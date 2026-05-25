Top ghi bàn bóng đá Ngoại Hạng Anh 2026/2027 mới nhất
(Top ghi bàn) Cập nhật Top các bàn thắng ngay sau vòng đấu kết thúc của giải vô địch quốc gia Anh - NGOẠI HẠNG ANH, mùa bóng 2026-2027.
Top ghi bàn bóng đá Anh 2026/27
|
TT
|
Cầu thủ
|
Đội bóng
|
Số bàn
|
1
|Bruno Fernandes
|Manchester United
|3
|
2
|Rayan Cherki
|Manchester City
|2
|
3
|João Pedro
|Chelsea
|2
|
4
|Cole Palmer
|Chelsea
|2
|
5
|Anthony Elanga
|Newcastle United
|2
|
6
|Erling Haaland
|Manchester City
|2
|
7
|Jack Hinshelwood
|Brighton
|2
|
8
|Bukayo Saka
|Arsenal
|2
|
9
|Cody Gakpo
|Liverpool
|1
|
10
|Morgan Gibbs-White
|Nottingham Forest
|1
|
11
|Joško Gvardiol
|Manchester City
|1
|
12
|Keane Lewis-Potter
|Brentford
|1
|
13
|Morgan Rogers
|Chelsea
|1
|
14
|Yoane Wissa
|Newcastle United
|1
|
15
|Semi Ajayi
|Hull City
|1
Top ghi bàn bóng đá Anh 2025/26
|
TT
|
Cầu thủ
|
Đội bóng
|
Số bàn
|
1
|
Erling Haaland
|
Manchester City
|
27
|
2
|
Igor Thiago
|
Brentford
|
22
|
3
|
Antoine Semenyo
|
Manchester City
|
17
|
4
|
Ollie Watkins
|
Aston Villa
|
16
|
5
|
João Pedro
|
Chelsea
|
15
|
6
|
Morgan Gibbs-White
|
Nottingham Forest
|
15
|
7
|
Dominic Calvert-Lewin
|
Leeds United
|
14
|
8
|
Viktor Gyökeres
|
Arsenal
|
14
|
9
|
Danny Welbeck
|
Brighton
|
13
|
10
|
Eli Junior Kroupi
|
Bournemouth
|
13
|
11
|
Jean-Philippe Mateta
|
Crystal Palace
|
12
|
12
|
Benjamin Sesko
|
Manchester United
|
11
|
13
|
Bryan Mbeumo
|
Manchester United
|
11
|
14
|
Hugo Ekitike
|
Liverpool
|
11
|
15
|
Richarlison
|
Tottenham
|
11
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Theo QH ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-25/05/2026 02:40 AM (GMT+7)