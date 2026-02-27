CAS hoãn vụ 7 cầu thủ nhập tịch chui, HLV Malaysia mạnh miệng trước đại chiến ĐT Việt Nam

CAS hoãn công bố vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia

Theo tờ Harian Metro, phiên điều trần liên quan đến vụ việc của 7 cầu thủ nhập tịch thuộc đội tuyển Malaysia tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã kết thúc vào ngày hôm qua, 26/2. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được công bố sớm nhất vào tuần tới, thay vì vào lúc 23h địa phương (tức 5h sáng ngày 27/2 - giờ Hà Nội) như ấn định trước đó.

CAS chưa đưa ra phán quyết cuối cùng của vụ 7 sao nhập tịch Malaysia

Theo phản hồi từ phía CAS, hội đồng phụ trách vụ việc cần xem xét kỹ lưỡng mọi lập luận và bằng chứng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Cụ thể, thời điểm chính xác công bố kết quả chưa thể xác định, tuy nhiên quyết định sơ bộ (chưa kèm theo bản giải thích đầy đủ) dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới.

HLV tuyển Malaysia quyết thắng ĐT Việt Nam

Trong bối cảnh Malaysia chuẩn bị chạm trán Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, HLV trưởng Peter Cklamovski khẳng định ông không chỉ hướng đến mục tiêu ngắn hạn như giành vé dự giải châu lục, mà còn theo đuổi tham vọng nâng tầm toàn diện bóng đá Malaysia.

HLV Peter Cklamovski tự tin trước màn tái đấu ĐT Việt Nam

Theo tờ New Straits Times, dư luận Malaysia hiện tập trung vào cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam cùng câu chuyện 7 cầu thủ nhập tịch bị treo giò. Tuy nhiên, chiến lược gia người Australia cho biết ông đang theo đuổi một bức tranh dài hạn hơn, với mục tiêu đưa bóng đá Malaysia mạnh hơn so với thời điểm ông tiếp quản.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Timesport, HLV Cklamovski nhấn mạnh: “Ở đây còn có một mục tiêu lớn hơn. Tôi phải tập trung vào hiện tại, dốc sức giúp ĐT Malaysia giành chiến thắng trước ĐT Việt Nam để giành vé dự Asian Cup 2027. Nhưng hơn thế, tôi phải làm điều đúng đắn cho ĐTQG Malaysia và hoạch định cho tương lai”.

Trao cơ hội cho cầu thủ trẻ, xây dựng văn hóa lãnh đạo tập thể

HLV Cklamovski cho biết các cầu thủ trẻ sẽ được trao cơ hội để tạo áp lực cạnh tranh lên đội hình chính, trong khi những gương mặt dày dạn kinh nghiệm buộc phải không ngừng hoàn thiện bản thân. Tuy nhiên, tuyên bố này có phần đi ngược với thực tế, khi LĐBĐ Malaysia nhập tịch ồ ạt các cầu thủ đến từ châu Âu và Nam Mỹ thời gian qua.

Tuyên bố trao cơ hội cho cầu thủ trẻ nhưng tuyển Malaysia đang nhập tịch ồ ạt

“Đó là cách chúng ta cùng nhau phát triển”, ông Cklamovski tự tin nói.

Theo nhà cầm quân này, vai trò lãnh đạo không thuộc về riêng một cá nhân: “Ở đây, ai cũng là đội trưởng, ai cũng là thủ lĩnh. Tinh thần ấy phải đến từ tất cả mọi người".

Cklamovski tiết lộ ông áp dụng quy trình tuyển chọn mang tính hệ thống, dựa trên theo dõi phong độ và dữ liệu chuyên môn nhằm tạo ra sự cạnh tranh nội bộ lành mạnh. “Các cầu thủ hiểu rằng họ phải chiến đấu để giành vị trí. Điều đó thúc đẩy hiệu suất toàn đội,” ông chia sẻ.

Mục tiêu cuối cùng, theo HLV Cklamovski, là cùng nhau chiến thắng, cùng nhau phát triển và chuẩn bị cho tương lai, để khi sứ mệnh của ông với tuyển Malaysia kết thúc, nền bóng đá nước này ở vị thế tốt hơn.

Lạc quan giữa khủng hoảng nhập tịch, hướng tới Asian Cup 2027

Giữa lúc 7 cầu thủ nhập tịch gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel kháng cáo án phạt lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), HLV Cklamovski vẫn giữ sự lạc quan.

Vụ 7 cầu thủ nhập tịch bị tố làm giả giấy tờ bám riết lấy ĐT Malaysia

Trước đó, các cầu thủ này bị FIFA cấm thi đấu một năm vì làm giả giấy tờ. Tuy nhiên, CAS đã tạm đình chỉ án phạt trong khi chờ phán quyết cuối cùng.

“Tôi đang sống ở một đất nước đầy hy vọng”, HLV Cklamovski nói. Ông cho biết nếu các cầu thủ được trở lại, họ vẫn sẽ là một phần của đội tuyển trong hành trình hướng tới Asian Cup 2027.

Chiến lược gia này khẳng định mục tiêu của Malaysia không chỉ là góp mặt tại Asian Cup mà còn hướng tới chiến thắng. Đồng thời, ông nhấn mạnh tầm nhìn của mình vượt ra ngoài phạm vi đội tuyển quốc gia, bao gồm cải thiện sân bãi, cơ sở tập luyện và hiện đại hóa các SVĐ.