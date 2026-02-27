Tennis đỉnh cao thế giới: Medvedev tranh vé chung kết với Aliassime, Rublev đại chiến Griekspoor

Felix Auger-Aliassime - Daniil Medvedev: Khoảng 20h, 27/2 (bán kết đơn nam Dubai)

Felix Auger-Aliassime (FAA) đối đầu Daniil Medvedev ở bán kết Dubai Championships 2026 (ATP 500), diễn ra tối 27/2 trên mặt sân cứng tại Aviation Club Tennis Centre. Đây được xem là màn so tài cân tài cân sức nhất từ đầu giải.

Medvedev (bên trái) chạm trán với Aliassime (bên phải) lần thứ 10

Medvedev thể hiện phong độ rất cao khi dễ dàng vượt qua Jenson Brooksby 6-2, 6-1 trong chưa đầy một giờ ở tứ kết. Lối chơi phòng ngự phản công bền bỉ, khả năng điều bóng sâu và ổn định từ cuối sân đang giúp tay vợt Nga dần lấy lại hình ảnh đỉnh cao.

Auger-Aliassime cũng cho thấy sự lì lợm của hạt giống số 1 khi đánh bại Jiri Lehecka 6-3, 7-6. Tay vợt Canada giao bóng tốt và kiểm soát nhịp độ hiệu quả, hạn chế đáng kể những pha xử lý nóng vội, yếu tố từng khiến anh gặp khó trước Medvedev.

Thành tích đối đầu đang nghiêng 7-2 cho Medvedev, dù FAA thắng 2 lần gần nhất kể từ sau Olympic Paris 2024. Xét sự tương khắc lối chơi và phong độ hiện tại, Medvedev vẫn nhỉnh hơn đôi chút, nhưng khả năng giằng co là rất cao.

Dự đoán kết quả: Trận đấu nhiều khả năng kéo dài 3 set với chiến thắng cho Medvedev.

Andrey Rublev - Tallon Griekspoor: Khoảng 22h, 27/2 (bán kết đơn nam Dubai)

Rublev đang cho thấy dấu hiệu trở lại mạnh mẽ khi góp mặt ở bán kết thứ ba trong mùa 2026. Ở tứ kết, tay vợt Nga chơi đầy áp đảo, đánh bại Arthur Rinderknech 6-2, 6-4 bằng lối tấn công quen thuộc với những cú thuận tay uy lực. Điều kiện sân nhanh tại Dubai càng giúp Rublev phát huy tối đa khả năng dứt điểm sớm.

Rublev (bên trái) toàn thắng Griekspoor (bên phải) ở 3 lần đối đầu trước đó

Griekspoor cũng bước vào trận đấu với phong độ tích cực. Sau giai đoạn sa sút đầu mùa, tay vợt Hà Lan đã thắng 5/6 trận gần nhất, trong đó có chiến thắng ấn tượng 6-3, 3-6, 6-2 trước hạt giống số 6 Jakub Mensik ở tứ kết. Khả năng giao bóng tốt và sẵn sàng đôi công giúp anh trở thành đối thủ khó chịu trên mặt sân cứng.

Rublev dẫn 3-0 về đối đầu, nhưng lần duy nhất hai người gặp nhau trên sân cứng (Doha 3 năm trước) đã kéo dài tới loạt tie-break set quyết định. Với thế trận thiên về tấn công nhanh của cả hai, kịch bản giằng co là dễ xảy ra.

Dự đoán kết quả: Rublev giành chiến thắng 2-1.

Lịch thi đấu tennis 27-28/2