Trực tiếp bóng đá Liverpool - Burnley: Ác mộng ở Anfield (Ngoại hạng Anh)
(22h, 17/1, vòng 22 Ngoại hạng Anh) Liverpool đá sân nhà là cơ hội lớn bởi sân Anfield đã chứng kiến 6 lần liên tiếp Burnley thua tại đây.
Premier League | 22h, 17/1 | Anfield
Điểm
Alisson
Frimpong
Konate
Van Dijk
Kerkez
Mac Allister
Gravenberch
Szoboszlai
Wirtz
Gakpo
Ekitike
Điểm
Dubravka
Laurent
Esteve
Tuanzebe
Walker
Florentino
Ugochukwu
Pires
Foster
Edwards
Broja
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Liverpool tiếp tục cuộc đua top 4
Liverpool đã trở lại cuộc đua Top 4 khi bất bại ở 7 vòng đấu gần đây tại Ngoại hạng Anh mùa này. Họ sẽ bước vào vòng đấu này với một thành tích khá tốt trước các đội mới lên hạng, nhưng riêng trong mùa này Sunderland lẫn Leeds đều đã giành điểm tại Anfield.
Liverpool đang có chuỗi 6 trận thắng liên tiếp trước Burnley ở Premier League.
Burnley tìm đà bứt tốc
Burnley đã không thắng trong 12 trận gần nhất nhưng ít ra họ đã dứt mạch trận thua khi hòa MU 2-2 ở vòng trước. Dù vậy họ rất cần một mạch trận thắng liên tiếp để bứt lên, do đã kém khu vực an toàn tới 8 điểm.
Burnley đá sân khách rất tệ với chỉ 1 điểm trong 5 vòng gần nhất rời Turf Moor, và thua 8/10 trận gần nhất. Riêng tại Anfield, Burnley đã thua 6 trận liên tiếp tại đây với tổng tỷ số 1-12.
