Nóng diễn biến CAS phán quyết vụ Malaysia nhập tịch chui, thông báo mới gây ngỡ ngàng

Thông báo mới gây ngỡ ngàng của CAS

Theo Harian Metro, phiên điều trần liên quan đến vụ việc của 7 cầu thủ nhập tịch thuộc đội tuyển Malaysia tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã kết thúc vào ngày hôm qua. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được công bố sớm nhất vào tuần tới.

Theo phản hồi từ phía CAS, hội đồng phụ trách vụ việc cần xem xét kỹ lưỡng mọi lập luận và bằng chứng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Cụ thể, thời điểm chính xác công bố kết quả chưa thể xác định, tuy nhiên quyết định sơ bộ (chưa kèm theo bản giải thích đầy đủ) dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới.

CAS vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng sau phiên điều trần của LĐBĐ Malaysia và nhóm cầu thủ nhập tịch

“Sau phiên điều trần hôm nay, hội đồng sẽ cần thời gian để cân nhắc. Tôi không thể đưa ra mốc thời gian chính xác cho quyết định, nhưng phán quyết ban đầu (không kèm đầy đủ lý do) dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới. Vì đây là vụ việc có mức độ quan tâm cao, một thông cáo báo chí sẽ được phát hành. Tôi sẽ thông báo cho quý vị ngay khi nó được công bố", bà Vanessa Tracey, cán bộ truyền thông của CAS cho biết.

Vụ việc này thu hút sự chú ý rộng rãi vì liên quan đến vấn đề tư cách thi đấu của các cầu thủ nhập tịch, những người trước đó đã bị Liên đoàn Bóng đá thế giới FIFA áp án treo giò và phạt tiền.

Sau khi quyết định sơ bộ được công bố, bản quyết định đầy đủ sẽ được hoàn tất và gửi đến các bên liên quan vào thời điểm sau đó. Nếu các bên liên quan không yêu cầu bảo mật, quyết định này sẽ được công bố trên trang web của CAS.

Tài liệu quyết định đầy đủ sẽ giải thích cơ sở mà hội đồng CAS đã dựa vào để xem xét đơn kháng cáo. Tuy nhiên, nội dung đầy đủ chỉ được công khai nếu các bên liên quan không yêu cầu giữ bí mật.

Bóng đá Malaysia quay cuồng vì bê bối

Ngày 26/9/2025, Ủy ban Kỷ luật FIFA quyết định xử phạt FAM vì vi phạm quy định liên quan đến làm giả, giả mạo tài liệu của 7 cầu thủ nhập tịch ra sân ở các trận gặp ĐT Việt Nam và ĐT Nepal, thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup. Ngoài án treo giò 12 tháng, mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ, còn FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ.

Đến ngày 6/10, FIFA công bố văn bản chi tiết dài 19 trang, giải thích căn cứ pháp lý, quá trình điều tra và lý do xử phạt FAM. Cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới đưa ra ít nhất 2 bộ tài liệu, trong đó cho biết họ đã xác minh nơi sinh của ông/bà của 7 cầu thủ và không khớp với tài liệu do FAM cung cấp. FAM sau đó nộp đơn kháng cáo vào ngày 15/10 nhưng bị Ủy ban Khiếu nại FIFA bác bỏ.

Ngày 17/12, FIFA hủy bỏ kết quả của ĐT Malaysia ở 3 trận giao hữu gặp Cape Verde (hòa 1-1, ngày 29/5), Singapore (thắng 2-1, ngày 4/9), Palestine (thắng 1-0, ngày 8/9) và xử thua 0-3, đồng thời FAM phải nộp phạt 10.000 franc Thụy Sĩ.

Hồi hộp chờ kết luận cuối cùng

Ngày 8/1/2026, FAM xác nhận nộp đơn kháng cáo lên CAS và giờ đây, 7 cầu thủ đã được chấp thuận cho thi đấu trở lại ở cấp CLB trong thời gian vụ việc được xem xét. Dù vậy dư luận, giới chuyên gia và luật sư ở Malaysia tỏ ra bi quan về khả năng FAM có thể đảo ngược án phạt do không có chứng cứ mới nào thật sự thuyết phục.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ tiếp tục theo sát diễn biến vụ việc. Cơ quan này đề nghị các bên liên quan đưa ra kết luận càng sớm càng tốt. Cụ thể, mọi tiến trình pháp lý này cần kết thúc trước ngày 31/3/2026, thời điểm vòng loại Asian Cup 2027 kết thúc.

Sau khi có phán quyết cuối cùng, AFC sẽ đánh giá và đưa ra hình phạt bổ sung nếu FAM thua kiện, có thể bao gồm xử thua, trừ điểm, phạt tiền hoặc cấm ĐTQG và các câu lạc bộ Malaysia tham dự các giải đấu của AFC.