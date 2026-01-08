Mỹ nhân khốn khổ vì theo "Trai đẹp" tennis: Kẻ lạ đột nhập, suýt bị bắt cóc

Hình ảnh người đẹp sánh bước cùng ngôi sao quần vợt luôn gợi cảm giác hào nhoáng, sang chảnh, được bay khắp thế giới và sống trong sự nổi tiếng. Nhưng với Morgan Riddle, bạn gái tay vợt hàng đầu nước Mỹ Taylor Fritz, phía sau sự nổi tiếng ấy lại là chuỗi trải nghiệm rùng mình, khiến cả ATP lẫn WTA phải bị đặt dấu hỏi về trách nhiệm bảo vệ an toàn cho người trong cuộc.

Morgan Riddle gặp nhiều trải nghiệm đáng sợ khi theo Fritz đi khắp thế giới thi đấu

Phía sau ánh hào quang: Bốn lần ngộ độc và những căn nhà bị đột nhập

Morgan Riddle không phải gương mặt xa lạ với fan tennis. Cô là influencer (người ảnh hưởng mạng xã hội) nổi tiếng, thường xuyên đồng hành cùng Fritz trên hành trình thi đấu khắp các châu lục. Thế nhưng trong năm qua, Riddle đã quyết định công khai những mặt tối của cuộc sống “theo tour”.

Trên Instagram, cô tiết lộ mình đã bị ngộ độc thực phẩm 4 lần trong vòng một năm, một lần ở Paris, một lần tại Melbourne và hai lần ở Acapulco. Chính cú sốc sức khỏe đó khiến Riddle quyết định không tới Mexico Open 2025. Quyết định ấy càng cho thấy sự sáng suốt khi sau đó hàng loạt tay vợt như Casper Ruud hay Holger Rune phải rút lui vì dịch đau dạ dày tại giải.

Không dừng lại ở vấn đề ăn uống, Riddle còn chia sẻ về những lần nhà thuê ở London bị đột nhập. Trong một video, cô ghi lại cảnh Fritz phải đứng ra xua đuổi kẻ lạ mặt. Theo lời Riddle, những vụ việc tương tự đã xảy ra ít nhất ba lần trong các chuyến du đấu, một con số đáng báo động với môi trường vốn được cho là “siêu an toàn” của tennis chuyên nghiệp.

Suýt bị bắt cóc, trải nghiệm kinh hoàng với mỹ nhân Riddle

Cú sốc lớn nhất: Bị truy đuổi trên bãi biển Acapulco

Rùng rợn nhất là câu chuyện “suýt bị bắt cóc” tại Acapulco trong mùa giải 2024. Khi Fritz đang thi đấu, Riddle quyết định ra bãi biển chụp ảnh hoàng hôn. Tại đây, cô cho biết hai người đàn ông đã cố tiếp cận và truy đuổi cô dọc bờ biển.

Trong đoạn video đăng tải, Riddle quay lại hình ảnh một người đàn ông đứng ẩn sau thân cây, được cho là kẻ có ý đồ bắt cóc. Cô phải vừa chạy vừa hét để cầu cứu đội an ninh khách sạn mới có thể thoát thân.

Riddle thừa nhận ban tổ chức từng khuyến cáo không nên ra ngoài một mình, nhưng vì muốn chụp một bức ảnh đẹp nên đã “liều”. Dù tự trách bản thân, câu chuyện của cô vẫn phơi bày lỗ hổng lớn trong công tác bảo vệ các tay vợt và người thân đi cùng họ.

Không chỉ Morgan Riddle: Emma Raducanu cũng là nạn nhân

Những gì Riddle trải qua không phải cá biệt. Emma Raducanu, cựu vô địch US Open cũng từng khiến cả làng tennis rúng động khi bật khóc giữa trận đấu tại Dubai vì phát hiện kẻ theo dõi mình xuất hiện trên khán đài.

Raducanu từng khóc nức nở vì bị một người đàn ông theo dõi

Trận đấu bị gián đoạn, Raducanu phải trốn sau ghế trọng tài, gần như không thể kiểm soát cảm xúc. Sau đó, cảnh sát Dubai đã đưa người đàn ông có hành vi “ám ảnh cố định” ra khỏi sân và ban hành lệnh cấm tiếp cận. Nhưng vết sẹo tâm lý thì khó có thể xóa nhòa.

Chia sẻ sau sự cố, Raducanu thừa nhận cô không nhìn rõ bóng vì nước mắt, thậm chí không chắc mình có thể tiếp tục thi đấu.

Hồi chuông cảnh tỉnh cho ATP và WTA

Hai câu chuyện, của Morgan Riddle và Emma Raducanu đặt ra một câu hỏi nghiêm túc: Liệu hệ thống bảo vệ hiện tại của ATP và WTA đã đủ để đảm bảo an toàn cho những con người phải di chuyển liên tục khắp thế giới?

Tennis không chỉ có các ngôi sao trên sân. Đó còn là gia đình, người yêu, đội ngũ hỗ trợ, những người sống trong vòng xoáy du đấu quanh năm. Khi những vụ ngộ độc, đột nhập, truy đuổi hay theo dõi xuất hiện ngày càng nhiều, hình ảnh “tour đấu an toàn tuyệt đối” đang sụp đổ.

Có lẽ đã đến lúc ATP và WTA phải nhìn thẳng vào thực tế, xây dựng các biện pháp bảo vệ chặt chẽ hơn, cho các tay vợt và cả những người ở phía sau họ.