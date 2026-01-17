U23 Việt Nam không nghỉ ngơi, lập tức ra sân tập chuẩn bị cho bán kết U23 châu Á

Ra sân tập hồi phục chưa đầy 12 tiếng sau trận tứ kết

Chỉ chưa đầy 12 tiếng sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U23 UAE, U23 Việt Nam đã quay trở lại sân tập. Thầy trò HLV Kim Sang Sik nhanh chóng bước vào guồng chuẩn bị cho trận bán kết U23 châu Á 2026 (ngày 20/1), cho thấy quyết tâm không dừng lại ở cột mốc lịch sử vừa thiết lập.

U23 Việt Nam bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho trận bán kết U23 châu Á 2026.

Chiến thắng trước U23 UAE giúp U23 Việt Nam lần đầu trở lại bán kết U23 châu Á sau 8 năm. Tuy nhiên, niềm vui chưa kéo dài thì toàn đội đã phải đối mặt với thử thách mới, trong bối cảnh quỹ thời gian hồi phục là rất ngắn.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam có buổi tập vào lúc 10h sáng theo giờ địa phương (14h theo giờ Việt Nam). Đây là buổi tập mang tính hồi phục, thư giãn nhằm giúp các cầu thủ tái tạo thể lực sau 120 phút thi đấu căng thẳng trước U23 UAE.

Ban huấn luyện chia đội hình thành các nhóm tập luyện, căn cứ vào số phút thi đấu ở trận tứ kết. Những cầu thủ đá chính được ưu tiên các bài tập thả lỏng, giãn cơ. Trong khi nhóm cầu thủ ít thi đấu vận động và tập luyện theo giáo án để duy trì cảm giác bóng.

HLV Kim Sang Sik theo dõi trực tiếp đối thủ bán kết

Sở dĩ U23 Việt Nam đẩy thời gian lên tập buổi sáng, thay vì buổi chiều như thường lệ vì ban huấn luyện có một kế hoạch khác chuẩn bị cho trận bán kết. Cụ thể, HLV Kim Sang Sik cùng các trợ lý đã lên kế hoạch theo dõi trực tiếp trận tứ kết giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc, cặp đấu sẽ xác định đối thủ của U23 Việt Nam tại bán kết.

Việc đi “do thám” đối thủ từ sớm cho thấy sự chủ động và tính toán kỹ lưỡng của ban huấn luyện, nhất là khi U23 Việt Nam đang phải đối mặt với mật độ thi đấu dày và nhiều cầu thủ có dấu hiệu quá tải.

Lãnh đạo VFF xúc động, tin U23 Việt Nam còn tiến xa

Chia sẻ sau chiến thắng lịch sử, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú kiêm Trưởng đoàn U23 Việt Nam bày tỏ sự xúc động trước tinh thần chiến đấu của toàn đội: “Thay mặt VFF, tôi thực sự xúc động khi chứng kiến các cầu thủ chiến đấu đến những phút cuối cùng. Đây là chiến công rất tuyệt vời, khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam đã khác trước rất nhiều”.

Ông Trần Anh Tú nhấn mạnh hành trình của U23 Việt Nam vẫn chưa dừng lại: “Chúng ta còn trận bán kết và hy vọng là cả trận chung kết. Toàn đội cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa. Sau 4 trận thắng liên tiếp, có thể cảm xúc hơi chai lì, nhưng tôi tin nếu vượt qua bán kết, niềm vui sẽ là vô bờ bến”.

Từ vòng bảng đến tứ kết, U23 Việt Nam đã liên tiếp phá dớp và tạo nên những dấu mốc đáng nhớ. Tuy nhiên, việc nhanh chóng trở lại tập luyện cho thấy toàn đội hiểu rõ: hành trình chinh phục U23 châu Á thực sự chỉ mới bắt đầu.

Trước mắt thầy trò HLV Kim Sang Sik là thử thách lớn hơn ở vòng bán kết, nhưng với tinh thần kỷ luật, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và bản lĩnh đã được kiểm chứng, U23 Việt Nam đang mang đến niềm tin lớn cho người hâm mộ bóng đá nước nhà.