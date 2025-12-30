Sao Malaysia "nhập tịch chui" giá 62 tỷ đồng sắp bị CLB Tây Ban Nha sa thải

Ngoài Facundo Garces, còn có sáu cầu thủ khác bị xác định nhập tịch Malaysia không hợp lệ, gồm: Jon Irazabal, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado và Hector Hevel.

7 cầu thủ Malaysia bị FIFA kết luận là giả mạo hồ sơ nhập tịch

⚖️ Án phạt nặng từ FIFA: cấm thi đấu 1 năm

Sau khi vụ việc bị phanh phui, FIFA đã ra án phạt với nhóm cầu thủ này, bao gồm tiền phạt và lệnh cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng. Đây được xem là cú đánh cực mạnh, trực tiếp đe dọa sự nghiệp của 7 cái tên nêu trên.

Hệ quả đã nhanh chóng xuất hiện. Những cầu thủ như Machuca, Holgado và Palmero đã bị các CLB chủ quản gạch tên, bởi không đội bóng nào muốn “đốt tiền” cho một cầu thủ không thể ra sân.

Facundo Garces sắp bị sa thải

🔍 Facundo Garces cũng không thoát “bão sa thải”

Mới đây, nguy cơ tương tự đang lơ lửng trên đầu Facundo Garces. Điều đáng nói là hậu vệ 26 tuổi vốn đang có sự nghiệp rất sáng sủa tại Tây Ban Nha. Anh hiện vẫn thuộc biên chế Deportivo Alaves, đội bóng đang thi đấu tại La Liga, và từng là lựa chọn đá chính thường xuyên.

Tuy nhiên, sau án phạt từ FIFA, Garces đã bị loại khỏi đội một. Thậm chí, tên của anh cũng không còn xuất hiện trên trang thông tin chính thức của CLB – dấu hiệu chẳng mấy tích cực cho tương lai của cầu thủ mới 26 tuổi này.

Trong sự nghiệp, Facundo Garces từng được định giá lên tới 4,5 triệu euro (tương đương 139 tỷ đồng) thời còn thi đấu ở Argentina. Sau khi chuyển sang Alaves, giá trị của trung vệ 26 tuổi giảm còn 2 triệu euro (tương đương 62 tỷ đồng).

😵 HLV đau đầu, Alaves rơi vào khủng hoảng hàng thủ

Theo Estadio Deportivo, hành động liều lĩnh nhập tịch trái phép của Garces đang khiến ban huấn luyện Alaves “đau đầu” thực sự. Người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là HLV trưởng Eduardo Coudet.

Facundo Garces từng chơi đầy ấn tượng ở đầu mùa giải 2025/26

Đội bóng của ông hiện rơi vào khủng hoảng hàng phòng ngự, khi chỉ còn hai cái tên giàu kinh nghiệm là Neguel Tenaglia và Jon Pacheco. Các phương án dự bị lại bị đánh giá thiếu kinh nghiệm để có thể thi đấu liên tục ở La Liga.

🔄 CLB Tây Ban Nha sa thải Garces?

Trong bối cảnh đó, HLV Coudet được cho là sẽ tận dụng kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp mở cửa để vá lại hàng thủ. Điều này đồng nghĩa khả năng Garces bị thanh lý hợp đồng hoặc đẩy đi là hoàn toàn có thể xảy ra.

Dẫu vậy, cho đến thời điểm hiện tại, tương lai của hậu vệ 26 tuổi vẫn còn là dấu hỏi lớn. Sự nghiệp đang lên, nhưng chỉ một quyết định sai lầm, Garces có nguy cơ tự tay đóng sập cánh cửa chơi bóng đỉnh cao tại châu Âu.