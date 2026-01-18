Kết quả bóng đá Tottenham - West Ham: Ôm hận phút 90+3 (Ngoại hạng Anh)

Pha đánh đầu của Cristian Romero tưởng như đã giúp Tottenham giữ lại 1 điểm, cho đến khi cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Callum Wilson chớp thời cơ dứt điểm cận thành sau quả phạt góc ở những phút bù giờ, mang về chiến thắng kịch tính cho West Ham và chấm dứt chuỗi 10 trận không thắng tại Ngoại hạng Anh của “Búa tạ”.

Wilson mang về chiến thắng đầy kịch tính cho West Ham ngay trên sân Tottenham

Bàn thua muộn đã châm ngòi cho những phản ứng dữ dội từ khán đài sân Tottenham Hotspur. Các CĐV “Gà trống” đồng loạt hô vang “sacked in the morning” (tạm dịch: “Ông sẽ bị sa thải vào sáng mai”) nhắm vào HLV Thomas Frank, trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên trong bầu không khí ngập tràn những tiếng la ó hướng về ban huấn luyện và các cầu thủ Tottenham.

Tottenham, với Conor Gallagher ra mắt sau thương vụ trị giá 35 triệu bảng từ Atletico Madrid, rất cần khởi đầu thuận lợi để xua tan bầu không khí bất ổn. Tuy nhiên, chính West Ham mới là đội mở tỷ số khi Summerville tung cú sút nguy hiểm, bóng chạm Van De Ven đổi hướng bay vào lưới ở phút 15.

Mọi thứ càng trở nên tồi tệ với HLV Frank khi trung vệ Ben Davies phải rời sân bằng cáng ngay sau pha va chạm với đội trưởng Jarrod Bowen bên phía West Ham trong tình huống dẫn đến bàn thua.

Trong lúc sự bất mãn của CĐV Tottenham ngày một tăng cao, West Ham lại bỏ lỡ cơ hội vàng để nhân đôi cách biệt khi Taty Castellanos đánh đầu vọt xà từ cự ly rất gần sau quả phạt góc.

Tottenham rời sân trong tiếng la ó ở giờ nghỉ, nhưng cũng như nhiều lần ở mùa giải này, họ chơi khởi sắc hơn sau giờ nghỉ. Việc Bissouma được tung vào sân lần đầu tiên ở mùa giải đã tiếp thêm sinh khí cho Tottenham, và sức ép của “Gà trống” được cụ thể hóa ở phút 64 khi Romero bật cao đánh đầu dũng mãnh từ quả tạt của Pedro Porro.

Tottenham tiếp tục dâng cao tìm bàn thắng quyết định, thủ môn Areola phải trổ tài cứu thua sau cú dứt điểm của Xavi Simons, nhưng sự xuất hiện của Wilson đã tạo nên bước ngoặt cuối cùng. Tiền đạo này ghi bàn ở những phút bù giờ, ấn định chiến thắng đầy kịch tính cho West Ham và đẩy áp lực lên vai HLV Frank lên mức cao nhất.

Tỷ số chung cuộc: Tottenham 1-2 West Ham (Hiệp 1: 0-1)

Ghi bàn (kiến tạo)

Tottenham: Romero (64', Porro)

West Ham: Summerville (15', Fernandes), Wilson (90+3')

Đội hình xuất phát

Tottenham: Vicario, Porro, Van De Ven, Romero, Davies, Gray, Gallagher, Odobert, Xavi Simons, Mathys Tel, Kolo Muani

West Ham: Areola, Wan Bissaka, Todibo, Mavropanos, Scarles, Soucek, Fernandes, Summerville, Bowen, Pablo, Taty Castellanos

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/7lIyV