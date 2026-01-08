Rúng động làng võ: Trương Đình Hoàng sẽ chơi MMA 2 đấu 2 nếu có 5 tỷ đồng

Những ngày đầu năm 2026, cộng đồng võ thuật Việt Nam “dậy sóng” trước phát ngôn thẳng thắn của Trương Đình Hoàng, cựu vô địch boxing WBA châu Á. Theo đó, anh sẵn sàng cùng Nghiêm Văn Ý tham gia một trận MMA thể thức 2 đấu 2 với cặp võ sĩ Trung Quốc Lý Thiên Đào - Lưu Long Quyền, nhưng chỉ khi mức thù lao đủ lớn, cụ thể khoảng 5 tỷ đồng.

Phát biểu này nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận, bởi không chỉ gợi mở về một kèo đấu trong mơ, mà còn chạm đến bài toán muôn thuở của võ sĩ Việt Nam, danh tiếng, rủi ro và… tiền bạc.

Trương Đình Hoàng (bên phải) chơi thân với võ sĩ Nguyễn Ngọc Thức (bên trái)

Sẵn sàng chiến, nhưng phải “đáng để đánh”

Trên trang cá nhân, Trương Đình Hoàng cho biết anh và Nghiêm Văn Ý không hề né tránh đối thủ Trung Quốc những cái tên vừa hòa cặp Nguyễn Xuân Phương - Nguyễn Ngọc Thức tại LION Championship 29. Tuy nhiên, võ sĩ sinh năm 1990 nhấn mạnh, thi đấu không thể chỉ vì vài lời thách thức trên mạng xã hội.

“Không phải cứ lên sàn cho vui, thắng thì được chút danh, thua thì bị chửi, rồi chấn thương tự chịu. Không có tiền thì sao sống?”, Đình Hoàng thẳng thắn.

Theo anh, để chuẩn bị cho một trận đấu đỉnh cao, võ sĩ phải bỏ ra từ 4-5 tháng tập huấn, tốn kém chi phí ăn ở, huấn luyện viên, thể lực, trong khi công việc kinh doanh riêng và gia đình, nơi anh có vợ và hai con nhỏ, đều bị ảnh hưởng nặng nề.

Đình Hoàng cũng chia sẻ rằng bản thân đã rời xa sàn đấu một thời gian, nên việc trở lại MMA, vốn khắc nghiệt hơn boxing, càng cần chuẩn bị kỹ lưỡng.

“Lên sàn cũng phải cho anh thời gian lấy lại thể lực, phản xạ. Võ sĩ đâu thể tự nhiên hôm nay nói, ngày mai đánh”, Đình Hoàng cho biết.

Thông điệp của nhà cựu vô địch WBA châu Á rất rõ ràng, không từ chối thử thách, nhưng kèo đấu phải tương xứng với rủi ro, công sức và giá trị mà võ sĩ bỏ ra.

Fan dậy sóng: “5 tỷ là quá rẻ cho kèo này”

Ngay sau phát biểu của Trương Đình Hoàng, hàng trăm bình luận đã tràn vào mạng xã hội, đa phần đều… ủng hộ tuyệt đối.

Một tài khoản bày tỏ: “Ở nước ngoài kèo người ta 200-300 triệu USD, Việt Nam mình ít nhất cũng phải 1 triệu USD, chứ 5 tỷ còn ít lắm".

Người tiếp theo viết: “5 tỷ quá rẻ cho kèo này, rất chờ kèo này”.

Ý kiến khác: “Cặp Trương Đình Hoàng - Nghiêm Văn Ý ăn đứt cặp Trung Quốc”.

Tài khoản tiếp theo cho biết thêm: “Đúng chuẩn người đàn ông của gia đình luôn rồi anh Hoàng”.

Đình Hoàng (bên phải) mới đây tiếp đón võ sĩ người Mỹ gốc Việt Quang Lê (bên trái) tại phòng tập

Không ít ý kiến còn cho rằng nếu kèo đấu thực sự diễn ra, đây sẽ là một trong những trận duo (2 đấu 2) MMA đáng xem nhất châu Á, thậm chí có người mạnh miệng: “5 tỷ là quá rẻ, phải 10-20 tỷ mới xứng đáng”.

Một bình luận dài của tài khoản Vũ Right Hook nhận được nhiều đồng tình khi phân tích sâu hơn, nếu LION Championship bỏ ra mức thù lao quá cao cho một cặp đấu, giải đấu có thể đối mặt với tiền lệ nguy hiểm, nơi các võ sĩ khác cũng sẽ đòi hỏi tương tự.

“UFC còn không dám mạo hiểm như vậy, liệu LION có dám? Hay sẽ cần một đại gia đủ tiềm lực đứng ra, giống như Turki Alalshikh bên boxing?”, người này đặt vấn đề.

Đã có gia đình, sự nghiệp ổn định, Trương Đình Hoàng không còn là võ sĩ sẵn sàng lên sàn “đánh cho sướng”. Với anh, mỗi trận đấu giờ đây là một bài toán nghiêm túc giữa đam mê, danh dự, kinh tế và trách nhiệm với gia đình.

Nếu có một nhà tài trợ đủ mạnh dạn chi 5 tỷ đồng để tổ chức trận MMA 2 đấu 2 giữa Trương Đình Hoàng - Nghiêm Văn Ý và Lý Thiên Đào - Lưu Long Quyền, người hâm mộ hoàn toàn có quyền mơ về một màn so tài thực sự, thay vì những cuộc khẩu chiến trên mạng.