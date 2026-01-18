Kết quả bóng đá Tottenham - West Ham: Ôm hận phút 90+3 (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Cagliari vs Juventus 18/01/26 - Trực tiếp
Logo Cagliari - CAG Cagliari
0
Logo Juventus - JUV Juventus
0
Real Betis vs Villarreal 18/01/26 - Trực tiếp
Logo Real Betis - BET Real Betis
0
Logo Villarreal - VIL Villarreal
0
Wolverhampton Wanderers vs Newcastle United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Atlético de Madrid vs Alavés
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Aston Villa vs Everton
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Milan vs Lecce
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Olympique Lyonnais vs Brest
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Real Sociedad vs Barcelona
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Bodø / Glimt vs Manchester City
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sporting CP vs Paris Saint-Germain
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Monaco
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Inter Milan vs Arsenal
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Copenhagen vs Napoli
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-

Kết quả bóng đá Tottenham - West Ham: Ôm hận phút 90+3 (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 West Ham United Clip Ngoại hạng Anh 2025/26

(Vòng 22) Tottenham đã phải nhận bàn thua quyết định trước West Ham ở những phút bù giờ, trong bối cảnh HLV Thomas Frank phải hứng chịu làn sóng phản ứng dữ dội từ chính các CĐV "Gà trống".

   

Pha đánh đầu của Cristian Romero tưởng như đã giúp Tottenham giữ lại 1 điểm, cho đến khi cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Callum Wilson chớp thời cơ dứt điểm cận thành sau quả phạt góc ở những phút bù giờ, mang về chiến thắng kịch tính cho West Ham và chấm dứt chuỗi 10 trận không thắng tại Ngoại hạng Anh của “Búa tạ”.

Kết quả bóng đá Tottenham - West Ham: Ôm hận phút 90+3 (Ngoại hạng Anh) - 1

Wilson mang về chiến thắng đầy kịch tính cho West Ham ngay trên sân Tottenham

Bàn thua muộn đã châm ngòi cho những phản ứng dữ dội từ khán đài sân Tottenham Hotspur. Các CĐV “Gà trống” đồng loạt hô vang “sacked in the morning” (tạm dịch: “Ông sẽ bị sa thải vào sáng mai”) nhắm vào HLV Thomas Frank, trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên trong bầu không khí ngập tràn những tiếng la ó hướng về ban huấn luyện và các cầu thủ Tottenham.

Tottenham, với Conor Gallagher ra mắt sau thương vụ trị giá 35 triệu bảng từ Atletico Madrid, rất cần khởi đầu thuận lợi để xua tan bầu không khí bất ổn. Tuy nhiên, chính West Ham mới là đội mở tỷ số khi Summerville tung cú sút nguy hiểm, bóng chạm Van De Ven đổi hướng bay vào lưới ở phút 15.

Mọi thứ càng trở nên tồi tệ với HLV Frank khi trung vệ Ben Davies phải rời sân bằng cáng ngay sau pha va chạm với đội trưởng Jarrod Bowen bên phía West Ham trong tình huống dẫn đến bàn thua.

Trong lúc sự bất mãn của CĐV Tottenham ngày một tăng cao, West Ham lại bỏ lỡ cơ hội vàng để nhân đôi cách biệt khi Taty Castellanos đánh đầu vọt xà từ cự ly rất gần sau quả phạt góc.

Tottenham rời sân trong tiếng la ó ở giờ nghỉ, nhưng cũng như nhiều lần ở mùa giải này, họ chơi khởi sắc hơn sau giờ nghỉ. Việc Bissouma được tung vào sân lần đầu tiên ở mùa giải đã tiếp thêm sinh khí cho Tottenham, và sức ép của “Gà trống” được cụ thể hóa ở phút 64 khi Romero bật cao đánh đầu dũng mãnh từ quả tạt của Pedro Porro.

Tottenham tiếp tục dâng cao tìm bàn thắng quyết định, thủ môn Areola phải trổ tài cứu thua sau cú dứt điểm của Xavi Simons, nhưng sự xuất hiện của Wilson đã tạo nên bước ngoặt cuối cùng. Tiền đạo này ghi bàn ở những phút bù giờ, ấn định chiến thắng đầy kịch tính cho West Ham và đẩy áp lực lên vai HLV Frank lên mức cao nhất.

Tỷ số chung cuộc: Tottenham 1-2 West Ham (Hiệp 1: 0-1)

Ghi bàn (kiến tạo)

Tottenham: Romero (64', Porro)

West Ham: Summerville (15', Fernandes), Wilson (90+3')

Đội hình xuất phát

Tottenham: Vicario, Porro, Van De Ven, Romero, Davies, Gray, Gallagher, Odobert, Xavi Simons, Mathys Tel, Kolo Muani

West Ham: Areola, Wan Bissaka, Todibo, Mavropanos, Scarles, Soucek, Fernandes, Summerville, Bowen, Pablo, Taty Castellanos

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/7lIyV

8

Arsenal - Man United 25.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Man United
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 25/01
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/01/2026 01:29 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Premier League 2025-26
Xem thêm
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN