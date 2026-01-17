Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Arsenal: Tâm thế trái ngược (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 0h30, 18/1 | City Ground Nottingham Forest 0 - 0 Arsenal (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Nottingham Forest vs Arsenal Arsenal Điểm Sels Savona Milenkovic Murillo Williams Anderson Dominguez Hutchinson Hudson-Odoi Gibbs-White Jesus Điểm Kepa Timber Saliba Gabriel Lewis-Skelly Odegaard Zubimendi Rice Gyokeres Saka Martinelli Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nottingham Forest Nottingham Forest Arsenal Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Sels, Savona, Milenkovic, Murillo, Williams, Anderson, Dominguez, Hutchinson, Hudson-Odoi, Gibbs-White, Jesus Kepa, Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, Odegaard, Zubimendi, Rice, Gyokeres, Saka, Martinelli

Tâm lý thoải mái của Arsenal

Arsenal đang hơn 6 điểm so với Man City khiến vị trí đầu bảng của họ khá vững và tạo tâm lý thi đấu thoải mái cho thầy trò HLV Mikel Arteta. Mới đây họ tiếp tục phong độ tốt khi đã tạm dẫn Chelsea với tổng tỷ số 3-2 sau trận bán kết lượt đi League Cup trước Chelsea.

Arsenal đang duy trì mạch trận này bất chấp một số tổn thất ở hàng thủ như Calafiori, Mosquera và Hincapie. Trong số này, Hincapie đang sắp bình phục và Arteta sẽ lại có chiều sâu ở hàng phòng ngự để chuẩn bị cho chuỗi trận khá dày sắp tới.

Sean Dyche có an toàn ở Nottingham?

Nottingham Forest đang chật vật trụ hạng và ở 5 vòng gần nhất, họ đã thua tới 4 và chỉ thắng 1. Dù vậy đội bóng này vẫn hơn khu vực nguy hiểm tới 7 điểm và với phong độ khá tệ của nhóm xuống hạng, Nottingham có thể sẽ bám trụ được tới hết mùa.

Dù vậy vị trí của HLV Sean Dyche đang không an toàn sau chuỗi trận gần đây. Ông đã công khai bày tỏ sự không hài lòng với chất lượng cầu thủ có trong tay, điều không làm hài lòng giám đốc thể thao Edu Gaspar. Tuy nhiên chính Edu cũng đang lung lay vị trí của mình, việc Nottingham đã thay tướng tới 2 lần mùa này khiến giờ ban lãnh đạo CLB đang cân nhắc sa thải Edu.