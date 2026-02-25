Quan chức bóng đá Malaysia “đầu hàng”, chấp nhận bị xử thua ĐT Việt Nam 0-3?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Atalanta vs Borussia Dortmund
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Juventus vs Galatasaray
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Paris Saint-Germain vs Monaco
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Real Madrid vs Benfica
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Viktoria Plzeň vs Panathinaikos
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Stuttgart vs Celtic
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Bologna vs Brann
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Brann - BRA Brann
-
Nottingham Forest vs Fenerbahçe
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Genk vs Dinamo Zagreb
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Wolverhampton Wanderers vs Aston Villa
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
SHB Đà Nẵng vs PVF-CAND
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Công An Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
AFC Bournemouth vs Sunderland
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Burnley vs Brentford
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs West Ham United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Everton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Villarreal
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Hellas Verona vs Napoli
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester City
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Angers SCO
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Inter Milan vs Genoa
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Real Oviedo vs Atlético de Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Cremonese vs Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Thể Công - Viettel vs Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Tottenham Hotspur
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester United vs Crystal Palace
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Sevilla
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Roma vs Juventus
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Getafe
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Quan chức bóng đá Malaysia “đầu hàng”, chấp nhận bị xử thua ĐT Việt Nam 0-3?

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Malaysia - Việt Nam: Định đoạt ngôi đầu Asian Cup 2027

Mới đây, Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã ra thông báo đầu tiên liên quan đến phiên điều trần của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), về vụ nhập tịch trái phép 7 cầu thủ.

CAS chốt ngày đưa ra phán quyết với bóng đá Malaysia

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (Court of Arbitration for Sport – CAS) đã chốt thời hạn đưa ra phán quyết đối với đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM) liên quan đến bê bối nhập tịch 7 cầu thủ bị FIFA xác định là không đúng quy định. Theo truyền thông Malaysia, đặc biệt là tờ Harian Metro và New Straits Times, phán quyết có thể được công bố sớm nhất vào 5h sáng ngày 27/2 (giờ Malaysia), tức khoảng 4h sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam, ngay sau khi phiên điều trần kết thúc.

Thông tin từ Harian Metro cho biết phiên điều trần thực tế đã diễn ra từ ngày 23/2 đến 26/2 tại Lausanne (Thụy Sĩ), nhưng đáng chú ý là FAM không cử bất kỳ quan chức cấp cao nào tham dự, kể cả Tổng thư ký Noor Azman Rahman. “Theo một nguồn tin thân cận, quyết định dự kiến sẽ được công bố ngay sau khi phiên điều trần kết thúc mà không cần chờ đợi lâu”, tờ báo này viết. Việc chỉ giao toàn bộ vụ việc cho đội ngũ pháp lý xử lý được chính báo chí Malaysia nhìn nhận là dấu hiệu cho thấy FAM không đặt nhiều niềm tin vào khả năng lật ngược tình thế.

Cần nhấn mạnh rằng nội dung kháng cáo của FAM không nhằm phủ nhận hoàn toàn kết luận của FIFA về hành vi vi phạm, mà chủ yếu xin giảm nhẹ án phạt dành cho 7 cầu thủ gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces, Imanol Machuca, Gabriel Palmero và Rodrigo Holgado. Trước đó, FIFA đã treo giò nhóm cầu thủ này 12 tháng kể từ tháng 9/2025 vì sử dụng giấy tờ gây tranh cãi để đủ điều kiện khoác áo ĐT Malaysia.

Quan chức bóng đá Malaysia “đầu hàng”, chấp nhận bị xử thua ĐT Việt Nam 0-3? - 1

ĐT Malaysia đối mặt tương lai u ám. Ảnh: VFF.

CAS từng ra quyết định tạm hoãn thi hành án hồi tháng 1, cho phép các cầu thủ trở lại thi đấu trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng. Tuy nhiên, như New Straits Times nhấn mạnh, đây chỉ là quyết định mang tính tạm thời, “không phải phán quyết cuối cùng về tư cách hợp lệ của các cầu thủ”.

Giới quan sát cho rằng với tiền lệ FIFA đã hủy kết quả 3 trận giao hữu của ĐT Malaysia gặp Cape Verde, Singapore và Palestine và xử thua 0-3 vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ, khả năng CAS bác đơn kháng cáo của FAM là rất lớn. Bản thân Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John, cũng thừa nhận mục tiêu kháng cáo chỉ nhằm giảm án cho cầu thủ, chứ không phải phủ nhận sai phạm.

Một khi CAS giữ nguyên quan điểm rằng 7 cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, hệ quả gần như chắc chắn là LĐBĐ châu Á (AFC) sẽ nhanh chóng ra án xử thua ĐT Malaysia 0-3 ở hai trận thuộc vòng loại Asian Cup 2027 gặp ĐT Việt Nam (thua 4-0 trên sân khách) và ĐT Nepal (thắng 2-0). Đây là hai trận mà nhóm cầu thủ nói trên góp mặt.

New Straits Times gọi ngày ra phán quyết của CAS là “ngày quan trọng nhất của bóng đá Malaysia” kể từ sau án phạt nặng của FIFA hồi tháng 9 năm ngoái. Tờ báo này cảnh báo: “Nếu bị xử thua 0-3 trước ĐT Việt Nam và ĐT Nepal, ĐT Malaysia có thể mất luôn cơ hội dự VCK Asian Cup 2027, thậm chí đối mặt với các án phạt nặng hơn trong tương lai”.

Trong kịch bản gần như chắc chắn đó, cục diện bảng đấu sẽ đảo chiều hoàn toàn. ĐT Việt Nam sẽ được tính thắng 3-0 thay vì thua 0-4, qua đó gia tăng điểm số và chính thức giành vé đi tiếp. Khi ấy, trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia vào ngày 31/3 tới trên sân Thiên Trường chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục và danh dự, bởi tấm vé dự Asian Cup 2027 đã nằm chắc trong tay thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Không chỉ tác động đến cục diện vòng loại, phán quyết của CAS còn kéo theo ảnh hưởng lớn đến thứ hạng FIFA. Theo các tính toán chuyên môn được báo chí khu vực đăng tải, nếu kết quả trận thua trước ĐT Malaysia được chuyển thành thắng 3-0, ĐT Việt Nam có thể được cộng thêm gần 24 điểm trên bảng xếp hạng FIFA, tạo cú hích đáng kể trong cuộc đua vào top 100 thế giới.

Về phía Malaysia, truyền thông trong nước cũng tỏ ra thận trọng. New Straits Times nhấn mạnh rằng thay vì tìm kiếm ai đã “tố cáo”, FAM cần “nhìn lại chính mình”, bởi nếu không có sai phạm thì không thể có án phạt từ FIFA. Bài học về tính minh bạch trong quy trình nhập tịch cầu thủ được xem là vấn đề cốt lõi mà bóng đá Malaysia phải đối mặt sau bê bối này.

Với việc CAS ấn định thời điểm ra phán quyết ngay sau phiên điều trần, vụ việc kéo dài nửa năm qua nhiều khả năng sẽ khép lại trong tuần này. Và nếu không có bất ngờ lớn, FAM sẽ phải chấp nhận thất bại tại CAS, còn AFC sẽ nhanh chóng kích hoạt các án kỷ luật tương ứng. Khi đó, cuộc tái đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia cuối tháng 3 chỉ còn là màn so tài mang tính thủ tục, trong bối cảnh tấm vé dự Asian Cup 2027 đã sớm gọi tên ĐT Việt Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Quốc An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/02/2026 08:10 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch
Xem thêm
Tin liên quan
Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN