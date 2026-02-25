AFC sớm tuyên Malaysia thua Việt Nam 0-3?

Theo ASEAN Football, các hoạt động tố tụng xung quanh vụ Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) khiếu nại bản án kỷ luật của FIFA đã được CAS tiến hành từ hôm 23-2, tức ba ngày trước phiên xét xử chính thức.

"Kháng nghị của FAM chỉ tập trung vào giảm án cho 7 cầu thủ nhập tịch, thay vì khẳng định sự vô tội hay thách thức các vi phạm đã được điều tra và công bố bởi FIFA. Phía CAS có thể đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ việc ngay sau khi phiên điều trần kết thúc, sớm nhất là 5h ngày 27-2 theo giờ Malaysia", ASEAN Football thông tin.

AFC sẽ vào cuộc ngay sau khi CAS ra phán quyết về bê bối nhập tịch ở tuyển Malaysia

Bê bối nhập tịch ở tuyển Malaysia bị FIFA phanh phui hồi tháng 9-2025 với các chứng cứ rất thuyết phục cho thấy 7 cầu thủ gốc Âu, Mỹ được làm giả giấy tờ để ra sân trót lọt cho tuyển Malaysia tại hai trận thắng Nepal 2-0, thắng Việt Nam 4-0 thuộc vòng loại Asian Cup.

FIFA tuyên phạt FAM 350.000 franc Thụy Sỹ, phạt tiền 2.000 franc Thụy Sỹ và cấm thi đấu đối với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia kể từ ngày 26-9-2025, đồng thời bác bỏ mọi kháng cáo. FAM sau đó đưa vụ việc lên CAS để níu kéo những hy vọng mong manh.

Theo truyền thông khu vực, dựa trên các nội dung kháng nghị của FAM, CAS sẽ tập trung vào xem xét các tình tiết có thể giảm nhẹ án cấm thi đấu cho 7 cầu thủ (vốn đã chấp hành được 1/3 thời lượng án phạt).

Trong khi, sai phạm của FAM trong việc giả mạo giấy tờ đã được FIFA chứng minh, là không thể phủ nhận.

Sau khi CAS ra phán quyết cuối cùng, AFC sẽ ngay lập tức vào cuộc để áp dụng các biện pháp trừng phạt dựa trên các quy định hiện hành.

Với vi phạm giả mạo giấy tờ, sử dụng cầu thủ trái phép, tuyển Malaysia chắc chắn bị xử thua Việt Nam và Nepal với cùng tỉ số 0-3. Khi đó, Việt Nam sẽ là đại diện duy nhất của bảng F giành quyền dự Asian Cup 2027.

Đáng chú ý, AFC có thể kỷ luật nặng hơn như loại Malaysia khỏi vòng loại Asian Cup 2027, hay cấm Malaysia tham gia vòng loại Asian Cup 2031, vòng loại World Cup 2030... do đã cố ý sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch trái phép.

Mọi chuyện gần như chắc chắn sẽ ngã ngũ trước khi Malaysia tái đấu Việt Nam tại lượt trận cuối vòng loại vào ngày 31-3, thời điểm AFC buộc phải xác định chủ nhân các tấm vé giành quyền dự vòng chung kết Asian Cup 2027.