Kết quả bóng đá Chelsea - Brentford: Tận dụng sai lầm, Garnacho bỏ lỡ khó tin (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Cagliari vs Juventus 18/01/26 - Trực tiếp
Logo Cagliari - CAG Cagliari
0
Logo Juventus - JUV Juventus
0
Real Betis vs Villarreal 18/01/26 - Trực tiếp
Logo Real Betis - BET Real Betis
0
Logo Villarreal - VIL Villarreal
0
Wolverhampton Wanderers vs Newcastle United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Atlético de Madrid vs Alavés
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Aston Villa vs Everton
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Milan vs Lecce
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Olympique Lyonnais vs Brest
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Real Sociedad vs Barcelona
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Bodø / Glimt vs Manchester City
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sporting CP vs Paris Saint-Germain
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Monaco
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Inter Milan vs Arsenal
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Copenhagen vs Napoli
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-

Kết quả bóng đá Chelsea - Brentford: Tận dụng sai lầm, Garnacho bỏ lỡ khó tin (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Chelsea Clip Ngoại hạng Anh 2025/26

(Vòng 22) Chelsea đã giành chiến thắng trong trận đầu tiên của HLV Liam Rosenior tại Ngoại hạng Anh.

   

Cú sút uy lực trong hiệp một của Joao Pedro cùng bàn thắng trên chấm phạt đền của Cole Palmer sau giờ nghỉ đã mang về cho HLV Rosenior chiến thắng thứ hai trong ba trận đầu dẫn dắt Chelsea. Dù vậy, “The Blues” không hề có trận đấu dễ dàng. Brentford mới là đội cầm bóng nhiều hơn, tung ra nhiều cú sút và số lần dứt điểm trúng đích cũng vượt trội so với đội chủ sân Stamford Bridge.

Kết quả bóng đá Chelsea - Brentford: Tận dụng sai lầm, Garnacho bỏ lỡ khó tin (Ngoại hạng Anh) - 1

Joao Pedro hiện là đồng chân sút tốt nhất của Chelsea mùa này với 8 bàn thắng

“Bầy ong” nhập cuộc đầy hứng khởi, khi Kevin Schade có hai pha dứt điểm đầu tiên của trận đấu, trước khi bỏ lỡ cơ hội ngon ăn vì chuyền bóng cho Damsgaard thay vì tự mình kết thúc.

Chelsea đáp trả với cú cứa lòng vọt xà của Palmer và một tình huống Joao Pedro đòi phạt đền không thành, trước khi chính tiền đạo người Brazil phá vỡ thế bế tắc ở phút 26. Enzo Fernandez gây áp lực khiến Michael Kayode mắc sai lầm ngay sát vòng cấm, bóng bật ra và Pedro lập tức tung cú sút sấm sét đánh bại thủ môn Kelleher.

Brentford vùng lên mạnh mẽ sau bàn thua. Damsgaard, Schade và Mathias Jensen (người sút trúng cột dọc) đều có cơ hội gỡ hòa, trong khi ở chiều ngược lại, Garnacho lại bỏ lỡ khó tin với cú sút vào khung thành trống từ cự ly chỉ khoảng 6 mét.

Đầu hiệp hai, thủ môn Sanchez phải trổ tài với pha cứu thua xuất sắc trong tình huống đối mặt Schade. Trước sức ép ngày càng lớn, HLV Rosenior quyết định gia cố hàng thủ khi rút Garnacho, tung Andrey Santos vào sân.

Tuy nhiên, điều đó càng khiến Chelsea phải chịu thêm áp lực. Igor Thiago, chân sút đã ghi 16 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa này, lại đánh đầu chệch khung thành trong một tình huống hiếm hoi.

Chelsea trừng phạt Brentford ngay sau đó. Đường chuyền lỗi của Nathan Collins cùng phản xạ chậm của thủ môn Kelleher giúp Liam Delap cắt được bóng, buộc người gác đền bên phía Brentford phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 mét, Palmer lạnh lùng đánh lừa thủ môn Kelleher để ấn định chiến thắng.

Nỗ lực muộn màng của Aaron Hickey với cú cứa lòng đi chệch cột dọc khiến Brentford không thể lật ngược tình thế. Chelsea khép lại trận đấu với trận giữ sạch lưới, đồng thời vươn lên vị trí thứ sáu trên BXH Ngoại hạng Anh, vượt qua chính Brentford.

Tỷ số chung cuộc: Chelsea 2-0 Brentford (Hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Chelsea: Pedro (26', Enzo Fernandez), Palmer (76' phạt đền)

Đội hình xuất phát

Chelsea: Sanchez, James, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella, Caicedo, Enzo Fernandez, Pedro Neto, Palmer, Garnacho, Joao Pedro

Brentford: Kelleher, Kayode, Ajer, Collins, Henry, Yarmolyuk, Janelt, Damsgaard, Jensen, Schade, Thiago

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/7lIyV

8

Arsenal - Man United 25.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Man United
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 25/01
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/01/2026 01:31 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Premier League 2025-26
Xem thêm
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN