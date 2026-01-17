Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Arsenal: Tâm thế trái ngược (Ngoại hạng Anh)
(0h30, 18/1, vòng 22 Ngoại hạng Anh) Nottingham đang trong giai đoạn khủng hoảng và thậm chí có thể thay tướng, trong khi Arsenal khá ung dung ở vị trí đầu bảng.
Premier League | 0h30, 18/1 | City Ground
Điểm
Sels
Savona
Milenkovic
Murillo
Williams
Anderson
Dominguez
Hutchinson
Hudson-Odoi
Gibbs-White
Jesus
Điểm
Kepa
Timber
Saliba
Gabriel
Lewis-Skelly
Odegaard
Zubimendi
Rice
Gyokeres
Saka
Martinelli
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Tâm lý thoải mái của Arsenal
Arsenal đang hơn 6 điểm so với Man City khiến vị trí đầu bảng của họ khá vững và tạo tâm lý thi đấu thoải mái cho thầy trò HLV Mikel Arteta. Mới đây họ tiếp tục phong độ tốt khi đã tạm dẫn Chelsea với tổng tỷ số 3-2 sau trận bán kết lượt đi League Cup trước Chelsea.
Arsenal đang duy trì mạch trận này bất chấp một số tổn thất ở hàng thủ như Calafiori, Mosquera và Hincapie. Trong số này, Hincapie đang sắp bình phục và Arteta sẽ lại có chiều sâu ở hàng phòng ngự để chuẩn bị cho chuỗi trận khá dày sắp tới.
Sean Dyche có an toàn ở Nottingham?
Nottingham Forest đang chật vật trụ hạng và ở 5 vòng gần nhất, họ đã thua tới 4 và chỉ thắng 1. Dù vậy đội bóng này vẫn hơn khu vực nguy hiểm tới 7 điểm và với phong độ khá tệ của nhóm xuống hạng, Nottingham có thể sẽ bám trụ được tới hết mùa.
Dù vậy vị trí của HLV Sean Dyche đang không an toàn sau chuỗi trận gần đây. Ông đã công khai bày tỏ sự không hài lòng với chất lượng cầu thủ có trong tay, điều không làm hài lòng giám đốc thể thao Edu Gaspar. Tuy nhiên chính Edu cũng đang lung lay vị trí của mình, việc Nottingham đã thay tướng tới 2 lần mùa này khiến giờ ban lãnh đạo CLB đang cân nhắc sa thải Edu.
Với vài ngày chuẩn bị, liệu tân HLV Michael Carrick có thể giúp MU gây bất ngờ trước Man City ở trận cầu tâm điểm vòng 22 Ngoại hạng Anh (19h30,...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-17/01/2026 16:06 PM (GMT+7)