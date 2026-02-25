Quan chức bóng đá Malaysia “đầu hàng”, chấp nhận bị xử thua ĐT Việt Nam 0-3?

CAS chốt ngày đưa ra phán quyết với bóng đá Malaysia

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (Court of Arbitration for Sport – CAS) đã chốt thời hạn đưa ra phán quyết đối với đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM) liên quan đến bê bối nhập tịch 7 cầu thủ bị FIFA xác định là không đúng quy định. Theo truyền thông Malaysia, đặc biệt là tờ Harian Metro và New Straits Times, phán quyết có thể được công bố sớm nhất vào 5h sáng ngày 27/2 (giờ Malaysia), tức khoảng 4h sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam, ngay sau khi phiên điều trần kết thúc.

Thông tin từ Harian Metro cho biết phiên điều trần thực tế đã diễn ra từ ngày 23/2 đến 26/2 tại Lausanne (Thụy Sĩ), nhưng đáng chú ý là FAM không cử bất kỳ quan chức cấp cao nào tham dự, kể cả Tổng thư ký Noor Azman Rahman. “Theo một nguồn tin thân cận, quyết định dự kiến sẽ được công bố ngay sau khi phiên điều trần kết thúc mà không cần chờ đợi lâu”, tờ báo này viết. Việc chỉ giao toàn bộ vụ việc cho đội ngũ pháp lý xử lý được chính báo chí Malaysia nhìn nhận là dấu hiệu cho thấy FAM không đặt nhiều niềm tin vào khả năng lật ngược tình thế.

Cần nhấn mạnh rằng nội dung kháng cáo của FAM không nhằm phủ nhận hoàn toàn kết luận của FIFA về hành vi vi phạm, mà chủ yếu xin giảm nhẹ án phạt dành cho 7 cầu thủ gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces, Imanol Machuca, Gabriel Palmero và Rodrigo Holgado. Trước đó, FIFA đã treo giò nhóm cầu thủ này 12 tháng kể từ tháng 9/2025 vì sử dụng giấy tờ gây tranh cãi để đủ điều kiện khoác áo ĐT Malaysia.

ĐT Malaysia đối mặt tương lai u ám. Ảnh: VFF.

CAS từng ra quyết định tạm hoãn thi hành án hồi tháng 1, cho phép các cầu thủ trở lại thi đấu trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng. Tuy nhiên, như New Straits Times nhấn mạnh, đây chỉ là quyết định mang tính tạm thời, “không phải phán quyết cuối cùng về tư cách hợp lệ của các cầu thủ”.

Giới quan sát cho rằng với tiền lệ FIFA đã hủy kết quả 3 trận giao hữu của ĐT Malaysia gặp Cape Verde, Singapore và Palestine và xử thua 0-3 vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ, khả năng CAS bác đơn kháng cáo của FAM là rất lớn. Bản thân Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John, cũng thừa nhận mục tiêu kháng cáo chỉ nhằm giảm án cho cầu thủ, chứ không phải phủ nhận sai phạm.

Một khi CAS giữ nguyên quan điểm rằng 7 cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, hệ quả gần như chắc chắn là LĐBĐ châu Á (AFC) sẽ nhanh chóng ra án xử thua ĐT Malaysia 0-3 ở hai trận thuộc vòng loại Asian Cup 2027 gặp ĐT Việt Nam (thua 4-0 trên sân khách) và ĐT Nepal (thắng 2-0). Đây là hai trận mà nhóm cầu thủ nói trên góp mặt.

New Straits Times gọi ngày ra phán quyết của CAS là “ngày quan trọng nhất của bóng đá Malaysia” kể từ sau án phạt nặng của FIFA hồi tháng 9 năm ngoái. Tờ báo này cảnh báo: “Nếu bị xử thua 0-3 trước ĐT Việt Nam và ĐT Nepal, ĐT Malaysia có thể mất luôn cơ hội dự VCK Asian Cup 2027, thậm chí đối mặt với các án phạt nặng hơn trong tương lai”.

Trong kịch bản gần như chắc chắn đó, cục diện bảng đấu sẽ đảo chiều hoàn toàn. ĐT Việt Nam sẽ được tính thắng 3-0 thay vì thua 0-4, qua đó gia tăng điểm số và chính thức giành vé đi tiếp. Khi ấy, trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia vào ngày 31/3 tới trên sân Thiên Trường chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục và danh dự, bởi tấm vé dự Asian Cup 2027 đã nằm chắc trong tay thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Không chỉ tác động đến cục diện vòng loại, phán quyết của CAS còn kéo theo ảnh hưởng lớn đến thứ hạng FIFA. Theo các tính toán chuyên môn được báo chí khu vực đăng tải, nếu kết quả trận thua trước ĐT Malaysia được chuyển thành thắng 3-0, ĐT Việt Nam có thể được cộng thêm gần 24 điểm trên bảng xếp hạng FIFA, tạo cú hích đáng kể trong cuộc đua vào top 100 thế giới.

Về phía Malaysia, truyền thông trong nước cũng tỏ ra thận trọng. New Straits Times nhấn mạnh rằng thay vì tìm kiếm ai đã “tố cáo”, FAM cần “nhìn lại chính mình”, bởi nếu không có sai phạm thì không thể có án phạt từ FIFA. Bài học về tính minh bạch trong quy trình nhập tịch cầu thủ được xem là vấn đề cốt lõi mà bóng đá Malaysia phải đối mặt sau bê bối này.

Với việc CAS ấn định thời điểm ra phán quyết ngay sau phiên điều trần, vụ việc kéo dài nửa năm qua nhiều khả năng sẽ khép lại trong tuần này. Và nếu không có bất ngờ lớn, FAM sẽ phải chấp nhận thất bại tại CAS, còn AFC sẽ nhanh chóng kích hoạt các án kỷ luật tương ứng. Khi đó, cuộc tái đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia cuối tháng 3 chỉ còn là màn so tài mang tính thủ tục, trong bối cảnh tấm vé dự Asian Cup 2027 đã sớm gọi tên ĐT Việt Nam.