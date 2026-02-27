Người đẹp quyến rũ làng tennis: Vóc dáng nóng bỏng tuổi 35, đam mê bất chấp tuổi tác

Trong thế giới quần vợt, nơi phần lớn các tay vợt bắt đầu cầm vợt từ khi còn chưa đủ tuổi đi học, câu chuyện của Margela Maria Zanqui Calegari lại đi theo một quỹ đạo hoàn toàn khác. Không học viện danh tiếng, không tuổi thơ gắn liền với sân đấu, Margela đến với tennis ở tuổi 35, cái tuổi mà nhiều người cho rằng chỉ nên… chơi cho vui. Nhưng với Margela, đó là lúc một hành trình mới thực sự bắt đầu.

Margela đến với tennis muộn nhưng đúng thời điểm của đam mê

Sinh sống tại Sao Jose dos Campos (Brazil), Margela là một tay vợt phong trào, thuận tay phải, đánh trái hai tay, chơi thường xuyên và tự tin nhận mình “trên mức trung bình” với cú giao bóng là vũ khí đáng nể. Margela chơi tennis vì yêu cảm giác trái bóng chạm vạch, vì ánh nắng trên sân đấu, và vì chính bản thân mình.

Đến với tennis muộn, nhưng không hề chậm

Bắt đầu ở tuổi 35, Margela không chọn cách chạy đua với ai. Cô luyện tập đều đặn, tham gia các giải phong trào, kết nối với cộng đồng yêu tennis nữ tại Brazil, nơi có hàng trăm tay vợt cùng chung niềm đam mê. Trên các bảng xếp hạng phong trào, cái tên Margela Zanqui Calegari dần trở nên quen thuộc, không phải vì danh hiệu đình đám, mà vì phong cách chơi ổn định và tinh thần tích cực.

Một người bạn từng đùa rằng: “Margela không đánh tennis để thắng người khác, cô ấy đánh để thắng… chính mình của ngày hôm qua”. Nghe vui, nhưng lại đúng với cách Margela xuất hiện trên sân: tập trung, nghiêm túc, nhưng luôn giữ nụ cười.

Khi tennis gặp thời trang và mạng xã hội

Ngoài sân đấu, Margela là một “thỏi nam châm” trên Instagram với gần 30.000 người theo dõi. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh luyện tập, thi đấu, xen lẫn những khoảnh khắc đời thường đầy năng lượng tích cực. Không phô trương, không cố gắng trở thành ngôi sao, Margela chinh phục người xem bằng lối sống khỏe mạnh, yêu thể thao và yêu chính mình.

Cô cũng là gương mặt hợp tác của các thương hiệu thời trang thể thao, xuất hiện trên sân tennis với những bộ trang phục vừa năng động vừa nữ tính. Với Margela, tennis không chỉ là thể thao, mà còn là phong cách sống, nơi mồ hôi, nắng gió và cái đẹp cùng tồn tại.

Điều khiến Margela Zanqui Calegari trở nên đặc biệt không nằm ở danh hiệu, mà ở thông điệp cô mang lại. Ở tuổi mà nhiều người e dè thử điều mới, Margela chọn bước ra sân. Ở môn thể thao khắc nghiệt về thời gian, cô chứng minh rằng đam mê không có hạn sử dụng.

Từ một người “đến muộn” với tennis, Margela đã trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều phụ nữ Brazil, hãy chơi thể thao vì chính mình, hãy đẹp theo cách mình chọn, và đừng sợ bắt đầu dù là ở tuổi nào.

Những hình ảnh đẹp về Margela (Nguồn Instagram nhân vật)