Trực tiếp bóng đá Liverpool - Burnley: Ác mộng ở Anfield (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 22h, 17/1 | Anfield Liverpool 0 - 0 Burnley (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Liverpool vs Burnley Burnley Điểm Alisson Frimpong Konate Van Dijk Kerkez Mac Allister Gravenberch Szoboszlai Wirtz Gakpo Ekitike Điểm Dubravka Laurent Esteve Tuanzebe Walker Florentino Ugochukwu Pires Foster Edwards Broja Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Liverpool Liverpool Burnley Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Gakpo, Ekitike Dubravka, Laurent, Esteve, Tuanzebe, Walker, Florentino, Ugochukwu, Pires, Foster, Edwards, Broja

Liverpool tiếp tục cuộc đua top 4

Liverpool đã trở lại cuộc đua Top 4 khi bất bại ở 7 vòng đấu gần đây tại Ngoại hạng Anh mùa này. Họ sẽ bước vào vòng đấu này với một thành tích khá tốt trước các đội mới lên hạng, nhưng riêng trong mùa này Sunderland lẫn Leeds đều đã giành điểm tại Anfield.

Liverpool đang có chuỗi 6 trận thắng liên tiếp trước Burnley ở Premier League.

Burnley tìm đà bứt tốc

Burnley đã không thắng trong 12 trận gần nhất nhưng ít ra họ đã dứt mạch trận thua khi hòa MU 2-2 ở vòng trước. Dù vậy họ rất cần một mạch trận thắng liên tiếp để bứt lên, do đã kém khu vực an toàn tới 8 điểm.

Burnley đá sân khách rất tệ với chỉ 1 điểm trong 5 vòng gần nhất rời Turf Moor, và thua 8/10 trận gần nhất. Riêng tại Anfield, Burnley đã thua 6 trận liên tiếp tại đây với tổng tỷ số 1-12.