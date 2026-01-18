Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

MU đại thắng derby: Thế áp đảo thật sự, Man City buông sớm cuộc đua vô địch?

Sự kiện: Man City - MU, derby Manchester rực lửa Manchester United Premier League 2025-26

MU thực sự đã làm nức lòng các fan trong trận ra mắt của HLV Carrick, khi họ đáng lẽ có thể thắng tận 5-0 hay 6-0 trước Man City.

   

Dấu ấn ban đầu của Carrick

Michael Carrick đã thực sự làm các fan MU phấn khởi ở trận ra mắt. MU tạo ra một loạt cơ hội trước Man City và đáng lẽ đã phải ghi nhiều hơn 2 bàn, trong khi Man City chỉ có 1 cú dứt điểm trúng đích dù kiểm soát gần 70% thời lượng trận đấu.

Carrick thể hiện đấu pháp hợp lý trong trận ra mắt MU

Carrick thể hiện đấu pháp hợp lý trong trận ra mắt MU

Hàng công của Man City dù mạnh đến đâu vẫn phải đối phó với đám đông cầu thủ MU che chắn cho Senne Lammens, trong khi tuyến phòng ngự của “The Citizens” khá non cả về trình độ lẫn kinh nghiệm, mà cầu thủ kinh nghiệm nhất của hàng thủ đó, Nathan Ake, đã xuống phong độ.

Mọi thứ được Carrick tổ chức bài bản. MU không phải lúc nào cũng lùi sâu, ở đầu hiệp 1 họ pressing khiến nhiều lần các cầu thủ Man City chuyền hỏng. Khi Man City vượt qua lớp pressing là MU kéo về tổ chức phòng ngự khu vực luôn, Dorgu và Diallo đều lao về rất nhanh để giúp che mọi góc đá thuận lợi của Doku & Semenyo, còn các trung vệ MU luôn có người bám chặt Haaland.

Casemiro luôn bảo đảm cho MU có tiền vệ đánh chặn ở giữa và vì có Mainoo đá cạnh, anh không phải dâng lên nhiều. Nhưng Casemiro không ở lỳ bên phần sân nhà, MU vẫn có những tình huống tấn công mà Casemiro vào tận vòng cấm, nhưng lúc đó đội hình phòng ngự MU tạm đối sang 3 hậu vệ và Lisandro Martinez dâng lên đá tiền vệ cùng Mainoo.

Haaland không bao giờ thoát ra được sự chú ý của các hậu vệ MU

Haaland không bao giờ thoát ra được sự chú ý của các hậu vệ MU

Khi tấn công, cả Dorgu và Diallo đều cực kỳ tốc độ khiến MU có thể chuyển trạng thái nhanh với quân số đông đảo, khiến Fernandes hay bất cứ ai cầm bóng kéo lên đều có nhiều lựa chọn để chuyền. Fernandes ở vị trí số 10 sở trường, với nhiều lựa chọn chuyền bóng bên cạnh, có thể xuyên phá bất cứ hàng phòng ngự nào.

Đã có những lo ngại về việc Mbeumo sẽ đá cắm thế nào, nhưng Carrick đã chọn đúng với tiền đạo này. Trong một thế trận MU dựa nhiều vào gây áp lực nhanh cũng như chuyển trạng thái tốc độ cao, Mbeumo là cầu thủ hợp nhất cho kiểu chơi đó vì anh có thể pressing liên tục với các hậu vệ Man City, cũng như chạy chỗ trong các pha phản công, nhưng cũng đủ to con và cơ bắp để giữ bóng nếu phải va đập với những Kushanov hay Alleyne.

Man City phải xây lại tuyến sau

Man City thực sự rất cần một hàng thủ mới. Trong bối cảnh nhiều trụ cột vắng mặt, cặp trung vệ Khusanov - Alleyne thể hiện sự non choẹt và chỉ Khusanov thể hiện đạt yêu cầu. Hai cánh cũng khá tệ, Rico Lewis để cho Dorgu đè mặt ghi bàn nâng lên 2-0, còn Ake đã không ít lần để đối phương thoát qua, nhất là cơ hội cận thành của Casemiro ở đầu hiệp 2.

Việc cả tuyến phòng ngự chệch choạc đã không thể khiến Donnarumma giữ sạch lưới dù thủ môn này chơi rất hay. Mặc dù trước đây Man City có Rodri đạt phong độ cao để che chắn cho các hậu vệ, mấu chốt vẫn là những Dias, Stones hay Gvardiol luôn thắng các pha tranh chấp tay đôi lẫn xử lý bình tĩnh khi thoát pressing. 

Rico Lewis kèm người quá kém và để cho Patrick Dorgu đè mặt ghi bàn

Rico Lewis kèm người quá kém và để cho Patrick Dorgu đè mặt ghi bàn

Việc các trụ cột già & chậm đi, chấn thương nhiều hơn khiến Man City rõ ràng phải mạnh tay với việc tân trang hàng thủ, do đó họ không bỏ qua cơ hội mua Marc Guehi. Nhưng chừng đó sẽ là chưa đủ, Ruben Dias cũng đã xuống phong độ sau chấn thương đầu gối mùa trước, Stones thì e rằng đã đến lúc ra đi.

Gvardiol, Khusanov, O'Reilly là những cầu thủ phòng ngự Man City còn trông cậy được trong những mùa tới, kết hợp Guehi là 4 và có thể thành 5 nếu Alleyne vươn tầm đẳng cấp. Nhưng quá trình xây lại sẽ tốn thời gian, và e rằng mùa này Man City khó có thể đuổi kịp Arsenal được nữa.

Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/01/2026 22:05 PM (GMT+7)
