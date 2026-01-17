U23 Việt Nam không nghỉ ngơi, lập tức ra sân tập chuẩn bị cho bán kết U23 châu Á

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Manchester United vs Manchester City
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Madrid vs Levante
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Udinese vs Inter Milan
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Tottenham Hotspur vs West Ham United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Sunderland vs Crystal Palace
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Liverpool vs Burnley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Leeds United vs Fulham
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Chelsea vs Brentford
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
U23 Australia vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Napoli vs Sassuolo
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Nottingham Forest vs Arsenal
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Real Betis vs Villarreal
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Wolverhampton Wanderers vs Newcastle United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Atlético de Madrid vs Alavés
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Aston Villa vs Everton
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Milan vs Lecce
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Olympique Lyonnais vs Brest
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Real Sociedad vs Barcelona
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Bodø / Glimt vs Manchester City
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sporting CP vs Paris Saint-Germain
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Monaco
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Inter Milan vs Arsenal
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Copenhagen vs Napoli
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-

U23 Việt Nam không nghỉ ngơi, lập tức ra sân tập chuẩn bị cho bán kết U23 châu Á

Sự kiện: U23 Việt Nam Giải U23 châu Á 2026 HLV Kim Sang Sik

Đình Bắc và đồng đội không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, cả đội U23 Việt Nam phải ra sân tập hồi phục để tiếp tục chuẩn bị cho hành trình tiếp theo tại giải U23 châu Á 2026.

Ra sân tập hồi phục chưa đầy 12 tiếng sau trận tứ kết

Chỉ chưa đầy 12 tiếng sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U23 UAE, U23 Việt Nam đã quay trở lại sân tập. Thầy trò HLV Kim Sang Sik nhanh chóng bước vào guồng chuẩn bị cho trận bán kết U23 châu Á 2026 (ngày 20/1), cho thấy quyết tâm không dừng lại ở cột mốc lịch sử vừa thiết lập.

U23 Việt Nam không nghỉ ngơi, lập tức ra sân tập chuẩn bị cho bán kết U23 châu Á - 1

U23 Việt Nam bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho trận bán kết U23 châu Á 2026.

Chiến thắng trước U23 UAE giúp U23 Việt Nam lần đầu trở lại bán kết U23 châu Á sau 8 năm. Tuy nhiên, niềm vui chưa kéo dài thì toàn đội đã phải đối mặt với thử thách mới, trong bối cảnh quỹ thời gian hồi phục là rất ngắn.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam có buổi tập vào lúc 10h sáng theo giờ địa phương (14h theo giờ Việt Nam). Đây là buổi tập mang tính hồi phục, thư giãn nhằm giúp các cầu thủ tái tạo thể lực sau 120 phút thi đấu căng thẳng trước U23 UAE.

Ban huấn luyện chia đội hình thành các nhóm tập luyện, căn cứ vào số phút thi đấu ở trận tứ kết. Những cầu thủ đá chính được ưu tiên các bài tập thả lỏng, giãn cơ. Trong khi nhóm cầu thủ ít thi đấu vận động và tập luyện theo giáo án để duy trì cảm giác bóng.

HLV Kim Sang Sik theo dõi trực tiếp đối thủ bán kết

Sở dĩ U23 Việt Nam đẩy thời gian lên tập buổi sáng, thay vì buổi chiều như thường lệ vì ban huấn luyện có một kế hoạch khác chuẩn bị cho trận bán kết. Cụ thể, HLV Kim Sang Sik cùng các trợ lý đã lên kế hoạch theo dõi trực tiếp trận tứ kết giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc, cặp đấu sẽ xác định đối thủ của U23 Việt Nam tại bán kết.

Việc đi “do thám” đối thủ từ sớm cho thấy sự chủ động và tính toán kỹ lưỡng của ban huấn luyện, nhất là khi U23 Việt Nam đang phải đối mặt với mật độ thi đấu dày và nhiều cầu thủ có dấu hiệu quá tải.

Lãnh đạo VFF xúc động, tin U23 Việt Nam còn tiến xa

Chia sẻ sau chiến thắng lịch sử, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú kiêm Trưởng đoàn U23 Việt Nam bày tỏ sự xúc động trước tinh thần chiến đấu của toàn đội: “Thay mặt VFF, tôi thực sự xúc động khi chứng kiến các cầu thủ chiến đấu đến những phút cuối cùng. Đây là chiến công rất tuyệt vời, khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam đã khác trước rất nhiều”.

Ông Trần Anh Tú nhấn mạnh hành trình của U23 Việt Nam vẫn chưa dừng lại: “Chúng ta còn trận bán kết và hy vọng là cả trận chung kết. Toàn đội cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa. Sau 4 trận thắng liên tiếp, có thể cảm xúc hơi chai lì, nhưng tôi tin nếu vượt qua bán kết, niềm vui sẽ là vô bờ bến”.

Từ vòng bảng đến tứ kết, U23 Việt Nam đã liên tiếp phá dớp và tạo nên những dấu mốc đáng nhớ. Tuy nhiên, việc nhanh chóng trở lại tập luyện cho thấy toàn đội hiểu rõ: hành trình chinh phục U23 châu Á thực sự chỉ mới bắt đầu.

Trước mắt thầy trò HLV Kim Sang Sik là thử thách lớn hơn ở vòng bán kết, nhưng với tinh thần kỷ luật, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và bản lĩnh đã được kiểm chứng, U23 Việt Nam đang mang đến niềm tin lớn cho người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/01/2026 14:43 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: U23 Việt Nam
Xem thêm
Tin liên quan
U23 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN