HLV tuyển Malaysia bất ngờ hoài niệm trận thắng 4-0 ĐT Việt Nam, fan lo điềm xấu

Trận thắng 4-0 của Malaysia trước ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 đã diễn ra cách đây gần 5 tháng. Gần đây, HLV Peter Cklamovski của ĐT Malaysia đã đăng tải lại video màn trình diễn của đội nhà ở trận này kèm dòng trạng thái: "Những kỷ niệm sẽ tồn tại mãi".

Bài đăng gây chú ý của HLV Peter Cklamovski

Bài đăng của HLV người Australia đã nhận được sự quan tâm lớn đến từ các CĐV Malaysia, thậm chí có lượt tương tác cao hơn hẳn các bài đăng khác. Sở dĩ có việc này là bởi ĐT Malaysia có nguy cơ cao bị xử thua ĐT Việt Nam 0-3 do họ dính bê bối sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trái phép.

FIFA vẫn đang hoàn tất những bước cuối cùng để sớm đưa ra án phạt tới Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và ĐT Malaysia. Trong khi đó, FAM quyết tâm kháng cáo tới cùng, khi sẵn sàng đưa vụ việc lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS).

Ở phần bình luận bài viết của HLV Peter Cklamovski, một số CĐV thể hiện sự lo ngại khi cho rằng nhà cầm quân người Australia đã "đánh hơi" thấy rõ việc đội nhà khó thoát khỏi án phạt nặng: "Đây là điềm báo tốt hay xấu cho ĐT Malaysia? Chúng tôi thực sự lo lắng; Đây rõ ràng là tin xấu, khi HLV Cklamovski chỉ còn coi chiến thắng đó là kỷ niệm; Kể cả HLV của ĐT Malaysia cũng không còn hy vọng gì; Quá khó để ĐT Malaysia thoát khỏi án phạt".

Trước đây, truyền thông Malaysia cho biết FIFA đưa ra án phạt nặng tới Malaysia vào ngày 30/10. Nhưng tới hiện tại, chưa có phán quyết được đưa ra bởi FIFA xem xét lại các bằng chứng và cân nhắc việc điều chỉnh mức phạt.