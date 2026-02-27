Nóng diễn biến CAS phán quyết vụ Malaysia nhập tịch chui, thông báo mới gây ngỡ ngàng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Wolverhampton Wanderers vs Aston Villa
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
SHB Đà Nẵng vs PVF-CAND
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Công An Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
AFC Bournemouth vs Sunderland
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Burnley vs Brentford
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs West Ham United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Everton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Villarreal
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Hellas Verona vs Napoli
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester City
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Angers SCO
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Inter Milan vs Genoa
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Real Oviedo vs Atlético de Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Cremonese vs Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Thể Công - Viettel vs Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Tottenham Hotspur
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester United vs Crystal Palace
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Sevilla
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Roma vs Juventus
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Getafe
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Nóng diễn biến CAS phán quyết vụ Malaysia nhập tịch chui, thông báo mới gây ngỡ ngàng

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Asian Cup 2027

Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) vừa đưa ra thông báo mới nhất về phiên điều trần liên quan đến vụ việc của 7 cầu thủ nhập tịch thuộc đội tuyển Malaysia

Thông báo mới gây ngỡ ngàng của CAS

Theo Harian Metro, phiên điều trần liên quan đến vụ việc của 7 cầu thủ nhập tịch thuộc đội tuyển Malaysia tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã kết thúc vào ngày hôm qua. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được công bố sớm nhất vào tuần tới.

Theo phản hồi từ phía CAS, hội đồng phụ trách vụ việc cần xem xét kỹ lưỡng mọi lập luận và bằng chứng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Cụ thể, thời điểm chính xác công bố kết quả chưa thể xác định, tuy nhiên quyết định sơ bộ (chưa kèm theo bản giải thích đầy đủ) dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới.

Nóng diễn biến CAS phán quyết vụ Malaysia nhập tịch chui, thông báo mới gây ngỡ ngàng - 1

CAS vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng sau phiên điều trần của LĐBĐ Malaysia và nhóm cầu thủ nhập tịch

“Sau phiên điều trần hôm nay, hội đồng sẽ cần thời gian để cân nhắc. Tôi không thể đưa ra mốc thời gian chính xác cho quyết định, nhưng phán quyết ban đầu (không kèm đầy đủ lý do) dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới. Vì đây là vụ việc có mức độ quan tâm cao, một thông cáo báo chí sẽ được phát hành. Tôi sẽ thông báo cho quý vị ngay khi nó được công bố", bà Vanessa Tracey, cán bộ truyền thông của CAS cho biết.

Vụ việc này thu hút sự chú ý rộng rãi vì liên quan đến vấn đề tư cách thi đấu của các cầu thủ nhập tịch, những người trước đó đã bị Liên đoàn Bóng đá thế giới FIFA áp án treo giò và phạt tiền.

Sau khi quyết định sơ bộ được công bố, bản quyết định đầy đủ sẽ được hoàn tất và gửi đến các bên liên quan vào thời điểm sau đó. Nếu các bên liên quan không yêu cầu bảo mật, quyết định này sẽ được công bố trên trang web của CAS.

Tài liệu quyết định đầy đủ sẽ giải thích cơ sở mà hội đồng CAS đã dựa vào để xem xét đơn kháng cáo. Tuy nhiên, nội dung đầy đủ chỉ được công khai nếu các bên liên quan không yêu cầu giữ bí mật.

Bóng đá Malaysia quay cuồng vì bê bối

Ngày 26/9/2025, Ủy ban Kỷ luật FIFA quyết định xử phạt FAM vì vi phạm quy định liên quan đến làm giả, giả mạo tài liệu của 7 cầu thủ nhập tịch ra sân ở các trận gặp ĐT Việt Nam và ĐT Nepal, thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup. Ngoài án treo giò 12 tháng, mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ, còn FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ.

Đến ngày 6/10, FIFA công bố văn bản chi tiết dài 19 trang, giải thích căn cứ pháp lý, quá trình điều tra và lý do xử phạt FAM. Cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới đưa ra ít nhất 2 bộ tài liệu, trong đó cho biết họ đã xác minh nơi sinh của ông/bà của 7 cầu thủ và không khớp với tài liệu do FAM cung cấp. FAM sau đó nộp đơn kháng cáo vào ngày 15/10 nhưng bị Ủy ban Khiếu nại FIFA bác bỏ. 

Ngày 17/12, FIFA hủy bỏ kết quả của ĐT Malaysia ở 3 trận giao hữu gặp Cape Verde (hòa 1-1, ngày 29/5), Singapore (thắng 2-1, ngày 4/9), Palestine (thắng 1-0, ngày 8/9) và xử thua 0-3, đồng thời FAM phải nộp phạt 10.000 franc Thụy Sĩ.

Hồi hộp chờ kết luận cuối cùng

Ngày 8/1/2026, FAM xác nhận nộp đơn kháng cáo lên CAS và giờ đây, 7 cầu thủ đã được chấp thuận cho thi đấu trở lại ở cấp CLB trong thời gian vụ việc được xem xét. Dù vậy dư luận, giới chuyên gia và luật sư ở Malaysia tỏ ra bi quan về khả năng FAM có thể đảo ngược án phạt do không có chứng cứ mới nào thật sự thuyết phục.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ tiếp tục theo sát diễn biến vụ việc. Cơ quan này đề nghị các bên liên quan đưa ra kết luận càng sớm càng tốt. Cụ thể, mọi tiến trình pháp lý này cần kết thúc trước ngày 31/3/2026, thời điểm vòng loại Asian Cup 2027 kết thúc. 

Sau khi có phán quyết cuối cùng, AFC sẽ đánh giá và đưa ra hình phạt bổ sung nếu FAM thua kiện, có thể bao gồm xử thua, trừ điểm, phạt tiền hoặc cấm ĐTQG và các câu lạc bộ Malaysia tham dự các giải đấu của AFC.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/02/2026 04:13 AM (GMT+7)
Bày tỏ ý kiến của bạn trên Mạng xã hội 24h
CAS phán quyết, Malaysia gặp biến lớn! Liệu có bị loại? Bình luận ý kiến của bạn nhé! 5
Xem các ý kiến khác Gửi ý kiến
Theo dòng sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch
Xem thêm
Tin liên quan
Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN