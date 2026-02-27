Kinh điển vật hội làng: "Siêu đô nữ" Ứng Thị Thơm bị Tô Thị Ninh nhấc bổng

Có những trận đấu vượt khỏi khuôn khổ thắng, thua để trở thành dấu mốc. Chiều 26/2/2026 (mùng 10 tháng Giêng) tại sới vật thôn Đông, Mê Linh (Hà Nội), “hiện tượng” Ứng Thị Thơm nếm mùi thất bại và người tạo nên khoảnh khắc đỉnh cao ấy là Tô Thị Ninh, đô nữ tới từ Thái Bình (nay là Hưng Yên).

Ứng Thị Thơm (trang phục đỏ) nhận thất bại trước Tô Thị Ninh (trang phục xanh than)

Ứng Thị Thơm, ngôi sao của sới vật hội làng

Trong các mùa hội vật những năm gần đây, chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của Ứng Thị Thơm, sinh viên năm 3 Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn (Bắc Ninh).

Từ Ninh Hiệp (Gia Lâm) đến Tiên Du, Cẩm Hoàng, cô liên tiếp hạ những đối thủ dày dạn kinh nghiệm bằng lối đánh thông minh, lì lợm và đầy quyết đoán. Không chỉ gây chú ý bởi vẻ ngoài sáng sân khấu, Thơm còn khiến giới chuyên môn nể phục bởi khả năng đọc tình huống và phản đòn chuẩn xác.

Với thể hình vượt trội, cô gần như “bất khả chiến bại” trong các sới vật hội làng, trở thành siêu sao mới của vật nữ phong trào, nơi sức trẻ đang thách thức những giới hạn cũ. Nhưng chuỗi thăng hoa ấy cần một phép thử đủ nặng ký.

Tô Thị Ninh, ngôi sao đẳng cấp và đòn quyết định

Phép thử ấy mang tên Tô Thị Ninh, VĐV vật tự do hạng 72kg, đại diện đoàn Thái Bình, gương mặt quen thuộc ở các giải vô địch quốc gia.

Khác với phong thái giàu cảm xúc của Thơm, Ninh thi đấu điềm tĩnh, bài bản, giàu sức mạnh và kinh nghiệm trận mạc. Ba hiệp đấu tại thôn Đông diễn ra ngang ngửa, khi Thơm vẫn cho thấy sự linh hoạt quen thuộc.

Bước ngoặt đến khi cô gặp vấn đề ở chân sau một pha chống đỡ. Chỉ chờ có thế, Ninh tung đòn bốc chân, xoay hông nhấc bổng đối thủ và quật ngã dứt khoát, pha xử lý chuẩn mực của trường phái chuyên nghiệp.

Chiến thắng thuộc về Tô Thị Ninh. Nhưng khán giả vẫn dành cho Ứng Thị Thơm những tràng pháo tay, sự trân trọng lớn của ngôi sao vật trẻ tuổi.

Giới mộ điệu hiểu rằng mùa hội vật xuân 2026 vẫn còn ở phía trước, và cánh cửa cho một màn tái đấu giữa Ứng Thị Thơm và Tô Thị Ninh tại những sới vật khác vẫn rộng mở, hứa hẹn thêm những sự kịch tính phía trước.