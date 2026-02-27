Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Tennis đỉnh cao thế giới: Medvedev tranh vé chung kết với Aliassime, Rublev đại chiến Griekspoor

Sự kiện: ATP Tour Daniil Medvedev WTA Tour

(Tin thể thao, tin tennis) Hai trận bán kết Dubai 2026 hứa hẹn bùng nổ khi Medvedev tái đấu Aliassime, còn Rublev chạm trán Griekspoor, mở màn loạt đại chiến quyết định vé vào chung kết ATP 500.

  

Felix Auger-Aliassime - Daniil Medvedev: Khoảng 20h, 27/2 (bán kết đơn nam Dubai)

Felix Auger-Aliassime (FAA) đối đầu Daniil Medvedev ở bán kết Dubai Championships 2026 (ATP 500), diễn ra tối 27/2 trên mặt sân cứng tại Aviation Club Tennis Centre. Đây được xem là màn so tài cân tài cân sức nhất từ đầu giải.

Medvedev (bên trái) chạm trán với Aliassime (bên phải) lần thứ 10

Medvedev (bên trái) chạm trán với Aliassime (bên phải) lần thứ 10

Medvedev thể hiện phong độ rất cao khi dễ dàng vượt qua Jenson Brooksby 6-2, 6-1 trong chưa đầy một giờ ở tứ kết. Lối chơi phòng ngự phản công bền bỉ, khả năng điều bóng sâu và ổn định từ cuối sân đang giúp tay vợt Nga dần lấy lại hình ảnh đỉnh cao.

Auger-Aliassime cũng cho thấy sự lì lợm của hạt giống số 1 khi đánh bại Jiri Lehecka 6-3, 7-6. Tay vợt Canada giao bóng tốt và kiểm soát nhịp độ hiệu quả, hạn chế đáng kể những pha xử lý nóng vội, yếu tố từng khiến anh gặp khó trước Medvedev.

Thành tích đối đầu đang nghiêng 7-2 cho Medvedev, dù FAA thắng 2 lần gần nhất kể từ sau Olympic Paris 2024. Xét sự tương khắc lối chơi và phong độ hiện tại, Medvedev vẫn nhỉnh hơn đôi chút, nhưng khả năng giằng co là rất cao.

Dự đoán kết quả: Trận đấu nhiều khả năng kéo dài 3 set với chiến thắng cho Medvedev.

Andrey Rublev - Tallon Griekspoor: Khoảng 22h, 27/2 (bán kết đơn nam Dubai)

Rublev đang cho thấy dấu hiệu trở lại mạnh mẽ khi góp mặt ở bán kết thứ ba trong mùa 2026. Ở tứ kết, tay vợt Nga chơi đầy áp đảo, đánh bại Arthur Rinderknech 6-2, 6-4 bằng lối tấn công quen thuộc với những cú thuận tay uy lực. Điều kiện sân nhanh tại Dubai càng giúp Rublev phát huy tối đa khả năng dứt điểm sớm.

Rublev (bên trái) toàn thắng Griekspoor (bên phải) ở 3 lần đối đầu trước đó

Rublev (bên trái) toàn thắng Griekspoor (bên phải) ở 3 lần đối đầu trước đó

Griekspoor cũng bước vào trận đấu với phong độ tích cực. Sau giai đoạn sa sút đầu mùa, tay vợt Hà Lan đã thắng 5/6 trận gần nhất, trong đó có chiến thắng ấn tượng 6-3, 3-6, 6-2 trước hạt giống số 6 Jakub Mensik ở tứ kết. Khả năng giao bóng tốt và sẵn sàng đôi công giúp anh trở thành đối thủ khó chịu trên mặt sân cứng.

Rublev dẫn 3-0 về đối đầu, nhưng lần duy nhất hai người gặp nhau trên sân cứng (Doha 3 năm trước) đã kéo dài tới loạt tie-break set quyết định. Với thế trận thiên về tấn công nhanh của cả hai, kịch bản giằng co là dễ xảy ra.

Dự đoán kết quả: Rublev giành chiến thắng 2-1.

Lịch thi đấu tennis 27-28/2

Thời gian

Trận đấu

Trực tiếp

Tennis ATP 500 - Dubai Championships - bán kết

Thứ sáu, 27/02/2026

20:00

Felix Auger Aliassime

Daniil Medvedev

On Sports

22:00

Andrey Rublev

Tallon Griekspoor

On Sports

Tennis ATP 500 - Mexican Open - bán kết

Thứ bảy, 28/02/2026

08:00

Miomir Kecmanovic

Flavio Cobolli

On Sports

09:30

Frances Tiafoe

Brandon Nakashima

On Sports

Tennis ATP 250 - Chile Open - tứ kết

Thứ sáu, 27/02/2026

23:00

Yannick Hanfmann

Vilius Gaubas

Thứ bảy, 28/02/2026

01:00

Francisco Cerundolo

Emilio Nava

04:30

Andrea Pellegrino

Luciano Darderi

06:00

Alejandro Tabilo

Sebastian Baez

Tennis WTA 500 - Merida Open Akron - tứ kết

Thứ bảy, 28/02/2026

03:00

Magdalena Frech

Marie Bouzkova

04:30

Zeynep Sonmez

Cristina Bucsa

07:00

Victoria Jimenez Kasintseva

Shuai Zhang

08:30

Jasmine Paolini

Katie Boulter

Tennis WTA 250 - Austin Open - tứ kết

Thứ bảy, 28/02/2026

02:00

Kimberly Birrell

Ajla Tomljanovic

03:30

Rebeka Masarova

Taylor Townsend

07:00

Oksana Selekhmeteva

Peyton Stearns

08:30

Yue Yuan

Ashlyn Krueger

