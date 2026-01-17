Người đẹp bi-a nhảy gợi cảm ăn mừng U23 Việt Nam vào bán kết, MC Túy Cát mê mẩn Đình Bắc

💃 🔥 Trọng tài Diễm Quỳnh (biệt danh Quỳnh Kiera)

Trên trang cá nhân của mình, nữ trọng tài bi-a xinh đẹp Phan Diễm Quỳnh (biệt danh Quỳnh Kiera) gây chú ý khi đăng tải một clip nhảy ấn tượng, khoe vòng eo thon gọn kèm tỉ số của trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE. Được biết, clip này được Quỳnh Kiera thực hiện ngay vào rạng sáng, sau khi thầy trò HLV Kim Sang Sik đánh bại đối thủ đến từ Tây Á để giành quyền vào bán kết giải U23 châu Á 2026.

Quỳnh Kiera tung clip nhảy múa ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam

“Thật sự tôi quá vỡ òa hạnh phúc. Một trận đấu có diễn biến hồi hộp đến nín thở. Chúng ta mỗi khi có bàn là đối thủ lại gỡ hòa. UAE có lối chơi tuy đơn giản nhưng rất khó chịu, gây ra rất nhiều khó khăn cho U23 VN. Các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu rất kiên cường và giành chiến thắng. Tôi cảm thấy rất tự hào”, người đẹp chia sẻ cảm xúc của mình.

Quỳnh Kiera cho biết cô đã xem trận này cùng với hội bạn thân chung niềm đam mê bóng đá. Người đẹp cho biết bản thân ấn tượng với rất nhiều cầu thủ Việt Nam, đặc biệt là trung vệ Lý Đức.

Quỳnh Kiera là nữ trọng tài bi-a ở nhiều giải đấu lớn trong nước và quốc tế

“Thật sự có nhiều cầu thủ Việt Nam đã thi đấu tốt ở trận đấu này. Bên cạnh Đình Bắc, Khuất Văn Khang, Minh Phúc…Tôi rất ấn tượng với hàng thủ của chúng ta đã chơi lăn xả, cứu bóng hết mình và đặc biệt ấn tượng với màn hét vang đầy cá tính, mạnh mẽ như một chiến binh của Lý Đức khi anh cản phá thành công. Tinh thần của các cầu thủ U23 Việt Nam quá đáng nể”, nữ trọng tài bi-a nhận xét.

Quỳnh Kiera cho biết cô đã lên kế hoạch chu đáo hơn nữa, rủ nhiều bạn bè hơn nữa để xem và cổ vũ trận bán kết. Cô cho biết dù đối thủ là Uzbekistan hay Trung Quốc thì cô vẫn tin, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ tiếp tục giành chiến thắng

🎤 ⚽ MC thể thao Lâm Túy Cát

Dù sáng sớm phải đi làm, nữ MC thể thao xinh đẹp Lâm Túy Cát cho biết mình đã thức gần trọn 1 đêm để xem và cổ vũ U23 Việt Nam ở lượt trận tứ kết. Và khi đội nhà giành chiến thắng quá cảm xúc trước U23 UAE, cô gần như không ngủ được.

Túy Cát khen không tiếc lời với màn trình diễn của các cầu thủ U23 Việt Nam

“Tôi hơi tiếc vì U23 Việt Nam phải thi đấu giờ hơi trễ, nếu được thi đấu sớm hơn thì chắc chắn sẽ còn bùng nổ hơn nữa, đặc biệt là với người hâm mộ. Các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu như một ông lớn, sòng phẳng với U23 UAE cũng như các đội Tây Á, vốn trước đây chúng ta luôn bị xếp ở cửa dưới”.

“Chính điều này nên dù chúng ta 2 lần bị gỡ hòa, tôi có cảm giác tự tin rằng chúng ta sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Bên cạnh đó, thể lực trước đây cũng là điểm yếu của chúng ta, nhưng giờ lại là thế mạnh khi đối đầu UAE. Từ ban bật tự tin, chuyển trạng thái nhanh, kiểm soát bóng trong vòng cấm cực kỳ tỉnh táo…Phải nói khen không hết được”, người đẹp hào hứng chia sẻ.

Nữ MC thể thao mê mẩn lối đá của Đình Bắc

MC Túy Cát cho biết Đình Bắc đang thể hiện phong cách chơi bóng đầy trưởng thành và đa dạng, làm mê mẩn toàn bộ người xem. Bên cạnh đó, cô cũng yêu mến tinh thần thi đấu quả cảm của Khuất Văn Khang cùng hàng thủ.

“Mỗi thành viên đều quá hiểu nhau và cực kỳ tự tin trên sân. Họ bọc lót, tạo ra những lớp phòng ngự kiên cố. Tôi hy vọng các cầu thủ tiếp tục giữ vững tinh thần này và dồi dạo sức khỏe để thắng tiến đến ngôi vô địch”, nữ MC nói thêm.