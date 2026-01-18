Kết quả bóng đá Chelsea - Brentford: Tận dụng sai lầm, Garnacho bỏ lỡ khó tin (Ngoại hạng Anh)

Cú sút uy lực trong hiệp một của Joao Pedro cùng bàn thắng trên chấm phạt đền của Cole Palmer sau giờ nghỉ đã mang về cho HLV Rosenior chiến thắng thứ hai trong ba trận đầu dẫn dắt Chelsea. Dù vậy, “The Blues” không hề có trận đấu dễ dàng. Brentford mới là đội cầm bóng nhiều hơn, tung ra nhiều cú sút và số lần dứt điểm trúng đích cũng vượt trội so với đội chủ sân Stamford Bridge.

Joao Pedro hiện là đồng chân sút tốt nhất của Chelsea mùa này với 8 bàn thắng

“Bầy ong” nhập cuộc đầy hứng khởi, khi Kevin Schade có hai pha dứt điểm đầu tiên của trận đấu, trước khi bỏ lỡ cơ hội ngon ăn vì chuyền bóng cho Damsgaard thay vì tự mình kết thúc.

Chelsea đáp trả với cú cứa lòng vọt xà của Palmer và một tình huống Joao Pedro đòi phạt đền không thành, trước khi chính tiền đạo người Brazil phá vỡ thế bế tắc ở phút 26. Enzo Fernandez gây áp lực khiến Michael Kayode mắc sai lầm ngay sát vòng cấm, bóng bật ra và Pedro lập tức tung cú sút sấm sét đánh bại thủ môn Kelleher.

Brentford vùng lên mạnh mẽ sau bàn thua. Damsgaard, Schade và Mathias Jensen (người sút trúng cột dọc) đều có cơ hội gỡ hòa, trong khi ở chiều ngược lại, Garnacho lại bỏ lỡ khó tin với cú sút vào khung thành trống từ cự ly chỉ khoảng 6 mét.

Đầu hiệp hai, thủ môn Sanchez phải trổ tài với pha cứu thua xuất sắc trong tình huống đối mặt Schade. Trước sức ép ngày càng lớn, HLV Rosenior quyết định gia cố hàng thủ khi rút Garnacho, tung Andrey Santos vào sân.

Tuy nhiên, điều đó càng khiến Chelsea phải chịu thêm áp lực. Igor Thiago, chân sút đã ghi 16 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa này, lại đánh đầu chệch khung thành trong một tình huống hiếm hoi.

Chelsea trừng phạt Brentford ngay sau đó. Đường chuyền lỗi của Nathan Collins cùng phản xạ chậm của thủ môn Kelleher giúp Liam Delap cắt được bóng, buộc người gác đền bên phía Brentford phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 mét, Palmer lạnh lùng đánh lừa thủ môn Kelleher để ấn định chiến thắng.

Nỗ lực muộn màng của Aaron Hickey với cú cứa lòng đi chệch cột dọc khiến Brentford không thể lật ngược tình thế. Chelsea khép lại trận đấu với trận giữ sạch lưới, đồng thời vươn lên vị trí thứ sáu trên BXH Ngoại hạng Anh, vượt qua chính Brentford.

Tỷ số chung cuộc: Chelsea 2-0 Brentford (Hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Chelsea: Pedro (26', Enzo Fernandez), Palmer (76' phạt đền)

Đội hình xuất phát

Chelsea: Sanchez, James, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella, Caicedo, Enzo Fernandez, Pedro Neto, Palmer, Garnacho, Joao Pedro

Brentford: Kelleher, Kayode, Ajer, Collins, Henry, Yarmolyuk, Janelt, Damsgaard, Jensen, Schade, Thiago

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/7lIyV