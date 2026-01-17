Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trực tiếp bóng đá MU - Man City: Coi chừng "hung thần" Haaland (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Manchester United Manchester City

(19h30, 17/1, vòng 22 Ngoại hạng Anh) Tiền đạo Erling Haaland có thể trở thành cái tên mang tới nỗi ác mộng cho hàng thủ của MU.

   

Premier League | 19h30, 17/1 | Old Trafford

MU
Trực tiếp bóng đá MU - Man City: Coi chừng "hung thần" Haaland (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá MU - Man City: Coi chừng "hung thần" Haaland (Ngoại hạng Anh) - 1
Man City
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá MU - Man City: Coi chừng "hung thần" Haaland (Ngoại hạng Anh) - 1
Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Shaw, Casemiro, Mainoo, Mbeumo, Fernandes, Cunha, Sesko
Trực tiếp bóng đá MU - Man City: Coi chừng "hung thần" Haaland (Ngoại hạng Anh) - 1
Donnarumma, Nunes, Khusanov, Alleyne, O’Reilly, Rodri, Bernardo Silva, Semenyo, Foden, Doku, Haaland

MU coi chừng bị Haaland hành hạ

Hàng thủ của MU gặp nhiều vấn đề trước ngày đối đầu Man City. "Quỷ đỏ" không thể giữ sạch lưới trong cả 4 trận đã qua, nhận 6 bàn thua. 

Những con số thất vọng này của MU khiến họ phải thực sự lo lắng khi tiếp đón Man City ở trận tới. Nên nhớ rằng nửa xanh thành Manchester hiện được bổ sung Semenyo ở phiên chợ mùa đông 2026. Đây là chân chạy cánh vô cùng chất lượng, có khả năng thi đấu bùng nổ nhờ tốc độ và kỹ năng xử lý bằng cả 2 chân đáng nể. 

MU coi chừng Haaland&nbsp;

MU coi chừng Haaland 

Haaland như thường lệ tiếp tục là mối đe dọa lớn của MU. Đội chủ sân Old Trafford từng bị tiền đạo người Na Uy nã tới 8 bàn chỉ sau 9 trận đấu. 

MU áp đảo thành tích đối đầu Man City 

Trong dòng chảy lịch sử bóng đá Anh, derby Manchester luôn được xếp vào nhóm những màn đối đầu lâu đời, khốc liệt và giàu cảm xúc bậc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại, MU và Man City đã so tài tổng cộng 197 lần, bắt đầu từ cuộc chạm trán đầu tiên vào năm 1891, cách đây 135 năm.

Ở 197 lần đối đầu đó, MU chiếm ưu thế với 80 chiến thắng, 54 trận hòa và nhận 63 thất bại trước Man City. Dẫu vậy, đoàn quân HLV Pep Guardiola bước vào derby lần này với tâm thế hoàn toàn khác.

Quá khứ không còn là gánh nặng với “The Citizens”, khi họ hiểu rằng MU đã không còn ở vị thế thống trị bóng đá Anh như trước. Trong khi đó, chính Man City đã vươn mình trở thành thế lực hàng đầu, khác xa hình ảnh lép vế trước “Quỷ đỏ” cách đây hơn hai thập kỷ.

Phong độ của MU và Man City trong 5 trận gần đây

MU Man City
MU 1-2 Brighton Newcastle 0-2 Man City
Burnley 2-2 MU Man City 10-1 Exeter
Leeds 1-1 MU Man City 1-1 Brighton
MU 1-1 Wolves Man City 1-1 Chelsea
MU 1-0 Newcastle Sunderland 0-0 Man City

8

17/01/2026 12:31 PM (GMT+7)
