Sao Malaysia nguy cơ tội chồng thêm tội, tiếp tục vi phạm án phạt của FIFA

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Manchester United vs Newcastle United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Parma vs Fiorentina
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
West Ham United vs Fulham
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Wolverhampton Wanderers
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Burnley vs Everton
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Brentford vs AFC Bournemouth
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Arsenal vs Brighton & Hove Albion
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Aston Villa
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Pisa vs Juventus
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Milan vs Hellas Verona
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Cremonese vs Napoli
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Sunderland vs Leeds United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Tottenham Hotspur
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Atalanta vs Inter Milan
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Brighton & Hove Albion
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Everton
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs AFC Bournemouth
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Burnley vs Newcastle United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Arsenal vs Aston Villa
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Leeds United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Fulham
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Sunderland vs Manchester City
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Cagliari vs Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Sao Malaysia nguy cơ tội chồng thêm tội, tiếp tục vi phạm án phạt của FIFA

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch

Cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia, Imanol Machuca, đang trở thành tâm điểm tranh cãi khi xuất hiện trong một buổi tập của CLB cũ San Lorenzo. Điều đáng nói, Machuca vẫn đang chịu án treo giò 12 tháng từ FIFA.

📰 Báo Argentina phát hiện hình ảnh đáng chú ý

Truyền thông Argentina cho biết Machuca đã tham gia một trận đấu tập của San Lorenzo – đội bóng gắn liền với giai đoạn đầu sự nghiệp của anh. Diễn biến này lập tức làm dấy lên nghi vấn nghiêm trọng về mức độ tuân thủ án phạt FIFA của cầu thủ 25 tuổi.

Cầu thủ Machuca có thể gặp rắc rối lớn

Cầu thủ Machuca có thể gặp rắc rối lớn

Trước đó, Machuca cùng 6 cầu thủ nhập tịch khác của Malaysia bị FIFA trừng phạt vì vụ làm giả hồ sơ. Ngoài lệnh cấm mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng, nhóm cầu thủ này còn bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ/người.

Ủy ban Kỷ luật FIFA nhấn mạnh: “Hình phạt không chỉ là cấm thi đấu, mà bao gồm toàn bộ hoạt động bóng đá chuyên nghiệp, từ tập luyện, sử dụng cơ sở vật chất CLB cho đến xuất hiện tại khu vực kỹ thuật”.

⚠️ Lý do tình cảm không cứu được Machuca

Theo báo chí Argentina, Machuca có mặt tại trung tâm huấn luyện San Lorenzo vì lý do sentimental (mang nặng yếu tố tình cảm, cảm xúc, hoài niệm), khi đây là nơi ghi dấu bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp của anh. Tuy nhiên, giới chuyên môn khẳng định hành động này vẫn bị xem là vi phạm nghiêm trọng.

“Việc xuất hiện tại cơ sở CLB hoặc tham gia bất kỳ hoạt động nào của đội bóng đều có thể bị coi là hành vi không tôn trọng quyết định của FIFA”, truyền thông Argentina cảnh báo.

Nếu vi phạm được xác nhận, FIFA có thể gia tăng thời hạn cấm thi đấu, áp thêm tiền phạt, thậm chí xử lý cả CLB liên quan.

🔁 Tương lai mờ mịt sau vụ giả hồ sơ nhập tịch

Hiện Machuca đang thi đấu theo dạng cho mượn tại Velez Sarsfield từ Fortaleza. Tuy nhiên, CLB Argentina này được cho là sẽ không gia hạn hợp đồng mượn, cũng không kích hoạt điều khoản mua đứt.

Tờ báo thân Velez là Sabado Velez tiết lộ: “Gần như chắc chắn Machuca sẽ không ở lại Velez mùa 2026. Hợp đồng mượn kết thúc ngày 31/12 và anh sẽ phải trở lại Fortaleza”.

Nguyên nhân chính: án treo giò 12 tháng của FIFA vẫn còn hiệu lực.

7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia đang trong thời hạn bị cấm toàn bộ các hoạt động bóng đá

7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia đang trong thời hạn bị cấm toàn bộ các hoạt động bóng đá

⚖️ FAM đưa vụ việc lên CAS

Trước tình thế căng thẳng, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nhằm bảo vệ quyền lợi cho 7 cầu thủ nhập tịch liên quan.

Vụ việc chưa có hồi kết, và Machuca thì đang đứng trước nguy cơ… tự làm khó mình thêm lần nữa. Bóng đá hiện đại không đùa với luật, nhất là khi FIFA đã căng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/12/2025 09:12 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch
Xem thêm
Tin liên quan
Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN