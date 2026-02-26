Hôm nay CAS phán quyết vụ Malaysia nhập tịch chui: FAM có cửa lật kèo FIFA?

CAS thông báo bất ngờ

Theo lịch công bố trước đó của Tòa Trọng tài Thể thao (CAS), phiên điều trần chính thức đầu tiên liên quan đến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ bị cáo buộc nhập tịch trái phép sẽ diễn ra vào ngày 26/2.

CAS sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ kháng cáo của Malaysia

Tuy nhiên, cập nhật mới nhất cho thấy CAS đã tiến hành các phiên làm việc riêng với đội ngũ pháp lý của FAM từ ngày 23/2, sớm hơn dự kiến ban đầu. Đến chiều 24/2, truyền thông Malaysia bắt đầu tiết lộ những thông tin đầu tiên sau khi cơ quan này hoàn tất các buổi làm việc với đại diện phía FAM.

Đáng chú ý, không có bất kỳ quan chức cấp cao nào của FAM trực tiếp có mặt tại Thụy Sĩ, bao gồm cả Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman. Toàn bộ quá trình xử lý vụ việc được giao phó hoàn toàn cho đội ngũ luật sư đại diện.

Theo tiết lộ từ báo Harian Metro, ngay sau khi phiên điều trần chính thức khép lại, CAS sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng. Quyết định này dự kiến được công bố vào lúc 23h ngày 26/2 theo giờ địa phương, tương đương khoảng 5h sáng ngày 27/2 (giờ Hà Nội).

Thống kê gây sốc từ FIFA trước giờ G

FIFA bất ngờ phát hành báo cáo thống kê năm 2025 ngay trước phiên điều trần quan trọng tại CAS ngày 26/2. Báo cáo cho thấy trong 73 phán quyết liên quan đến FIFA tại CAS, có tới 81% quyết định của FIFA được giữ nguyên. Chỉ 8% kháng cáo được chấp nhận một phần hoặc bị trả lại để xem xét thêm.

Thống kê này giáng đòn mạnh vào tham vọng của LĐBĐ Malaysia (FAM). Giới chuyên gia nhận định khả năng lật ngược phán quyết về “nhập tịch trái phép” của Malaysia gần như bằng không.

Bóng đá Malaysia đang đứng trước thời khắc lịch sử

Chiến lược "chạy án" của FAM

Theo hồ sơ FIFA, bảy cầu thủ gốc nước ngoài của Malaysia không có mối liên hệ huyết thống với quốc gia này. Tính chất nghiêm trọng của vụ việc còn nằm ở việc FAM nhận cáo buộc làm giả hồ sơ để đủ điều kiện thi đấu cho các cầu thủ kể trên.

Đáng chú ý, thay vì phủ nhận hoàn toàn sai phạm, FAM chuyển hướng sang xin khoan hồng cho các cầu thủ, gọi họ là “nạn nhân” của việc làm giả hồ sơ.

Truyền thông Malaysia cho biết FAM không còn yêu cầu CAS hủy toàn bộ phán quyết, mà chỉ mong giảm tiền phạt và án treo giò 12 tháng với các cá nhân liên quan. Động thái này bị xem là sự thừa nhận gián tiếp việc sử dụng cầu thủ nhập tịch trái quy định.

Trước đó, CAS tạm hoãn án cấm của FIFA đối với 7 cầu thủ, cho phép họ tạm thời trở lại thi đấu. Nhưng nếu không có biến động lớn trong phán quyết của CAS, 7 cầu thủ này nhiều khả năng sẽ bị treo giò trở lại.