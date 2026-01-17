Trực tiếp bóng đá U23 Uzbekistan - U23 Trung Quốc: Quyết đấu giành vé gặp U23 Việt Nam (U23 châu Á)

U23 Châu Á | 18h30, 17/1 | SVĐ Prince Abdullah AlFaisal Sports City U23 Uzbekistan 0 - 0 U23 Trung Quốc (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc U23 Trung Quốc Điểm Boymurodov Pulatov Abdumazhidov Akhadov Urozov Makhamadzhonov Abdurazzakov Ortikboev Esanov Urinboev Kholmurodov Điểm Li Hao Hu Hetao He Yiran Xu Bin Peng Xiao Umidjan Yusup Behram Abduweli Kuai Jiwen Wang Yudong Chen Zeshi Yang Haoyu Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U23 Uzbekistan U23 Uzbekistan U23 Trung Quốc Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Boymurodov, Pulatov, Abdumazhidov, Akhadov, Urozov, Makhamadzhonov, Abdurazzakov, Ortikboev, Esanov, Urinboev, Kholmurodov Li Hao, Hu Hetao, He Yiran, Xu Bin, Peng Xiao, Umidjan Yusup, Behram Abduweli, Kuai Jiwen, Wang Yudong, Chen Zeshi, Yang Haoyu

Chờ đối thủ của U23 Việt Nam lộ diện

Sau khi giành vé vào bán kết, U23 Việt Nam có thể thảnh thơi chờ đợi đối thủ tiếp theo, đó là đội thắng trong cặp đấu U23 Uzbekistan - U23 Trung Quốc. Theo kế hoạch, trận bán kết có sự góp mặt của thầy trò HLV Kim Sang Sik diễn ra vào 22h30 ngày 20/1.

Mơ về cột mốc lịch sử mới

U23 Trung Quốc đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào vòng tứ kết U23 châu Á, đồng thời giữ sạch lưới cả 3 trận. Qua 3 trận vòng bảng, tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình của U23 Trung Quốc đều dưới 40%. Điều này gắn liền với hệ thống 5-3-2 mà HLV Antonio Puche xây dựng, chủ động nhường quyền kiểm soát bóng, tập trung vào hiệu quả chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công.

Ở giải năm nay, U23 Trung Quốc đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về kỹ thuật cá nhân lẫn tư duy chiến thuật. Dẫu vậy, đại diện Đông Á vẫn bị đánh giá thấp hơn U23 Uzbekistan. Trong 4 kỳ U23 châu Á gần nhất, đại diện Trung Á giành 1 chức vô địch, 2 ngôi á quân và 1 hạng ba, bảng thành tích đủ để khẳng định vị thế hàng đầu châu lục. Ở vòng bảng giải năm nay, U23 Uzbekistan giành ngôi nhất bảng C sau khi thắng U23 Lebanon 3-2, hòa U23 Iran 0-0 và đánh bại U23 Hàn Quốc 2-0.

Tuy nhiên, điều làm nên sức hấp dẫn của bóng đá chính là sự khó lường. Với đội bóng thiên về phòng ngự phản công như U23 Trung Quốc, dù có thể lép vế về thế trận, họ không phải không có cơ hội tung đòn quyết định.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn, Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.