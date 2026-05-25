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Top ghi bàn bóng đá Ngoại Hạng Anh 2026/2027 mới nhất

Sự kiện: Premier League 2026-27

(Top ghi bàn) Cập nhật Top các bàn thắng ngay sau vòng đấu kết thúc của giải vô địch quốc gia Anh - NGOẠI HẠNG ANH, mùa bóng 2026-2027.

Top ghi bàn bóng đá Anh 2026/27

TT

Cầu thủ

Đội bóng

Số bàn

1

 Bruno Fernandes Manchester United 3

2

 Rayan Cherki Manchester City 2

3

 João Pedro Chelsea 2

4

 Cole Palmer Chelsea 2

5

 Anthony Elanga Newcastle United 2

6

 Erling Haaland Manchester City 2

7

 Jack Hinshelwood Brighton 2

8

 Bukayo Saka Arsenal 2

9

 Cody Gakpo Liverpool 1

10

 Morgan Gibbs-White Nottingham Forest 1

11

 Joško Gvardiol Manchester City 1

12

 Keane Lewis-Potter Brentford 1

13

 Morgan Rogers Chelsea 1

14

 Yoane Wissa Newcastle United 1

15

 Semi Ajayi Hull City 1

Top ghi bàn bóng đá Anh 2025/26

TT

Cầu thủ

Đội bóng

Số bàn

1

Erling Haaland

Manchester City

27

2

Igor Thiago

Brentford

22

3

Antoine Semenyo

Manchester City

17

4

Ollie Watkins

Aston Villa

16

5

João Pedro

Chelsea

15

6

Morgan Gibbs-White

Nottingham Forest

15

7

Dominic Calvert-Lewin

Leeds United

14

8

Viktor Gyökeres

Arsenal

14

9

Danny Welbeck

Brighton

13

10

Eli Junior Kroupi

Bournemouth

13

11

Jean-Philippe Mateta

Crystal Palace

12

12

Benjamin Sesko

Manchester United

11

13

Bryan Mbeumo

Manchester United

11

14

Hugo Ekitike

Liverpool

11

15

Richarlison

Tottenham

11

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY MỚI NHẤT: Nóng U20 châu Á, La Liga, Ligue 1
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY MỚI NHẤT: Nóng U20 châu Á, La Liga, Ligue 1

Những giải đấu, trận đấu bóng đá hấp dẫn sẽ có trong lịch thi đấu bóng đá hôm nay và ngày mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất.

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Theo QH ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/05/2026 02:40 AM (GMT+7)
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