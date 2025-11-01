Tin mới vụ Malaysia "nhập tịch chui" 7 cầu thủ, chốt thời điểm FIFA ra án phạt

Những ngày qua, bóng đá Đông Nam Á đang hồi hộp chờ đợi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) phản hồi về vụ bê bối làm giả hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia. Nhóm cầu thủ có liên quan gồm: Imanol Machuca, Facundo Garces, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado.

FIFA sẽ công bố kết quả kháng cáo của Malaysia vào đầu tuần tới

Sau đó, FAM làm thủ tục kháng cáo lên FIFA và dự kiến, quyết định kháng cáo được công bố vào thứ Năm (30/10). Tuy nhiên, FIFA lẫn FAM đều chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về vụ việc.

Đến chiều 1/11 (giờ Việt Nam), Velez Sarsfield, đội bóng chủ quản của Imanol Machuca, một trong những cầu thủ thuộc danh sách trên, cho biết kết quả kháng cáo sẽ có vào thứ Hai (3/11) hoặc thứ Ba (4/11). Cụ thế, nguồn tin này được Sabado Velez, nhân viên truyền thông Velez Sarsfield công bố trên Instagram cá nhân.

Theo Sabado Velez, phiên điều trần diễn ra vào thứ Năm, trong đó luật sư bào chữa của Machuca trình bày lập luận trước FIFA. Những người thân cận với cầu thủ này được cho là lạc quan về kết quả quá trình kháng cáo: “Quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được công bố vào thứ Hai hoặc thứ Ba tuần tới. Mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ".

Ban đầu, FIFA đưa ra án phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) số tiền 350.000 CHF (khoảng 11,6 tỷ đồng). Trong khi đó, 7 cầu thủ bị phạt 2.000 CHF (khoảng 66 triệu đồng) mỗi người và đình chỉ các hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng.

FAM lên tiếng giải thích rằng đã xảy ra lỗi kỹ thuật từ phía nhân viên Liên đoàn trong quá trình nộp hồ sơ, đồng thời nhấn mạnh rằng họ xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc.