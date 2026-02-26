Hôm nay CAS phán quyết vụ Malaysia nhập tịch chui: FAM có cửa lật kèo FIFA?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Viktoria Plzeň vs Panathinaikos
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Stuttgart vs Celtic
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Bologna vs Brann
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Brann - BRA Brann
-
Nottingham Forest vs Fenerbahçe
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Genk vs Dinamo Zagreb
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Wolverhampton Wanderers vs Aston Villa
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
SHB Đà Nẵng vs PVF-CAND
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Công An Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
AFC Bournemouth vs Sunderland
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Burnley vs Brentford
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs West Ham United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Everton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Villarreal
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Hellas Verona vs Napoli
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester City
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Angers SCO
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Inter Milan vs Genoa
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Real Oviedo vs Atlético de Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Cremonese vs Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Thể Công - Viettel vs Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Tottenham Hotspur
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester United vs Crystal Palace
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Sevilla
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Roma vs Juventus
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Getafe
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Hôm nay CAS phán quyết vụ Malaysia nhập tịch chui: FAM có cửa lật kèo FIFA?

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Malaysia - Việt Nam: Định đoạt ngôi đầu Asian Cup 2027

Hôm nay, 26/2, Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) sẽ công bố vụ Malaysia kháng cáo liên quan đến bê bối nhập tịch trái phép. Cơ sở để FAM có thể thoát án từ FIFA, theo đánh giá của các chuyên gia, thực sự rất thấp.

CAS thông báo bất ngờ

Theo lịch công bố trước đó của Tòa Trọng tài Thể thao (CAS), phiên điều trần chính thức đầu tiên liên quan đến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ bị cáo buộc nhập tịch trái phép sẽ diễn ra vào ngày 26/2.

CAS sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ kháng cáo của Malaysia

CAS sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ kháng cáo của Malaysia

Tuy nhiên, cập nhật mới nhất cho thấy CAS đã tiến hành các phiên làm việc riêng với đội ngũ pháp lý của FAM từ ngày 23/2, sớm hơn dự kiến ban đầu. Đến chiều 24/2, truyền thông Malaysia bắt đầu tiết lộ những thông tin đầu tiên sau khi cơ quan này hoàn tất các buổi làm việc với đại diện phía FAM.

Đáng chú ý, không có bất kỳ quan chức cấp cao nào của FAM trực tiếp có mặt tại Thụy Sĩ, bao gồm cả Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman. Toàn bộ quá trình xử lý vụ việc được giao phó hoàn toàn cho đội ngũ luật sư đại diện.

Theo tiết lộ từ báo Harian Metro, ngay sau khi phiên điều trần chính thức khép lại, CAS sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng. Quyết định này dự kiến được công bố vào lúc 23h ngày 26/2 theo giờ địa phương, tương đương khoảng 5h sáng ngày 27/2 (giờ Hà Nội).

Thống kê gây sốc từ FIFA trước giờ G

FIFA bất ngờ phát hành báo cáo thống kê năm 2025 ngay trước phiên điều trần quan trọng tại CAS ngày 26/2. Báo cáo cho thấy trong 73 phán quyết liên quan đến FIFA tại CAS, có tới 81% quyết định của FIFA được giữ nguyên. Chỉ 8% kháng cáo được chấp nhận một phần hoặc bị trả lại để xem xét thêm.

Thống kê này giáng đòn mạnh vào tham vọng của LĐBĐ Malaysia (FAM). Giới chuyên gia nhận định khả năng lật ngược phán quyết về “nhập tịch trái phép” của Malaysia gần như bằng không.

Bóng đá Malaysia đang đứng trước thời khắc lịch sử

Bóng đá Malaysia đang đứng trước thời khắc lịch sử

Chiến lược "chạy án" của FAM

Theo hồ sơ FIFA, bảy cầu thủ gốc nước ngoài của Malaysia không có mối liên hệ huyết thống với quốc gia này. Tính chất nghiêm trọng của vụ việc còn nằm ở việc FAM nhận cáo buộc làm giả hồ sơ để đủ điều kiện thi đấu cho các cầu thủ kể trên.

Đáng chú ý, thay vì phủ nhận hoàn toàn sai phạm, FAM chuyển hướng sang xin khoan hồng cho các cầu thủ, gọi họ là “nạn nhân” của việc làm giả hồ sơ.

Truyền thông Malaysia cho biết FAM không còn yêu cầu CAS hủy toàn bộ phán quyết, mà chỉ mong giảm tiền phạt và án treo giò 12 tháng với các cá nhân liên quan. Động thái này bị xem là sự thừa nhận gián tiếp việc sử dụng cầu thủ nhập tịch trái quy định.

Trước đó, CAS tạm hoãn án cấm của FIFA đối với 7 cầu thủ, cho phép họ tạm thời trở lại thi đấu. Nhưng nếu không có biến động lớn trong phán quyết của CAS, 7 cầu thủ này nhiều khả năng sẽ bị treo giò trở lại.

Án phạt của FIFA cho FAM và 7 cầu thủ

Dựa trên các chứng cứ thu thập, FIFA công bố án phạt:

- Với LĐBĐ Malaysia: Đóng phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,8 tỷ đồng) cho FIFA.

- Với 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vítor Brandão Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui, và Hector Alejandro Hevel Serrano:

1) Đóng phạt cho FIFA mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 67,5 triệu đồng)

2) Bị đình chỉ mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng bắt đầu từ ngày 6/10/2025.

8

Arsenal - Chelsea 01.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Chelsea
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 01/03
Thể lệ
ĐT Việt Nam hưởng lợi vụ Malaysia nhập tịch chui, cơ hội trở lại top 100 BXH FIFA
ĐT Việt Nam hưởng lợi vụ Malaysia nhập tịch chui, cơ hội trở lại top 100 BXH FIFA

Đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ trên bảng xếp hạng FIFA khi tháng 3 hứa hẹn mang về tới 38 điểm. Nếu vụ kiện liên quan đến...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/02/2026 23:11 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN