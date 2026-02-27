CAS hoãn phán quyết với ĐT Malaysia, CĐV Việt Nam phản ứng: “Như trò hề"

CĐV Việt Nam bất mãn vì cách hành xử của CAS

Theo dự kiến, cào rạng sáng nay (27/2, giờ Việt Nam), Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sẽ ra phát quyết về kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM) trong vụ nhập tịch 7 cầu thủ trái phép gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Thế nhưng, CAS lại bất ngờ quyết định hoãn thời gian đưa ra phán quyết. Dự kiến, phán quết sơ bộ của Tòa án Trọng tài Thể thao sẽ được công bố vào tuần tới.

7 cầu thủ nhập tịch trái phép của Malaysia vẫn chưa nhận án phạt từ CAS. Ảnh: ChatGPT.

Chứng kiến cách làm việc của CAS, các fan hâm mộ bóng đá Việt Nam đã bày tỏ sự bất mãn.

Trên fanpage Làng túc cầu, tài khoản Đào Khánh bình luận: “Như trò hề”.

“Làm cho anh em cả nước Việt Nam thức để nghe câu tạm hoãn xử phạt” - Ngô Kim Sen viết.

Người dùng có tên Hưng Tỵ chia sẻ: “Công lý vẫn luôn là 1 diễn viên hài... Ở đâu cũng vậy mà thôi”.

“FIFA hay CAS cũng chỉ là nơi đóng hài thôi” - Nguyễn Đăng Trường chia sẻ.

Mía Kp viết: “Trò hề của FIFA, CAS và AFC”.

“CLB CAHN đăng ký sai 2 cầu thủ không đủ điều kiện thì chưa đầy 1 tuần là xử thua. Đây hẳn 7 người vẫn vòng vo cả năm. Đúng là trò hề chứ thể thao gì” - Đạt Hiền bức xúc.

Công Thắng bình luận: “CAS cứ hoãn đợi Malaysia đá xong vòng chung kết cúp châu Á rồi mới xử phạt lúc đó thì chúng ta không làm gì được rồi”.

“Thôi thì ĐT Việt Nam nên giải quyết trận lượt về với ĐT Malaysia luôn đi. Tự mình cứu mình đừng trông chờ vào ai cả, một thế giới bóng đá kim tiền” - Bean Nguyen nhận định.