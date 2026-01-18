Thầy Kim “xem giò” U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam sẵn sàng cho bán kết U23 châu Á

👀 HLV Kim Sang Sik trực tiếp “do thám” đối thủ ở bán kết

Chiều ngày 17/1 (giờ địa phương), HLV Kim Sang Sik đã có mặt trên khán đài để theo dõi trận tứ kết giữa U23 Trung Quốc và U23 Uzbekistan. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đi cùng 6 trợ lý nhằm trực tiếp “xem giò”, phân tích lối chơi của đối thủ mà U23 Việt Nam sẽ chạm trán ở vòng bán kết vào ngày 20/1.

HLV Kim Sang Sik và ban huấn luyện U23 Việt Nam theo dõi trận đấu giữa U23 Trung Quốc và U23 Uzbekistan.

Việc theo dõi trực tiếp giúp ban huấn luyện U23 Việt Nam có cái nhìn sát thực về cách tổ chức đội hình, khả năng phòng ngự - phản công cũng như tâm lý thi đấu của U23 Trung Quốc trong những thời điểm căng thẳng.

Ở trận đấu này, U23 Trung Quốc đã thi đấu đầy kiên cường trước U23 Uzbekistan, đội bóng được đánh giá cao hơn. Hai đội hòa nhau 0-0 sau 120 phút thi đấu chính thức và hiệp phụ, trước khi U23 Trung Quốc giành chiến thắng 4-2 trên chấm luân lưu.

Chiến thắng này giúp U23 Trung Quốc lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng bán kết U23 châu Á, đồng thời trở thành đối thủ của U23 Việt Nam trong trận đấu diễn ra ngày 20/1 tới đây. Có mặt cùng HLV Kim Sang Sik trên khán đài là các trợ lý Đinh Hồng Vinh, Lee Jung Soo, Yoon Dong Hun, Lee Won Jae, trợ lý ngôn ngữ Đỗ Anh Văn và cán bộ phân tích kỹ thuật Nguyễn Anh Tuấn.

Với lực lượng trợ lý đông đảo và chuyên môn cao, ban huấn luyện U23 Việt Nam được kỳ vọng đã thu thập đầy đủ dữ liệu về điểm mạnh, điểm yếu cũng như những phương án chiến thuật mà U23 Trung Quốc thường sử dụng.

Thầy Kim và các cộng sự chăm chú theo dõi trận tứ kết của U23 Trung Quốc.

💪 U23 Việt Nam nắm lợi thế về thể lực

Trước trận bán kết, U23 Việt Nam có đôi chút lợi thế khi được nghỉ nhiều hơn U23 Trung Quốc một ngày. Đội bóng đến xứ tỷ dân vừa trải qua 120 phút thi đấu căng thẳng dưới nắng nóng, lại phải bước vào loạt luân lưu cân não ở khung giờ 14h30 (giờ Saudi Arabia).

Trong khi đó, U23 Việt Nam cũng thi đấu 120 phút trước U23 UAE nhưng trận đấu diễn ra vào buổi tối, điều kiện thời tiết mát mẻ hơn, ít bào mòn thể lực. Trước thềm tứ kết, HLV Kim Sang Sik và các cộng sự cũng từng trực tiếp theo dõi U23 UAE thi đấu.

Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, U23 Việt Nam đã đánh bại đối thủ này với tỷ số 3-2 để giành quyền vào bán kết. Điều đó cho thấy việc “xem giò” đối thủ đang phát huy hiệu quả, góp phần giúp U23 Việt Nam có sự chuẩn bị chủ động và bài bản hơn tại VCK U23 châu Á 2026.