ tịch Santa Fe (Argentina) lưu giữ đã bác bỏ thông tin này.

Facundo Garces bị kết luận hồ sơ giả

Trích nguyên văn hồ sơ gốc: “Bà Sebastiana Justa Fernandez, 26 tuổi, quốc tịch Argentina, cư trú tại Villa María Selva (Santa Fe), đã khai báo rằng vào lúc 18h40 ngày 29/5/1930, tại nhà riêng trên phố 22, bà sinh hạ một bé trai da trắng, con ruột của mình”.

Điều này chứng minh ông nội của Garces sinh tại Argentina, chứ không phải Malaysia như FAM từng nêu.

🔍 Đến lượt Machuca bị lật tẩy

Tờ Capital de Noticias tiếp tục tung bằng chứng mới, khẳng định Imanol Machuca – một trong bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA cấm thi đấu – cũng không có huyết thống Malaysia.

Theo điều tra, bà ngoại của Machuca sinh tại Roldan, tỉnh Santa Fe (Argentina), chứ không phải Penang như hồ sơ mà FAM trình lên FIFA.

Trước đó, quyền Chủ tịch FAM Datuk Mohd Yusoff Mahadi đã chỉ trích báo Argentina đưa “tin sai lệch”. Tuy nhiên, phía Capital de Noticias lập tức phản pháo bằng chứng mới, khiến FAM tiếp tục rơi vào thế khó.

Imanol Machuca (áo vàng) cũng rơi vào tình cảnh tương tự

⚖️ Báo Malaysia: "FAM gần như hết cửa thắng kháng cáo"

Trước loạt cáo buộc mới, báo The Star (Malaysia) nhận định rằng đơn kháng cáo của FAM gần như không có cơ hội được FIFA chấp thuận.

“Bằng chứng do truyền thông Argentina công bố hoàn toàn trái ngược với tuyên bố về nguồn gốc của các cầu thủ nhập tịch. Những phát hiện này càng củng cố kết luận của FIFA rằng bảy cầu thủ nói trên đã sử dụng tài liệu giả”, tờ báo của Malaysia viết.

The Star thậm chí lo ngại trong tương lai, sẽ còn thêm nhiều bằng chứng từ các cơ quan khác liên quan đến vụ việc.

⏳ FIFA vẫn chưa ra quyết định cuối cùng

Hiện FIFA vẫn đang xem xét đơn kháng cáo của FAM liên quan đến bảy cầu thủ bị treo giò 12 tháng vì gian lận hồ sơ.

Theo tờ Sabado Velez (Argentina) – cơ quan truyền thông của CLB Velez Sarsfield, nơi Machuca đang thi đấu – phiên điều trần đã diễn ra vào thứ Năm tuần trước.

“Quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được công bố vào thứ Hai hoặc thứ Ba tuần tới”, tờ báo của Argentina cho biết.