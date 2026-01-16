HLV Glasner chốt rời Crystal Palace, trung vệ Guehi gia nhập Man City

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Việt Nam vs U23 UAE 16/01/26 - Trực tiếp
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
0
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
0
Monaco vs Lorient
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Paris Saint-Germain vs Lille
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Lille - LIL Lille
-
U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Manchester United vs Manchester City
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Madrid vs Levante
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Udinese vs Inter Milan
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Tottenham Hotspur vs West Ham United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Sunderland vs Crystal Palace
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Liverpool vs Burnley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Leeds United vs Fulham
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Chelsea vs Brentford
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
U23 Australia vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Napoli vs Sassuolo
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Nottingham Forest vs Arsenal
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Real Betis vs Villarreal
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Wolverhampton Wanderers vs Newcastle United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Atlético de Madrid vs Alavés
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Aston Villa vs Everton
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Milan vs Lecce
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Olympique Lyonnais vs Brest
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Real Sociedad vs Barcelona
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Bodø / Glimt vs Manchester City
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sporting CP vs Paris Saint-Germain
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Monaco
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Inter Milan vs Arsenal
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Copenhagen vs Napoli
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-

HLV Glasner chốt rời Crystal Palace, trung vệ Guehi gia nhập Man City

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United Crystal Palace

Một ngày tồi tệ của CLB Crystal Palace khi cùng lúc họ mất đi 2 nhân tố quan trọng. Theo đó, HLV Oliver Glasner xác nhận rời CLB vào cuối mùa, còn trung vệ Marc Guehi gia nhập Man City ngay lập tức.

🔴 Glasner nói lời chia tay Selhurst Park

HLV Oliver Glasner gây chấn động khi xác nhận sẽ rời Crystal Palace vào cuối mùa giải, đúng ngày đội trưởng Marc Guehi đạt thỏa thuận gia nhập Manchester City.

HLV Glasner xác nhận rời Crystal Palace vào cuối mùa

HLV Glasner xác nhận rời Crystal Palace vào cuối mùa

Hợp đồng của HLV người Áo sẽ đáo hạn vào mùa hè và ông đã từ chối ký gia hạn với đội chủ sân Selhurst Park, khép lại mọi đồn đoán kéo dài suốt nhiều tháng qua.

Glasner từng đi vào lịch sử Crystal Palace khi giúp CLB giành danh hiệu lớn đầu tiên – FA Cup mùa trước. Tuy nhiên, hình ảnh ấy nhanh chóng phai nhạt sau cú sốc bị đội hạng dưới Macclesfield loại ngay vòng 3 FA Cup cuối tuần qua.

Tương lai của chiến lược gia 51 tuổi ngày càng bị đặt dấu hỏi, đặc biệt khi ông liên tục né tránh chuyện ký hợp đồng mới.

🎙️ “Tôi đã sẵn sàng cho thử thách mới”

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận gặp Sunderland, Glasner thẳng thắn thừa nhận quyết định ra đi đã được đưa ra từ lâu: “Tôi đã thông báo với CLB từ vài tháng trước rằng tôi sẵn sàng cho một thử thách mới”.

Ông tiết lộ từng có buổi ăn tối và trò chuyện dài với Chủ tịch Steve Parish hồi tháng 10, nơi cả hai thống nhất giữ bí mật chuyện không gia hạn hợp đồng trong suốt ba tháng.

“Hôm nay tôi nói với toàn đội. Sự rõ ràng là điều quan trọng – với cầu thủ và cả người hâm mộ. Không có cái tôi ở đây, tất cả đều vì điều tốt nhất cho Palace”, HLV người Áo xác nhận.

Guehi gia nhập Man City

Guehi gia nhập Man City

⚡ Cú sốc kép: Marc Guehi trên đường tới Man City

Không dừng lại ở đó, Crystal Palace còn nhận thêm tin buồn khi đội trưởng Marc Guehi đã đạt thỏa thuận gia nhập Manchester City với mức phí dự kiến khoảng 20 triệu bảng.

Man City được cho là đã thuyết phục thành công trung vệ người Anh chuyển đến Etihad ngay trong kỳ chuyển nhượng này, thay vì chờ đến mùa hè – yếu tố then chốt giúp đôi bên “chốt kèo”.

🔵 MU chờ cuỗm HLV người Áo

Trước đó, Guehi hoàn toàn có thể chờ hết hợp đồng để ra đi theo dạng tự do, qua đó nhận những lời đề nghị hậu hĩnh từ Liverpool, Bayern Munich hay Arsenal. Tuy nhiên, anh tin rằng làm việc dưới trướng Pep Guardiola là bước đi đúng đắn cho sự nghiệp.

Trong cùng một ngày, Crystal Palace mất cả HLV trưởng lẫn đội trưởng. Và với việc Glasner đang lọt tầm ngắm của Manchester United, làn sóng biến động ở Selhurst Park có lẽ vẫn chưa dừng lại. Nếu Glasner đến Old Trafford làm việc, rất có thể những cái tên như Adam Wharton hay Ismaila Sarr cũng theo chân HLV người Áo.

8

Man U - Man City 17.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Man United
Man City
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 17/01
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/01/2026 21:33 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Premier League 2025-26
Xem thêm
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN