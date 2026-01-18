Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU "phả hơi nóng" top 4, Arsenal bỏ lỡ cơ hội

MU thắng derby đáng nhớ trước Man City

HLV Michael Carrick đã có màn khởi đầu không thể hoàn hảo hơn trong nhiệm kỳ tạm quyền lần thứ hai tại MU, khi các bàn thắng trong hiệp hai của Bryan Mbeumo và Patrick Dorgu giúp “Quỷ đỏ” đánh bại Man City 2-0 tại Old Trafford, qua đó giáng đòn mạnh vào tham vọng vô địch Ngoại hạng Anh của đối thủ cùng thành phố.

MU thắng thuyết phục Man City

MU còn có tới 3 bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị, trong khi Amad Diallo sút trúng cột dọc ở những phút cuối. Ở chiều ngược lại, Erling Haaland nối dài chuỗi trận đáng quên với chỉ 1 bàn trong 7 trận gần nhất, và Man City không cho thấy dấu hiệu có thể lật ngược thế cờ.

Khi các CĐV MU hô vang tên Michael Carrick, HLV Pep Guardiola chỉ biết lặng lẽ ngồi trong khu kỹ thuật. Man City đã trải qua 4 trận liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh.

Trận thắng Man City không chỉ mang ý nghĩa danh dự với MU trong trận derby Manchester mà còn giúp “Quỷ đỏ” áp sát Liverpool ở vị trí thứ tư với khoảng cách chỉ còn đúng 1 điểm. “Lữ đoàn đỏ” chỉ có được trận hòa 1-1 đầy thất vọng trước Burnley đang ngụp lặn ở nhóm cuối bảng ngay tại Anfield.

Florian Wirtz đã đưa Liverpool vươn lên dẫn trước trong hiệp một bằng cú dứt điểm đầy uy lực, 10 phút sau khi Dominik Szoboszlai sút phạt đền trúng xà ngang. Tuy nhiên, Marcus Edwards đã trừng phạt “Lữ đoàn đỏ” bằng một pha dứt điểm đẳng cấp đánh bại Alisson ở phút 65. Kết quả hòa giúp đoàn quân của HLV Arne Slot kéo dài chuỗi bất bại lên con số 12 trận trên mọi đấu trường, dù đây đã là trận hòa thứ tư liên tiếp của họ tại Ngoại hạng Anh.

Arsenal lại bỏ lỡ thời cơ

Arsenal tiếp tục được trao thêm lợi thế trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh sau khi Man City để thua MU. Điều đó đồng nghĩa “Pháo thủ” hành quân tới City Ground với cơ hội tạo ra khoảng cách an toàn 9 điểm ở vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Mikel Arteta đã không thể tận dụng khi bị Nottingham Forest cầm hòa không bàn thắng.

Arsenal tiếp tục tịt ngòi trận thứ hai liên tiếp và thêm một lần nữa bỏ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách

Arsenal đã nới rộng khoảng cách lên 7 điểm so với Man City. Dẫu vậy, khoảng cách này lẽ ra là 9 điểm nếu “Pháo thủ” tận dụng tốt hơn cơ hội của mình. Không những vậy, đội bóng thành London còn có nguy cơ bị Aston Villa rút ngắn cách biệt xuống còn 4 điểm nếu đoàn quân của HLV Unai Emery giành chiến thắng trước Everton diễn ra vào đêm nay (18/1).

Còn với Nottingham Forest, đây là 1 điểm quý giá, nhất là trong bối cảnh khoảng cách giữa họ và nhóm xuống hạng đã bị thu hẹp còn 5 điểm, sau chiến thắng của West Ham trên sân Tottenham. Bàn thắng quyết định ở những phút bù giờ của Callum Wilson đã mang về chiến thắng 2-1 đầy kịch tính cho “Búa tạ” ngay trên sân Tottenham Hotspur, trong bối cảnh HLV Thomas Frank phải hứng chịu làn sóng phản ứng dữ dội từ chính các CĐV Tottenham.

Ở diễn biến đáng chú ý khác, Chelsea đã giành chiến thắng ngay trong trận đầu tiên của HLV Liam Rosenior tại Ngoại hạng Anh, khi “The Blues” đánh bại Brentford 2-0 trên sân nhà. Kết quả này giúp Chelsea vươn lên vị trí thứ sáu với 34 điểm, vượt qua chính Brentford trên bảng xếp hạng.

Cục diện top 10 BXH Ngoại hạng Anh: