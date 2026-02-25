AFC sớm tuyên Malaysia thua Việt Nam 0-3?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Atalanta vs Borussia Dortmund
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Juventus vs Galatasaray
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Paris Saint-Germain vs Monaco
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Real Madrid vs Benfica
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Viktoria Plzeň vs Panathinaikos
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Stuttgart vs Celtic
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Bologna vs Brann
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Brann - BRA Brann
-
Nottingham Forest vs Fenerbahçe
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Genk vs Dinamo Zagreb
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Wolverhampton Wanderers vs Aston Villa
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
SHB Đà Nẵng vs PVF-CAND
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Công An Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
AFC Bournemouth vs Sunderland
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Burnley vs Brentford
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs West Ham United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Everton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Villarreal
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Hellas Verona vs Napoli
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester City
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Angers SCO
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Inter Milan vs Genoa
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Real Oviedo vs Atlético de Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Cremonese vs Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Thể Công - Viettel vs Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Tottenham Hotspur
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester United vs Crystal Palace
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Sevilla
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Roma vs Juventus
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Getafe
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

AFC sớm tuyên Malaysia thua Việt Nam 0-3?

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Asian Cup 2027 Đội tuyển Việt Nam

ANTD.VN - Truyền thông khu vực cho biết phía Malaysia chỉ xin giảm án cho 7 cầu thủ nhập tịch và sau khi Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) ra phán quyết, AFC sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp trừng phạt.

Theo ASEAN Football, các hoạt động tố tụng xung quanh vụ Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) khiếu nại bản án kỷ luật của FIFA đã được CAS tiến hành từ hôm 23-2, tức ba ngày trước phiên xét xử chính thức.

"Kháng nghị của FAM chỉ tập trung vào giảm án cho 7 cầu thủ nhập tịch, thay vì khẳng định sự vô tội hay thách thức các vi phạm đã được điều tra và công bố bởi FIFA. Phía CAS có thể đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ việc ngay sau khi phiên điều trần kết thúc, sớm nhất là 5h ngày 27-2 theo giờ Malaysia", ASEAN Football thông tin.

AFC sẽ vào cuộc ngay sau khi CAS ra phán quyết về bê bối nhập tịch ở tuyển Malaysia

AFC sẽ vào cuộc ngay sau khi CAS ra phán quyết về bê bối nhập tịch ở tuyển Malaysia

Bê bối nhập tịch ở tuyển Malaysia bị FIFA phanh phui hồi tháng 9-2025 với các chứng cứ rất thuyết phục cho thấy 7 cầu thủ gốc Âu, Mỹ được làm giả giấy tờ để ra sân trót lọt cho tuyển Malaysia tại hai trận thắng Nepal 2-0, thắng Việt Nam 4-0 thuộc vòng loại Asian Cup.

FIFA tuyên phạt FAM 350.000 franc Thụy Sỹ, phạt tiền 2.000 franc Thụy Sỹ và cấm thi đấu đối với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia kể từ ngày 26-9-2025, đồng thời bác bỏ mọi kháng cáo. FAM sau đó đưa vụ việc lên CAS để níu kéo những hy vọng mong manh.

Theo truyền thông khu vực, dựa trên các nội dung kháng nghị của FAM, CAS sẽ tập trung vào xem xét các tình tiết có thể giảm nhẹ án cấm thi đấu cho 7 cầu thủ (vốn đã chấp hành được 1/3 thời lượng án phạt).

Trong khi, sai phạm của FAM trong việc giả mạo giấy tờ đã được FIFA chứng minh, là không thể phủ nhận.

Sau khi CAS ra phán quyết cuối cùng, AFC sẽ ngay lập tức vào cuộc để áp dụng các biện pháp trừng phạt dựa trên các quy định hiện hành.

Với vi phạm giả mạo giấy tờ, sử dụng cầu thủ trái phép, tuyển Malaysia chắc chắn bị xử thua Việt Nam và Nepal với cùng tỉ số 0-3. Khi đó, Việt Nam sẽ là đại diện duy nhất của bảng F giành quyền dự Asian Cup 2027.

Đáng chú ý, AFC có thể kỷ luật nặng hơn như loại Malaysia khỏi vòng loại Asian Cup 2027, hay cấm Malaysia tham gia vòng loại Asian Cup 2031, vòng loại World Cup 2030... do đã cố ý sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch trái phép.

Mọi chuyện gần như chắc chắn sẽ ngã ngũ trước khi Malaysia tái đấu Việt Nam tại lượt trận cuối vòng loại vào ngày 31-3, thời điểm AFC buộc phải xác định chủ nhân các tấm vé giành quyền dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Quan chức bóng đá Malaysia “đầu hàng”, chấp nhận bị xử thua ĐT Việt Nam 0-3?
Quan chức bóng đá Malaysia “đầu hàng”, chấp nhận bị xử thua ĐT Việt Nam 0-3?

Mới đây, Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã ra thông báo đầu tiên liên quan đến phiên điều trần của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), về vụ...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Băng Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/02/2026 10:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN