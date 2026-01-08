Hoa khôi bóng chuyền bị hỏi chuyện "tế nhị", Thu Hoài lên tiếng khả năng tái xuất

🤔 Chủ công Nguyễn Thị Phương bị hỏi chuyện kết hôn

Thời gian vừa qua, người hâm mộ thường xuyên bắt gặp hình ảnh Nguyễn Thị Phương đi ăn cưới của các đồng đội. Gần đây nhất, cô diện áo dài truyền thống, tham dự lễ cưới của người đồng đội cùng khoác áo CLB Binh chủng Thông tin với mình là phụ công Phạm Thị Hiền. Sở hữu chiều cao 1m76 cùng gương mặt xinh xắn nhất nhì làng bóng chuyền hiện nay, Nguyễn Thị Phương được khen ngợi có nhan sắc rạng rỡ không hề kém cạnh cô dâu.

Nguyễn Thị Phương xinh xắn trong đám cưới của Phạm Thị Hiền

Đáng chú ý, bên cạnh những lời khen, một số fan còn đặt câu hỏi “bao giờ đến lượt Phương lấy chồng”. Được biết, chủ công xinh đẹp này đến giờ vẫn chưa có người yêu.

Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1999, là chủ công chủ lực của CLB Binh chủng Thông tin. Cô được đào tạo từ đội trẻ và nhanh chóng trở thành một trong những mũi tấn công đáng tin cậy của đội 1. Hot girl này từng được triệu tập vào đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, đặc biệt ở các giải quốc tế như AVC Nations Cup 2025, nơi cô là một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất.

Nguyễn Thị Phương được yêu mến không chỉ vì tài năng mà còn vì thái độ tích cực, nhan sắc nổi bật. Cô thường xuyên chia sẻ sở hữu đi cà phê, du lịch của mình với mọi người.

📢 Phụ công Kim Thanh khoác áo 2 CLB trong năm 2026

Theo đó trong năm 2026, Đặng Thị Kim Thanh sẽ thi đấu cho CLB bóng chuyền nữ TP.HCM tại giải hạng A quốc gia (tổ chức vào tháng 5 tại Điện Biên) và khoác áo CLB VTV Bình Điền Long An tại giải vô địch quốc gia.

Kim Thanh khoác áo 2 CLB trong năm 2026

Kim Thanh là một trong những phụ công nổi bật của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay. Nữ phụ công xinh đẹp sở hữu chiều cao 1m78 từng rời sân đấu trong thời gian ngắn để theo đuổi việc học, sau đó trở lại thi đấu và góp mặt trong nhiều giải quốc nội quan trọng.

Cô được triệu tập trở lại đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sau khi thể hiện phong độ ổn định ở giải vô địch quốc gia. Sau đó, cô cùng các đồng đội giành HCB SEA Games 33 tại Thái Lan vào tháng 12 năm 2025.

🗣️ Thu Hoài nói gì về chuyện trở lại thi đấu?

Trả lời câu hỏi của một người hâm mộ trên mạng xã hội mới đây, Nguyễn Thu Hoài đã có những chia sẻ về chuyện trở lại thi đấu.

Thu Hoài chia sẻ quan điểm về việc trở lại thi đấu

Theo đó, chuyền hai xinh đẹp này cho biết: "Thật lòng mà nói, sau khi có em bé, mình chưa dám hứa điều gì cả. Quay trở lại sân đấu với một VĐV nữ không đơn giản như việc nhớ nghề là quay lại được. Mình vẫn yêu bóng chuyền, vẫn nhớ cảm giác chạm bóng...Nhưng hiện tại, mình chọn lắng nghe cơ thể và trái tim mình nhiều hơn. Nếu đủ duyên để trở lại, mình tin mọi thứ sẽ đến đúng lúc”.

Nguyễn Thu Hoài là một trong những chuyền hai nổi bật nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam, được biết đến không chỉ vì tài năng điều phối bóng trên sân mà còn vì vẻ ngoài xinh đẹp và học lực ấn tượng.

Cô từng là chuyền hai xuất sắc nhất tại giải Vô địch trẻ Đông Nam Á 2016 (là chuyền hai nữ đầu tiên của Việt Nam có được danh hiệu này). Thu Hoài cũng đồng hành cùng tuyển quốc gia giành HCB tại SEA Games 30 (2019) và SEA Games 31 (2022). Cô cũng từng là đội trưởng, thi đấu ổn định trong màu áo CLB Vietinbank.

Thu Hoài kết hôn vào cuối năm 2024 trước khi lên chức làm mẹ vào tháng 9 năm 2025. Vì tập trung cho cuộc sống gia đình và chăm con, Thu Hoài được CLB Vietinbank chuyển sang khối văn phòng.