Malaysia hoang mang với FIFA, vì sao vẫn trì hoãn án phạt bê bối nhập tịch?

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Asian Cup 2027
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Sự im lặng đến đáng sợ từ FIFA liên quan tới vụ bê bối làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch khiến dư luận Malaysia hồi hộp.

❌ FIFA "im lặng đáng sợ", Malaysia hoang mang

Những ngày qua, bóng đá Đông Nam Á đang hồi hộp chờ đợi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) phản hồi về vụ bê bối làm giả hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia. Tính đến sáng thứ Bảy (1/11/2025) theo giờ Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn chưa nhận được thông báo chính thức từ FIFA về quá trình điều tra.

Theo trang Piang Shankly (Malaysia), FAM đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với Ủy ban Kháng cáo FIFA vào 22h thứ Năm (30/10) giờ địa phương. Cuộc họp này được xem là bước đầu trong quá trình điều tra. Tại đây, đại diện FAM được phép trình bày quan điểm, nộp tài liệu bổ sung và trả lời một số câu hỏi liên quan đến nghi vấn sử dụng giấy tờ không hợp pháp của bảy cầu thủ nhập tịch.

Sự im lặng đáng sợ từ FIFA khiến Malaysia hoang mang

Sự im lặng đáng sợ từ FIFA khiến Malaysia hoang mang

Theo trang thể thao quốc tế GSIO, FIFA không dừng lại ở phiên làm việc này mà còn đang chuẩn bị phiên điều trần độc lập dành riêng cho 7 cầu thủ có tên trong vụ việc. Phiên điều trần bổ sung này nhằm thu thập lời khai trực tiếp, so sánh bằng chứng và đảm bảo quá trình diễn ra minh bạch trước khi công bố phán quyết cuối cùng.

Điều này cho thấy FIFA đang rất thận trọng và nghiêm túc trong việc xử lý vụ việc có nguy cơ làm tổn hại đến tính liêm chính của bóng đá quốc tế.

Vụ việc càng trở nên phức tạp sau khi trang Capital de Noticias (Argentina) công bố tài liệu độc quyền từ FIFA, được cho là bằng chứng xác nhận nguồn gốc của trung vệ Facundo Garces — 1 trong 7 cầu thủ bị điều tra. Hồ sơ dân sự của tỉnh Santa Fe (Argentina) xác nhận, ông nội của Garces sinh ra tại Argentina, chứ không phải ở Penang (Malaysia) như thông tin FAM đã nộp cho FIFA.

⚠️ Khó có phán quyết trong hôm nay?

Đến thời điểm hiện tại, cả FIFA lẫn FAM vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về thời điểm công bố quyết định cuối cùng. Trang TV One News (Indonesia), trích dẫn nguồn tin thân cận với FAM cho biết, quyết định cuối cùng có thể sẽ chỉ được đưa ra trong... vài ngày tới chứ không phải ngay sau phiên điều trần đầu tiên:

“FIFA dường như muốn đảm bảo công bằng tuyệt đối và tránh ra quyết định vội vàng, đặc biệt sau khi xuất hiện bằng chứng mới từ Argentina".

Trong khi đó, trang Scoop (Malaysia) cho biết quyết định ban đầu dự kiến ​​được đưa ra vào khoảng 19h ngày 31/10 giờ Malaysia (18h, ngày 31/10 giờ Việt Nam), nhưng bị hoãn lại đến 23h (22h giờ Việt Nam) hoặc thậm chí là ngày 1/11. Nguyên nhân vì Ủy ban kháng cáo FIFA muốn đánh giá lại các bằng chứng và xem xét điều chỉnh lệnh trừng phạt nếu có thể.

Cụ thể, Ủy ban kháng cáo yêu cầu làm rõ thêm một số tài liệu về nguồn gốc tổ tiên do FAM nộp trong quá trình kháng cáo. Một nguồn tin thân cận cho biết: "Hội đồng đang áp dụng cách tiếp cận thận trọng vì quy mô và tác động của vụ án này. Vẫn còn một số điểm khác biệt trong các tài liệu cần được đối chiếu. Mặc dù phán quyết cuối cùng có thể đi theo cả hai hướng, nhưng khả năng được tuyên trắng án hoàn toàn là rất thấp.

Một quan chức khác thân cận với Ủy ban kháng cáo FIFA cho biết thêm: "FIFA muốn đảm bảo rằng không có sự giám sát về thủ tục hoặc hành chính nào ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của phán quyết. Họ không vội vàng. FIFA hiểu được tính nhạy cảm của vụ việc này — không chỉ đối với bóng đá Malaysia mà còn đối với cách xử lý các trường hợp nhập tịch và đủ điều kiện trên toàn thế giới trong tương lai”.

👉 Dư luận Malaysia hoang mang, FAM phẫn nộ về tài liệu của FIFA bị rò rỉ

TV One News cho biết, dư luận Malaysia đang rất lo lắng và bất an, bởi nếu các cáo buộc được chứng minh là đúng, FAM có thể đối mặt hình phạt nghiêm trọng, bao gồm việc hủy tư cách thi đấu của các cầu thủ nhập tịch, bị loại khỏi các giải đấu quốc tế, thậm chí là nhận án phạt hành chính từ FIFA.

FAM bức xúc khi những thông tin bất lợi cho quá trình kháng cáo bị rò rỉ

FAM bức xúc khi những thông tin bất lợi cho quá trình kháng cáo bị rò rỉ

Trong khi đó, FAM cực kì phẫn nỗ khi trang Capital de Noticias (Argentina) công bố rộng rãi tài liệu được cho là bằng chứng của của FIFA chứng minh trung vệ Facundo Garces không có gốc gác Malaysia.

Quyền Chủ tịch FAM, ông Datuk Mohd Yusoff Mahadi cho biết việc rò rỉ tài liệu này có thể gây bất lợi cho nỗ lực kháng cáo lên FIFA, đồng thời kêu gọi công chúng không lan truyền những thông tin chưa được xác minh:

"Điều này thực sự bất lợi, đặc biệt là khi chúng tôi vẫn đang chờ quyết định kháng cáo của FIFA. Chúng tôi không biết thông tin này đến từ đâu và sẽ không công bằng nếu đưa ra kết luận trước khi quyết định chính thức được công bố.

Tôi hy vọng công chúng không lan truyền thông tin sai lệch hoặc chưa được kiểm chứng. Điều đó hoàn toàn không có lợi cho các cầu thủ hoặc bóng đá Malaysia", ông kết luận.

Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/11/2025 02:16 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch
