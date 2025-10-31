12 diến biến chính trong bê bối nhập tịch ở tuyển Malaysia

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
ANTD.VN - FIFA sắp công bố kết quả giải quyết kháng cáo từ Liên đoàn bóng đá Malaysia xung quanh bản án kỷ luật dành cho tổ chức này và 7 tuyển thủ nhập tịch của Malaysia. Cùng điểm lại diễn biến chính của vụ việc đang hút sự quan tâm lớn này.

Năm 2024, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) khởi động chiến dịch tìm kiếm và nhập tịch cầu thủ. Chiến dịch nhắm vào đối tượng là các cầu thủ có nguồn gốc Malaysia (ông, bà, cha, mẹ là người Malaysia) để có thể ra sân thi đấu cho tuyển quốc gia ngay lập tức.

Ngày 25-3-2025, cầu thủ nhập tịch Hector Hevel (29 tuổi, gốc Hà Lan) ra mắt và ghi bàn trong trận Malaysia thắng Nepal 2-0 tại vòng loại Asian Cup 2027.

Trung vệ gốc Argentina - Facundo Garces (3) trong trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 ngày 10-6

Trung vệ gốc Argentina - Facundo Garces (3) trong trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 ngày 10-6

Ngày 10-6, thêm 5 cầu thủ nhập tịch gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal ra mắt trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027. Nhiều người trong số này chỉ hoàn tất mọi thủ tục vài tiếng trước giờ bóng lăn.

Ngày 11-6, một cá nhân tố cáo với FIFA rằng Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch không đúng quy định, đề nghị vào cuộc xác minh.

Ngày 16-8, khi được tờ El Correo (Tây Ban Nha) hỏi về việc nhập tịch Malaysia, trung vệ gốc Argentina - Facundo Garces cho biết 2 tháng trước trận Malaysia gặp Việt Nam, anh nhận được cuộc điện thoại từ FAM đề nghị khoác áo tuyển Malaysia. Garces nói nhập tịch được là nhờ "có cụ nội người Malaysia". Sau khi biết điều này vi phạm quy định FIFA, Garces vội vàng đính chính là "có ông nội người Malaysia".

Ngày 22-8, FIFA gửi kết quả điều tra vụ việc và đề nghị FAM giải trình. Cùng ngày, Chủ tịch FAM Datuk Joehari nộp đơn từ chức chỉ sau 6 tháng đắc cử và được ban chấp hành FAM chấp thuận 5 ngày sau đó.

Chủ tịch Datuk Joehari đột ngột từ chức ngay khi FAM được FIFA thông báo kết quả điều tra sơ bộ và yêu cầu giải trình

Chủ tịch Datuk Joehari đột ngột từ chức ngay khi FAM được FIFA thông báo kết quả điều tra sơ bộ và yêu cầu giải trình

Ngày 26-9, Ủy ban Kỷ luật FIFA công bố án phạt tiền 350.000 franc với FAM; phạt tiền 2.000 franc và cấm thi đấu 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch gồm: Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero. FIFA giải thích lý do kỷ luật là vì 7 cầu thủ này đã được làm giả giấy tờ để nhập tịch và ra sân trái quy định.

Ngày 28-9, FAM cho biết đã ra soát quy trình và phát hiện sai sót là do "lỗi đánh máy". Nhân viên hành chính khi gửi hồ sơ cho FIFA đã tải lên nhầm dữ liệu các cầu thủ.

Ngày 6-10, FIFA công bố tài liệu điều tra dài 19 trang. Hồ sơ khai sinh gốc chỉ ra 3 đời của các cầu thủ này là người châu Âu, châu Mỹ, không hề có nguồn gốc Malaysia như hồ sơ FAM gửi lên.

FAM kháng cáo quyết định kỷ luật của FIFA

FAM kháng cáo quyết định kỷ luật của FIFA

Ngày 14-10, FAM nộp đơn kháng cáo lên Ủy ban Kháng cáo FIFA.

Ngày 17-10, FAM đỉnh chỉ chức danh Tổng thư ký đối với ông Datuk Noor Azman Rahman để mở điều tra nội bộ. Trưởng bộ phận pháp lý của FAM tiết lộ tổ chức này sẽ chỉ kháng cáo án phạt tiền dành cho mình, còn 7 cầu thủ nhập tịch trái phép phải "tự thân vận động" nếu muốn chống lại lệnh cấm thi đấu 12 tháng từ FIFA.

Ngày 27-10, Malaysia bổ nhiệm cựu chánh án Md Raus lãnh đạo cuộc điều tra độc lập liên quan bê bối nhập tịch 7 cầu thủ.

FIFA sắp công bố kết quả giải quyết kháng nghị của FAM. Đây là phán quyết cuối cùng của FIFA về vụ việc. Nếu không đồng tình, FAM còn cơ hội cuối là đưa vụ việc ra Tòa án Trọng tài thể thao (CAS).

Từ phán quyết của FIFA (hay CAS - nếu có), AFC sẽ ban hành hình phạt tương ứng với Malaysia dựa trên quy định hiện hành, bao gồm việc xử thua Malaysia trong trận thắng Nepal 2-0, thắng Việt Nam 4-0, hoặc nặng hơn là loại Malaysia khỏi vòng loại Asian Cup 2027 và cấm thi đấu có thời hạn.

FAM cũng nguy cơ bị FIFA cấm nhập tịch trong khoảng thời gian nhất định.

Theo Băng Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-31/10/2025 10:31 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch
