Trực tiếp bóng đá U23 Uzbekistan - U23 Trung Quốc: Quyết đấu giành vé gặp U23 Việt Nam (U23 châu Á)
(18h30, 17/1, tứ kết) Sau khi lập nên cột mốc lịch sử, U23 Trung Quốc sẽ đối mặt với thử thách khó khăn mang tên U23 Uzbekistan.
U23 Châu Á | 18h30, 17/1 | SVĐ Prince Abdullah AlFaisal Sports City
Điểm
Boymurodov
Pulatov
Abdumazhidov
Akhadov
Urozov
Makhamadzhonov
Abdurazzakov
Ortikboev
Esanov
Urinboev
Kholmurodov
Điểm
Li Hao
Hu Hetao
He Yiran
Xu Bin
Peng Xiao
Umidjan Yusup
Behram Abduweli
Kuai Jiwen
Wang Yudong
Chen Zeshi
Yang Haoyu
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Chờ đối thủ của U23 Việt Nam lộ diện
Sau khi giành vé vào bán kết, U23 Việt Nam có thể thảnh thơi chờ đợi đối thủ tiếp theo, đó là đội thắng trong cặp đấu U23 Uzbekistan - U23 Trung Quốc. Theo kế hoạch, trận bán kết có sự góp mặt của thầy trò HLV Kim Sang Sik diễn ra vào 22h30 ngày 20/1.
Mơ về cột mốc lịch sử mới
U23 Trung Quốc đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào vòng tứ kết U23 châu Á, đồng thời giữ sạch lưới cả 3 trận. Qua 3 trận vòng bảng, tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình của U23 Trung Quốc đều dưới 40%. Điều này gắn liền với hệ thống 5-3-2 mà HLV Antonio Puche xây dựng, chủ động nhường quyền kiểm soát bóng, tập trung vào hiệu quả chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công.
Ở giải năm nay, U23 Trung Quốc đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về kỹ thuật cá nhân lẫn tư duy chiến thuật. Dẫu vậy, đại diện Đông Á vẫn bị đánh giá thấp hơn U23 Uzbekistan. Trong 4 kỳ U23 châu Á gần nhất, đại diện Trung Á giành 1 chức vô địch, 2 ngôi á quân và 1 hạng ba, bảng thành tích đủ để khẳng định vị thế hàng đầu châu lục. Ở vòng bảng giải năm nay, U23 Uzbekistan giành ngôi nhất bảng C sau khi thắng U23 Lebanon 3-2, hòa U23 Iran 0-0 và đánh bại U23 Hàn Quốc 2-0.
Tuy nhiên, điều làm nên sức hấp dẫn của bóng đá chính là sự khó lường. Với đội bóng thiên về phòng ngự phản công như U23 Trung Quốc, dù có thể lép vế về thế trận, họ không phải không có cơ hội tung đòn quyết định.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-17/01/2026 10:50 AM (GMT+7)