HLV Glasner chốt rời Crystal Palace, trung vệ Guehi gia nhập Man City

🔴 Glasner nói lời chia tay Selhurst Park

HLV Oliver Glasner gây chấn động khi xác nhận sẽ rời Crystal Palace vào cuối mùa giải, đúng ngày đội trưởng Marc Guehi đạt thỏa thuận gia nhập Manchester City.

HLV Glasner xác nhận rời Crystal Palace vào cuối mùa

Hợp đồng của HLV người Áo sẽ đáo hạn vào mùa hè và ông đã từ chối ký gia hạn với đội chủ sân Selhurst Park, khép lại mọi đồn đoán kéo dài suốt nhiều tháng qua.

Glasner từng đi vào lịch sử Crystal Palace khi giúp CLB giành danh hiệu lớn đầu tiên – FA Cup mùa trước. Tuy nhiên, hình ảnh ấy nhanh chóng phai nhạt sau cú sốc bị đội hạng dưới Macclesfield loại ngay vòng 3 FA Cup cuối tuần qua.

Tương lai của chiến lược gia 51 tuổi ngày càng bị đặt dấu hỏi, đặc biệt khi ông liên tục né tránh chuyện ký hợp đồng mới.

🎙️ “Tôi đã sẵn sàng cho thử thách mới”

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận gặp Sunderland, Glasner thẳng thắn thừa nhận quyết định ra đi đã được đưa ra từ lâu: “Tôi đã thông báo với CLB từ vài tháng trước rằng tôi sẵn sàng cho một thử thách mới”.

Ông tiết lộ từng có buổi ăn tối và trò chuyện dài với Chủ tịch Steve Parish hồi tháng 10, nơi cả hai thống nhất giữ bí mật chuyện không gia hạn hợp đồng trong suốt ba tháng.

“Hôm nay tôi nói với toàn đội. Sự rõ ràng là điều quan trọng – với cầu thủ và cả người hâm mộ. Không có cái tôi ở đây, tất cả đều vì điều tốt nhất cho Palace”, HLV người Áo xác nhận.

Guehi gia nhập Man City

⚡ Cú sốc kép: Marc Guehi trên đường tới Man City

Không dừng lại ở đó, Crystal Palace còn nhận thêm tin buồn khi đội trưởng Marc Guehi đã đạt thỏa thuận gia nhập Manchester City với mức phí dự kiến khoảng 20 triệu bảng.

Man City được cho là đã thuyết phục thành công trung vệ người Anh chuyển đến Etihad ngay trong kỳ chuyển nhượng này, thay vì chờ đến mùa hè – yếu tố then chốt giúp đôi bên “chốt kèo”.

🔵 MU chờ cuỗm HLV người Áo

Trước đó, Guehi hoàn toàn có thể chờ hết hợp đồng để ra đi theo dạng tự do, qua đó nhận những lời đề nghị hậu hĩnh từ Liverpool, Bayern Munich hay Arsenal. Tuy nhiên, anh tin rằng làm việc dưới trướng Pep Guardiola là bước đi đúng đắn cho sự nghiệp.

Trong cùng một ngày, Crystal Palace mất cả HLV trưởng lẫn đội trưởng. Và với việc Glasner đang lọt tầm ngắm của Manchester United, làn sóng biến động ở Selhurst Park có lẽ vẫn chưa dừng lại. Nếu Glasner đến Old Trafford làm việc, rất có thể những cái tên như Adam Wharton hay Ismaila Sarr cũng theo chân HLV người Áo.