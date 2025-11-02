Thêm cầu thủ bị lật tẩy gốc gác thực, Malaysia khó thoát tội "nhập tịch chui"

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Đông Á Thanh Hóa vs Thể Công - Viettel
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hellas Verona vs Inter Milan
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Newcastle United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Nantes vs Metz
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Metz - MET Metz
-
Manchester City vs AFC Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Barcelona vs Elche
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Milan vs Roma
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Brest vs Olympique Lyonnais
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Betis vs Mallorca
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Sunderland vs Everton
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Napoli vs Eintracht Frankfurt
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Slavia Praha vs Arsenal
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Copenhagen
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Liverpool vs Real Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Sporting CP
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Bodø / Glimt vs Monaco
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
SHB Đà Nẵng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Qarabağ vs Chelsea
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Bayer Leverkusen
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Borussia Dortmund
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Inter Milan vs Kairat
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Club Brugge vs Barcelona
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Thêm cầu thủ bị lật tẩy gốc gác thực, Malaysia khó thoát tội "nhập tịch chui"

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Asian Cup 2027
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Trước khi FIFA công bố kết quả kháng cáo, báo chí Argentina tiếp tục “giáng đòn mạnh” vào Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

Sau vụ việc Facundo Garces – cầu thủ bị phát hiện sử dụng giấy khai sinh giả của ông nội, truyền thông Argentina nay tiếp tục tiết lộ Imanol Machuca cũng không hề có gốc gác Malaysia, như FAM từng khẳng định.

🧾 FAM bị tố làm giả giấy tờ ông nội cầu thủ Garces

Theo tờ Capital de Noticias, FAM từng tuyên bố rằng Carlos Rogelio Garces Fernandez – ông nội của Facundo Garces – sinh tại Penang, Malaysia vào ngày 29/5/1930. Tuy nhiên, tài liệu gốc do Cục Hộ tịch Santa Fe (Argentina) lưu giữ đã bác bỏ thông tin này.

Facundo Garces bị kết luận hồ sơ giả

Facundo Garces bị kết luận hồ sơ giả

Trích nguyên văn hồ sơ gốc: “Bà Sebastiana Justa Fernandez, 26 tuổi, quốc tịch Argentina, cư trú tại Villa María Selva (Santa Fe), đã khai báo rằng vào lúc 18h40 ngày 29/5/1930, tại nhà riêng trên phố 22, bà sinh hạ một bé trai da trắng, con ruột của mình”.

Điều này chứng minh ông nội của Garces sinh tại Argentina, chứ không phải Malaysia như FAM từng nêu.

🔍 Đến lượt Machuca bị lật tẩy

Tờ Capital de Noticias tiếp tục tung bằng chứng mới, khẳng định Imanol Machuca – một trong bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA cấm thi đấu – cũng không có huyết thống Malaysia.

Theo điều tra, bà ngoại của Machuca sinh tại Roldan, tỉnh Santa Fe (Argentina), chứ không phải Penang như hồ sơ mà FAM trình lên FIFA.

Trước đó, quyền Chủ tịch FAM Datuk Mohd Yusoff Mahadi đã chỉ trích báo Argentina đưa “tin sai lệch”. Tuy nhiên, phía Capital de Noticias lập tức phản pháo bằng chứng mới, khiến FAM tiếp tục rơi vào thế khó.

Imanol Machuca (áo vàng) cũng rơi vào tình cảnh tương tự

Imanol Machuca (áo vàng) cũng rơi vào tình cảnh tương tự

⚖️ Báo Malaysia: "FAM gần như hết cửa thắng kháng cáo"

Trước loạt cáo buộc mới, báo The Star (Malaysia) nhận định rằng đơn kháng cáo của FAM gần như không có cơ hội được FIFA chấp thuận.

“Bằng chứng do truyền thông Argentina công bố hoàn toàn trái ngược với tuyên bố về nguồn gốc của các cầu thủ nhập tịch. Những phát hiện này càng củng cố kết luận của FIFA rằng bảy cầu thủ nói trên đã sử dụng tài liệu giả”, tờ báo của Malaysia viết.

The Star thậm chí lo ngại trong tương lai, sẽ còn thêm nhiều bằng chứng từ các cơ quan khác liên quan đến vụ việc.

⏳ FIFA vẫn chưa ra quyết định cuối cùng

Hiện FIFA vẫn đang xem xét đơn kháng cáo của FAM liên quan đến bảy cầu thủ bị treo giò 12 tháng vì gian lận hồ sơ.

Theo tờ Sabado Velez (Argentina) – cơ quan truyền thông của CLB Velez Sarsfield, nơi Machuca đang thi đấu – phiên điều trần đã diễn ra vào thứ Năm tuần trước.

“Quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được công bố vào thứ Hai hoặc thứ Ba tuần tới”, tờ báo của Argentina cho biết.

8

PSG - Bayern Munich 05.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Bayern Munich
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 05/11
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/11/2025 09:06 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch
Xem thêm
Tin liên quan
Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN