CAS hoãn vụ 7 cầu thủ nhập tịch chui, HLV Malaysia mạnh miệng trước đại chiến ĐT Việt Nam

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Wolverhampton Wanderers vs Aston Villa
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
SHB Đà Nẵng vs PVF-CAND
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Công An Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
AFC Bournemouth vs Sunderland
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Burnley vs Brentford
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs West Ham United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Everton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Villarreal
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Hellas Verona vs Napoli
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester City
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Angers SCO
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Inter Milan vs Genoa
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Real Oviedo vs Atlético de Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Cremonese vs Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Thể Công - Viettel vs Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Tottenham Hotspur
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester United vs Crystal Palace
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Sevilla
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Roma vs Juventus
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Getafe
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

CAS hoãn vụ 7 cầu thủ nhập tịch chui, HLV Malaysia mạnh miệng trước đại chiến ĐT Việt Nam

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Malaysia - Việt Nam: Định đoạt ngôi đầu Asian Cup 2027

Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng cho vụ LĐBĐ Malaysia (FAM) kháng cáo quyết định của LĐBĐ Thế giới (FIFA). Ngay sau đó, HLV tuyển Malaysia lên bài phỏng vấn dài với những tuyên bố đầy tham vọng.

CAS hoãn công bố vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia

Theo tờ Harian Metro, phiên điều trần liên quan đến vụ việc của 7 cầu thủ nhập tịch thuộc đội tuyển Malaysia tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã kết thúc vào ngày hôm qua, 26/2. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được công bố sớm nhất vào tuần tới, thay vì vào lúc 23h địa phương (tức 5h sáng ngày 27/2 - giờ Hà Nội) như ấn định trước đó.

CAS chưa đưa ra phán quyết cuối cùng của vụ 7 sao nhập tịch Malaysia

CAS chưa đưa ra phán quyết cuối cùng của vụ 7 sao nhập tịch Malaysia

Theo phản hồi từ phía CAS, hội đồng phụ trách vụ việc cần xem xét kỹ lưỡng mọi lập luận và bằng chứng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Cụ thể, thời điểm chính xác công bố kết quả chưa thể xác định, tuy nhiên quyết định sơ bộ (chưa kèm theo bản giải thích đầy đủ) dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới.

HLV tuyển Malaysia quyết thắng ĐT Việt Nam

Trong bối cảnh Malaysia chuẩn bị chạm trán Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, HLV trưởng Peter Cklamovski khẳng định ông không chỉ hướng đến mục tiêu ngắn hạn như giành vé dự giải châu lục, mà còn theo đuổi tham vọng nâng tầm toàn diện bóng đá Malaysia.

HLV Peter Cklamovski tự tin trước màn tái đấu ĐT Việt Nam

HLV Peter Cklamovski tự tin trước màn tái đấu ĐT Việt Nam

Theo tờ New Straits Times, dư luận Malaysia hiện tập trung vào cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam cùng câu chuyện 7 cầu thủ nhập tịch bị treo giò. Tuy nhiên, chiến lược gia người Australia cho biết ông đang theo đuổi một bức tranh dài hạn hơn, với mục tiêu đưa bóng đá Malaysia mạnh hơn so với thời điểm ông tiếp quản.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Timesport, HLV Cklamovski nhấn mạnh: “Ở đây còn có một mục tiêu lớn hơn. Tôi phải tập trung vào hiện tại, dốc sức giúp ĐT Malaysia giành chiến thắng trước ĐT Việt Nam để giành vé dự Asian Cup 2027. Nhưng hơn thế, tôi phải làm điều đúng đắn cho ĐTQG Malaysia và hoạch định cho tương lai”.

Trao cơ hội cho cầu thủ trẻ, xây dựng văn hóa lãnh đạo tập thể

HLV Cklamovski cho biết các cầu thủ trẻ sẽ được trao cơ hội để tạo áp lực cạnh tranh lên đội hình chính, trong khi những gương mặt dày dạn kinh nghiệm buộc phải không ngừng hoàn thiện bản thân. Tuy nhiên, tuyên bố này có phần đi ngược với thực tế, khi LĐBĐ Malaysia nhập tịch ồ ạt các cầu thủ đến từ châu Âu và Nam Mỹ thời gian qua.

Tuyên bố trao cơ hội cho cầu thủ trẻ nhưng tuyển Malaysia đang nhập tịch ồ ạt

Tuyên bố trao cơ hội cho cầu thủ trẻ nhưng tuyển Malaysia đang nhập tịch ồ ạt

“Đó là cách chúng ta cùng nhau phát triển”, ông Cklamovski tự tin nói.

Theo nhà cầm quân này, vai trò lãnh đạo không thuộc về riêng một cá nhân: “Ở đây, ai cũng là đội trưởng, ai cũng là thủ lĩnh. Tinh thần ấy phải đến từ tất cả mọi người".

Cklamovski tiết lộ ông áp dụng quy trình tuyển chọn mang tính hệ thống, dựa trên theo dõi phong độ và dữ liệu chuyên môn nhằm tạo ra sự cạnh tranh nội bộ lành mạnh. “Các cầu thủ hiểu rằng họ phải chiến đấu để giành vị trí. Điều đó thúc đẩy hiệu suất toàn đội,” ông chia sẻ.

Mục tiêu cuối cùng, theo HLV Cklamovski, là cùng nhau chiến thắng, cùng nhau phát triển và chuẩn bị cho tương lai, để khi sứ mệnh của ông với tuyển Malaysia kết thúc, nền bóng đá nước này ở vị thế tốt hơn.

Lạc quan giữa khủng hoảng nhập tịch, hướng tới Asian Cup 2027

Giữa lúc 7 cầu thủ nhập tịch gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel kháng cáo án phạt lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), HLV Cklamovski vẫn giữ sự lạc quan.

Vụ 7 cầu thủ nhập tịch bị tố làm giả giấy tờ bám riết lấy ĐT Malaysia

Vụ 7 cầu thủ nhập tịch bị tố làm giả giấy tờ bám riết lấy ĐT Malaysia

Trước đó, các cầu thủ này bị FIFA cấm thi đấu một năm vì làm giả giấy tờ. Tuy nhiên, CAS đã tạm đình chỉ án phạt trong khi chờ phán quyết cuối cùng.

“Tôi đang sống ở một đất nước đầy hy vọng”, HLV Cklamovski nói. Ông cho biết nếu các cầu thủ được trở lại, họ vẫn sẽ là một phần của đội tuyển trong hành trình hướng tới Asian Cup 2027.

Chiến lược gia này khẳng định mục tiêu của Malaysia không chỉ là góp mặt tại Asian Cup mà còn hướng tới chiến thắng. Đồng thời, ông nhấn mạnh tầm nhìn của mình vượt ra ngoài phạm vi đội tuyển quốc gia, bao gồm cải thiện sân bãi, cơ sở tập luyện và hiện đại hóa các SVĐ.

8

Arsenal - Chelsea 01.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Chelsea
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 01/03
Thể lệ
Nóng diễn biến CAS phán quyết vụ Malaysia nhập tịch chui, thông báo mới gây ngỡ ngàng
Nóng diễn biến CAS phán quyết vụ Malaysia nhập tịch chui, thông báo mới gây ngỡ ngàng

Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) vừa đưa ra thông báo mới nhất về phiên điều trần liên quan đến vụ việc của 7 cầu thủ nhập tịch thuộc đội tuyển...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/02/2026 08:07 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN