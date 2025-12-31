Tuyển Việt Nam là nạn nhân trong danh sách "mặt tối" của bóng đá thế giới 2025

Từ bàn thắng bị khước từ đầy tranh cãi ở SEA Games 33 đến bê bối nhập tịch của tuyển Malaysia, bóng đá Việt Nam được truyền thông quốc tế gọi tên như một trong những "nạn nhân chịu nhiều bất công nhất" năm 2025.

Trong các bản tổng kết về “mặt tối” của bóng đá thế giới năm 2025, nhiều hãng thông tấn lớn từ châu Âu đến Đông Nam Á cùng chung nhận định - những sai sót nghiêm trọng này ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích, quyền lợi và vị thế của các đội tuyển Việt Nam.

Tâm điểm đầu tiên là công tác trọng tài ở trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33. Kênh truyền hình NTV (Đức) đã dành riêng bài phân tích, mổ xẻ tình huống tiền đạo Bích Thùy ghi bàn hợp lệ nhưng vẫn bị thổi việt vị.

Công tác trọng tài ở chung kết bóng đá nữ được các nền bóng đá hàng đầu bàn luận, tiếc cho tuyển nữ Việt Nam

Theo đánh giá của các chuyên gia, cầu thủ Việt Nam đứng trên hàng thủ đối phương một khoảng cách rất rõ ràng, song quyết định khó hiểu của trọng tài đã tước đi bàn thắng quan trọng, làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Nhà đài đưa ra đánh giá: "Cầu thủ Việt Nam đứng trên hàng thủ đối phương khoảng cách rất rõ ràng, nhưng trọng tài vẫn thổi việt vị, tạo ra quyết định bị xem là không thể chấp nhận".

Nhiều trang tin Đông Nam Á cũng đồng tình, coi đây là một trong những quyết định tệ hại nhất lịch sử SEA Games và thuộc nhóm sai sót nghiêm trọng của bóng đá thế giới năm 2025.

Không dừng lại ở đó, bóng đá Việt Nam tiếp tục chịu thiệt thòi từ bê bối liên quan đến việc Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ ở các trận đấu quốc tế. Đáng chú ý, chính tờ New Straits Times (Malaysia) cũng thừa nhận đây là “vết đen lịch sử” của bóng đá Malaysia, gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh quốc gia, trong khi Việt Nam là đội chịu ảnh hưởng trực tiếp về kết quả thi đấu và thứ hạng.

Bê bối nhập tịch của Malaysia bị xếp vào "mặt tối" hàng đầu của bóng đá khu vực

Nhiều tờ báo khu vực còn xếp vụ việc này vào nhóm bê bối lớn nhất Đông Nam Á năm 2025. Nhà báo John Duerden cùng đài DW (Đức) cho rằng đây là hồi chuông cảnh tỉnh, buộc FIFA phải rà soát và siết chặt hơn các quy định liên quan đến quốc tịch cầu thủ trong tương lai.

Ngoài hai sự kiện này, bản danh sách đen còn ghi nhận nghi án dàn xếp tỉ số tại Thổ Nhĩ Kỳ dính đến Chủ tịch CLB, trọng tài và cầu thủ, cũng như những tranh cãi quản lý tại Cameroon dưới thời Samuel Eto'o.

Dù nhận được sự cảm thông từ truyền thông quốc tế, việc tuyển Việt Nam liên tục bị nhắc tên với tư cách “nạn nhân trực tiếp” trong các bản tổng kết năm của Reuters hay DW vẫn để lại nhiều tiếc nuối.

Những tổn thất về danh hiệu, điểm số và cơ hội phát triển là điều không thể bù đắp, đồng thời cho thấy yêu cầu cấp thiết về tính minh bạch, vai trò của VAR và công tác quản lý tại các giải đấu khu vực, khi công nghệ đang càng hiện đại để phục vụ.