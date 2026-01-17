HLV Kim Sang Sik thèm ăn phở, U23 Việt Nam quyết vô địch châu Á mới về

🍲 HLV Kim Sang Sik: “Thèm phở lắm, nhưng phải chịu đựng để hoàn thành mục tiêu”

Ít giờ sau chiến thắng nghẹt thở trước U23 UAE để giành vé vào bán kết U23 châu Á 2026, bầu không khí tại buổi tập trưa 17/1 của U23 Việt Nam nóng hơn bao giờ hết. Từ HLV Kim Sang Sik cho đến các cầu thủ, tất cả đều thể hiện quyết tâm rất cao, hướng thẳng tới mục tiêu lớn nhất: chức vô địch châu lục.

HLV Kim Sang Sik cho biết ông rất thèm ăn phở Việt Nam sau gần một tháng cùng U23 Việt Nam sang Saudi Arabia dự vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Chia sẻ đầy cảm xúc và cũng rất đời thường, HLV Kim Sang Sik khiến cả đội bật cười khi nói về nỗi nhớ ẩm thực Việt Nam: “Chúng tôi cùng toàn đội đã ở đây gần một tháng rồi. Thực sự bây giờ tôi rất nhớ và thèm ăn phở Việt Nam.

Mục tiêu của chúng tôi còn 2 trận đấu nữa. Biết là thèm phở lắm, nhưng tôi cố gắng chịu đựng thêm một chút. Khi về Việt Nam, tôi sẽ ăn nhiều hơn”. Không chỉ là câu chuyện vui, nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định tinh thần và sự gắn kết của toàn đội đang ở trạng thái tốt nhất.

“Đội tuyển U23 Việt Nam đang càng chơi càng hay, càng vững chắc và gắn kết hơn. Toàn đội sẽ chuẩn bị thật tốt để giành chiến thắng ở các trận đấu sắp tới”, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ ở buổi tập trưa ngày 17/1 của ĐT Việt Nam.

🔥 Cầu thủ U23 Việt Nam đồng lòng: Quyết chiến vì màu cờ sắc áo

Không khí quyết tâm ấy lan tỏa trong từng phát biểu của các cầu thủ trẻ. Trung vệ Hiểu Minh chia sẻ ước mơ rất rõ ràng: “Ngày xưa ước mơ của tôi chỉ là trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Còn bây giờ, ước mơ của tôi là vô địch U23 châu Á cùng U23 Việt Nam”.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam đồng lòng hướng đến mục tiêu giành chức vô địch U23 châu Á 2026.

Trong khi tiền vệ Nguyễn Thái Sơn gửi thông điệp xúc động tới gia đình: “Bố mẹ ơi, con sẽ cố gắng thi đấu thật tốt để mang vinh quang về cho nước nhà”. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc lại không quên tri ân CLB chủ quản Công an Hà Nội.

“Tôi muốn cảm ơn CLB Công an Hà Nội đã tạo điều kiện cho tôi thi đấu và tập luyện trong môi trường rất tốt. Tôi sẽ cố gắng thi đấu thật tốt ở các trận tới để mang vinh quang về cho CLB và người hâm mộ”, Đình Bắc thể hiện quyết tâm.

🇻🇳 Lời hứa trước bán kết: Chiến đấu hơn 100%, thậm chí 200%

Tinh thần quyết tâm được nhấn mạnh trong hàng loạt lời hứa đầy cảm xúc của các tuyển thủ U23 Việt Nam khác. Cụ thể, đội trưởng Khuất Văn Khang nói: “Chúng tôi quyết tâm thi đấu tốt, mang vinh quang về cho Tổ quốc”. Trung vệ Lý Đức thì hứa: “Chúng tôi sẽ chiến đấu 200% để mang chiến thắng về cho người hâm mộ”.

Cầu thủ chạy cánh Phạm Minh Phúc cho biết anh cùng đồng đội sẽ thi đấu bằng cả trái tim vì niềm tự hào dân tộc, hướng tới bán kết và xa hơn là chung kết. Còn tiền vệ Viktor Lê lại hô ngắn gọn nhưng đầy quyết tâm: “Tôi muốn vô địch U23 châu Á”.

Theo kế hoạch, sau buổi tập trưa ngày 17/1, các tuyển thủ U23 Việt Nam được cho về khách sạn nghỉ ngơi và theo dõi trận tứ kết giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc qua truyền hình. Trong khi HLV Kim Sang Sik và các cộng sự trong ban huấn luyện trực tiếp đến sân để “xem giò” đối thủ tiếp theo của U23 Việt Nam tại vòng bán kết U23 châu Á 2026.