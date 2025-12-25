Sao Malaysia nguy cơ tội chồng thêm tội, tiếp tục vi phạm án phạt của FIFA

📰 Báo Argentina phát hiện hình ảnh đáng chú ý

Truyền thông Argentina cho biết Machuca đã tham gia một trận đấu tập của San Lorenzo – đội bóng gắn liền với giai đoạn đầu sự nghiệp của anh. Diễn biến này lập tức làm dấy lên nghi vấn nghiêm trọng về mức độ tuân thủ án phạt FIFA của cầu thủ 25 tuổi.

Cầu thủ Machuca có thể gặp rắc rối lớn

Trước đó, Machuca cùng 6 cầu thủ nhập tịch khác của Malaysia bị FIFA trừng phạt vì vụ làm giả hồ sơ. Ngoài lệnh cấm mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng, nhóm cầu thủ này còn bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ/người.

Ủy ban Kỷ luật FIFA nhấn mạnh: “Hình phạt không chỉ là cấm thi đấu, mà bao gồm toàn bộ hoạt động bóng đá chuyên nghiệp, từ tập luyện, sử dụng cơ sở vật chất CLB cho đến xuất hiện tại khu vực kỹ thuật”.

⚠️ Lý do tình cảm không cứu được Machuca

Theo báo chí Argentina, Machuca có mặt tại trung tâm huấn luyện San Lorenzo vì lý do sentimental (mang nặng yếu tố tình cảm, cảm xúc, hoài niệm), khi đây là nơi ghi dấu bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp của anh. Tuy nhiên, giới chuyên môn khẳng định hành động này vẫn bị xem là vi phạm nghiêm trọng.

“Việc xuất hiện tại cơ sở CLB hoặc tham gia bất kỳ hoạt động nào của đội bóng đều có thể bị coi là hành vi không tôn trọng quyết định của FIFA”, truyền thông Argentina cảnh báo.

Nếu vi phạm được xác nhận, FIFA có thể gia tăng thời hạn cấm thi đấu, áp thêm tiền phạt, thậm chí xử lý cả CLB liên quan.

🔁 Tương lai mờ mịt sau vụ giả hồ sơ nhập tịch

Hiện Machuca đang thi đấu theo dạng cho mượn tại Velez Sarsfield từ Fortaleza. Tuy nhiên, CLB Argentina này được cho là sẽ không gia hạn hợp đồng mượn, cũng không kích hoạt điều khoản mua đứt.

Tờ báo thân Velez là Sabado Velez tiết lộ: “Gần như chắc chắn Machuca sẽ không ở lại Velez mùa 2026. Hợp đồng mượn kết thúc ngày 31/12 và anh sẽ phải trở lại Fortaleza”.

Nguyên nhân chính: án treo giò 12 tháng của FIFA vẫn còn hiệu lực.

7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia đang trong thời hạn bị cấm toàn bộ các hoạt động bóng đá

⚖️ FAM đưa vụ việc lên CAS

Trước tình thế căng thẳng, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nhằm bảo vệ quyền lợi cho 7 cầu thủ nhập tịch liên quan.

Vụ việc chưa có hồi kết, và Machuca thì đang đứng trước nguy cơ… tự làm khó mình thêm lần nữa. Bóng đá hiện đại không đùa với luật, nhất là khi FIFA đã căng.