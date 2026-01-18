Kết quả bóng đá Nottingham Forest - Arsenal: Thất vọng "Pháo thủ", bỏ lỡ thời cơ (Ngoại hạng Anh)

Arsenal được trao thêm lợi thế trong cuộc đua vô địch sau khi Man City tiếp tục sảy chân, để thua 2-0 trước MU tại Old Trafford trong trận derby Manchester diễn ra sớm hơn. Điều đó đồng nghĩa “Pháo thủ” hành quân tới City Ground với cơ hội tạo ra khoảng cách an toàn rõ rệt so với các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, Nottingham Forest đã chơi đầy kiên cường và quyết tâm để giành lấy 1 điểm quan trọng, phục vụ cho cuộc chiến trụ hạng của chính họ.

Arsenal bị Nottingham Forest cầm hòa đầy thất vọng

Trong trận đấu không có nhiều cơ hội “mười mươi”, chính Arsenal lại là đội phung phí nhiều nhất, với ba cơ hội rõ rệt lần lượt trôi qua trước mũi giày của Gabriel Martinelli, Viktor Gyokeres và Bukayo Saka.

Martinelli bỏ lỡ cơ hội cực kỳ ngon ăn ở phút 28 với pha dứt điểm cận thành. Sau đó, Gyokeres được trao thời cơ đối mặt khung thành sau khoảnh khắc mất tập trung của Murillo, nhưng trung vệ này đã kịp thời lùi về, sửa sai và ngăn chặn cú sút của tiền đạo người Thụy Điển.

Bukayo Saka, người bất ngờ khi phải ngồi dự bị từ đầu, được HLV Mikel Arteta tung vào sân khi trận đấu sắp trôi qua một giờ đồng hồ, trong bối cảnh Arsenal vẫn loay hoay tìm bàn mở tỷ số.

Saka suýt tạo ra tác động tức thì, đầu tiên là pha căng ngang cho Declan Rice dứt điểm buộc thủ môn Matz Sels phải trổ tài cứu thua, trước khi chính Sels phải vươn người hết cỡ để cản phá cú đánh đầu vòng cung của Saka sau quả treo bóng chuẩn xác từ Rice.

Ở chiều ngược lại, Nottingham Forest gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra cơ hội, khi tiền đạo Igor Jesus tỏ ra khá đơn độc trên hàng công. Dù vậy, sự kỷ luật và chắc chắn trong phòng ngự đã giúp Nottingham Forest giữ sạch lưới, qua đó giành được 1 điểm vô cùng quý giá trong cuộc chiến trụ lại Ngoại hạng Anh.

Dù vậy, Arsenal vẫn gia tăng khoảng cách lên thành 7 điểm với Man City, trong khi đội đứng thứ ba là Aston Villa sẽ ra sân gặp Everton vào đêm nay (18/1).

Tỷ số chung cuộc: Nottingham Forest 0-0 Arsenal

Đội hình xuất phát

Nottingham Forest: Sels, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Sangare, Dominguez, Gibbs White, Anderson, Hudson Odoi, Igor Jesus.

Arsenal: Raya, Ben White, Saliba, Gabriel, Timber, Odegaard, Zubimendi, Rice, Madueke, Gyokeres, Martinelli.

Thống kê trận đấu

Nottingham Forest Arsenal Sút khung thành 6 (0) 15 (3) Thời gian kiểm soát bóng 39% 39% Phạm lỗi 8 14 Thẻ vàng 1 1 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 1 0 Phạt góc 4 9 Cứu thua 3 0

Chấm điểm cầu thủ

Nottingham Forest vs Arsenal Điểm Matz Sels 8.6 Aina 6.7 Milenkovic 7.0 Murillo 7.0 Williams 7.1 Sangare 6.8 Dominguez 6.6 Anderson 7.7 Gibbs White 6.1 Hudson Odoi 7.2 Igor Jesus 5.7 Điểm 7.6Raya 6.9Ben White 7.4Saliba 7.0Gabriel 6.7Timber 6.7Zubimendi 7.5Rice 6.5Odegaard 6.7Madueke 6.5Martinelli 5.5Gyokeres Thay người Ndoye 6.4 Hutchinson Thay người 6.3Trossard 7.3Saka 6.2Jesus 6.4Merino 6.2Eze Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

