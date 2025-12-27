Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Bóng đá Malaysia bị phạt kỷ lục 15,7 tỷ đồng, lãnh đạo FAM bị kêu gọi từ chức

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Asian Cup 2027

Bóng đá Malaysia đã trải qua cuộc khủng hoảng kỷ luật chưa từng có trong năm 2025, với tổng số tiền phạt vượt 2,4 triệu ringgit (tương đương 15,7 tỷ đồng) do các sai phạm hành chính, giấy tờ giả mạo và bạo lực của người hâm mộ.

Bóng đá Malaysia bị phạt kỷ lục trong năm 2025

Các án phạt, được ban hành bởi FIFA, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và giải bóng đá Malaysia (MFL), đánh dấu khoản phạt cao nhất trong lịch sử bóng đá nước này trong một năm. Con số này tăng mạnh so với các năm trước. Năm 2023, tổng tiền phạt của bóng đá Malaysia chỉ khoảng 66.000 ringgit, tăng lên khoảng 186.000 ringgit năm 2024 trước khi “bùng nổ” lên 2,42 triệu ringgit (tương đương 15,7 tỷ đồng) trong năm nay.

Bóng đá Malaysia bị phạt kỷ lục 15,7 tỷ đồng, lãnh đạo FAM bị kêu gọi từ chức - 1

Bóng đá Malaysia trải qua cuộc khủng hoảng kỷ luật chưa từng có trong năm 2025

Sự cố nghiêm trọng nhất bóng đá Malaysia trong năm 2025 liên quan đến vụ bê bối về quyền thi đấu của các cầu thủ nhập tịch. FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11,6 tỷ đồng) vì nộp giấy tờ giả mạo.

Bảy cầu thủ nhập tịch ĐT Malaysia (Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garced, Imanol Machucha và Rodrigo Holgado) mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và đình chỉ thi đấu 12 tháng. Thêm 10.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 333 triệu đồng) được áp dụng cho các trận đấu bị xử thua liên quan đến vụ việc.

Huyền thoại bóng đá Malaysia Jamal Nasir nhận xét: “Quy mô hình phạt này thật sự gây sốc. Nhưng điều đáng lo hơn là sự thất bại lặp đi lặp lại ở mọi cấp, từ liên đoàn đến các CLB. Chúng ta không thể tiếp tục chi hàng triệu ringgit trong khi vẫn phạm phải những sai lầm giống nhau năm này qua năm khác,” ông nói thêm.

Các án phạt của AFC cũng khiến số tiền tăng thêm hơn 325.000 ringgit (khoảng 2,1 tỷ đồng), liên quan đến các vi phạm về sân tập không đạt chuẩn, hành vi bạo lực và trận đấu khởi tranh muộn. Những án phạt này được áp dụng với CLB Johor Darul Ta'zim (JDT), CLB Selangor, FAM, một HLV Kelana United và một số cầu thủ.

“Quản trị phải được cải thiện nếu không bóng đá Malaysia sẽ tiếp tục tụt hậu. Không chỉ là tiền. Việc cầu thủ bị đình chỉ, trận đấu bị xử thua và uy tín bị tổn hại ảnh hưởng đến sự nghiệp và gia đình. FAM, MFL và ban lãnh đạo các CLB phải chịu trách nhiệm, sửa hệ thống và thực thi kỷ luật”, Jamal nhấn mạnh.

Lãnh đạo FAM bị khuyên từ chức

Chuyên gia bóng đá Malaysia Zakaria Rahim thậm chí đã kêu gọi Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) từ chức tập thể sau các án phạt từ FIFA liên quan đến bê bối giả mạo giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch. Zakaria nhấn mạnh lãnh đạo FAM phải chịu trách nhiệm về vụ việc để mở đường cho một cuộc cải tổ toàn diện cơ quan quản lý bóng đá quốc gia.

“Nếu Ban chấp hành FAM thực sự yêu bóng đá Malaysia và không muốn môn thể thao này bị chôn vùi… đặc biệt khi bóng đá sẽ được tranh tài tại SEA Games 2027 ở Kuala Lumpur, thì hãy từ chức một cách danh dự”, Zakaria viết trên trang cá nhân.

Ông cũng cảnh báo rằng việc tiếp tục nắm quyền sẽ gửi đi thông điệp rằng ban lãnh đạo bóng đá Malaysia đang đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích của bóng đá nước nhà.

FAM đã nộp báo cáo tại trụ sở cảnh sát hôm 24/12 liên quan đến cáo buộc giả mạo giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch của ĐT Malaysia. Chủ tịch FAM tạm quyền Datuk Yusoff Mahadi cho biết báo cáo cảnh sát được lập theo khuyến nghị của một ủy ban điều tra độc lập.

Theo Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

27/12/2025 18:22 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch
Tin liên quan
