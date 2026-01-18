Kết quả bóng đá Nottingham Forest - Arsenal: Thất vọng "Pháo thủ", bỏ lỡ thời cơ (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Cagliari vs Juventus 18/01/26 - Trực tiếp
Logo Cagliari - CAG Cagliari
0
Logo Juventus - JUV Juventus
0
Real Betis vs Villarreal 18/01/26 - Trực tiếp
Logo Real Betis - BET Real Betis
0
Logo Villarreal - VIL Villarreal
0
Wolverhampton Wanderers vs Newcastle United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Atlético de Madrid vs Alavés
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Aston Villa vs Everton
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Milan vs Lecce
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Olympique Lyonnais vs Brest
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Real Sociedad vs Barcelona
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Bodø / Glimt vs Manchester City
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sporting CP vs Paris Saint-Germain
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Monaco
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Inter Milan vs Arsenal
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Copenhagen vs Napoli
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-

Kết quả bóng đá Nottingham Forest - Arsenal: Thất vọng "Pháo thủ", bỏ lỡ thời cơ (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal Nottingham Forest

(Vòng 22) Arsenal đã bỏ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi khi chỉ có được trận hòa đầy thất vọng trước Nottingham Forest.

   

Arsenal được trao thêm lợi thế trong cuộc đua vô địch sau khi Man City tiếp tục sảy chân, để thua 2-0 trước MU tại Old Trafford trong trận derby Manchester diễn ra sớm hơn. Điều đó đồng nghĩa “Pháo thủ” hành quân tới City Ground với cơ hội tạo ra khoảng cách an toàn rõ rệt so với các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, Nottingham Forest đã chơi đầy kiên cường và quyết tâm để giành lấy 1 điểm quan trọng, phục vụ cho cuộc chiến trụ hạng của chính họ.

Arsenal bị Nottingham&nbsp;Forest cầm hòa đầy thất vọng

Arsenal bị Nottingham Forest cầm hòa đầy thất vọng

Trong trận đấu không có nhiều cơ hội “mười mươi”, chính Arsenal lại là đội phung phí nhiều nhất, với ba cơ hội rõ rệt lần lượt trôi qua trước mũi giày của Gabriel Martinelli, Viktor Gyokeres và Bukayo Saka.

Martinelli bỏ lỡ cơ hội cực kỳ ngon ăn ở phút 28 với pha dứt điểm cận thành. Sau đó, Gyokeres được trao thời cơ đối mặt khung thành sau khoảnh khắc mất tập trung của Murillo, nhưng trung vệ này đã kịp thời lùi về, sửa sai và ngăn chặn cú sút của tiền đạo người Thụy Điển.

Bukayo Saka, người bất ngờ khi phải ngồi dự bị từ đầu, được HLV Mikel Arteta tung vào sân khi trận đấu sắp trôi qua một giờ đồng hồ, trong bối cảnh Arsenal vẫn loay hoay tìm bàn mở tỷ số.

Saka suýt tạo ra tác động tức thì, đầu tiên là pha căng ngang cho Declan Rice dứt điểm buộc thủ môn Matz Sels phải trổ tài cứu thua, trước khi chính Sels phải vươn người hết cỡ để cản phá cú đánh đầu vòng cung của Saka sau quả treo bóng chuẩn xác từ Rice.

Ở chiều ngược lại, Nottingham Forest gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra cơ hội, khi tiền đạo Igor Jesus tỏ ra khá đơn độc trên hàng công. Dù vậy, sự kỷ luật và chắc chắn trong phòng ngự đã giúp Nottingham Forest giữ sạch lưới, qua đó giành được 1 điểm vô cùng quý giá trong cuộc chiến trụ lại Ngoại hạng Anh.

Dù vậy, Arsenal vẫn gia tăng khoảng cách lên thành 7 điểm với Man City, trong khi đội đứng thứ ba là Aston Villa sẽ ra sân gặp Everton vào đêm nay (18/1).

Tỷ số chung cuộc: Nottingham Forest 0-0 Arsenal

Đội hình xuất phát

Nottingham Forest: Sels, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Sangare, Dominguez, Gibbs White, Anderson, Hudson Odoi, Igor Jesus.

Arsenal: Raya, Ben White, Saliba, Gabriel, Timber, Odegaard, Zubimendi, Rice, Madueke, Gyokeres, Martinelli.

Thống kê trận đấu

Kết quả bóng đá Nottingham Forest - Arsenal: Thất vọng "Pháo thủ", bỏ lỡ thời cơ (Ngoại hạng Anh) - 2 Nottingham Forest Arsenal Kết quả bóng đá Nottingham Forest - Arsenal: Thất vọng "Pháo thủ", bỏ lỡ thời cơ (Ngoại hạng Anh) - 3

Sút khung thành
6 (0)
15 (3)
Thời gian kiểm soát bóng
39%
39%
Phạm lỗi
8
14
Thẻ vàng
1
1
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
1
0
Phạt góc
4
9
Cứu thua
3
0

Chấm điểm cầu thủ

Nottingham Forest Kết quả bóng đá Nottingham Forest - Arsenal: Thất vọng "Pháo thủ", bỏ lỡ thời cơ (Ngoại hạng Anh) - 4 vs Kết quả bóng đá Nottingham Forest - Arsenal: Thất vọng "Pháo thủ", bỏ lỡ thời cơ (Ngoại hạng Anh) - 5 Arsenal

Điểm

Matz Sels 8.6

Thẻ vàng Aina 6.7

Milenkovic 7.0

Murillo 7.0

Williams 7.1

Sangare 6.8

Dominguez 6.6

Anderson 7.7

Gibbs White 6.1

Hudson Odoi 7.2

Igor Jesus 5.7

Điểm

7.6Raya

6.9Ben White

7.4Saliba

7.0Gabriel

6.7Timber Thẻ vàng

6.7Zubimendi

7.5Rice

6.5Odegaard

6.7Madueke

6.5Martinelli

5.5Gyokeres

Thay người

Ndoye 6.4

Hutchinson

Thay người

6.3Trossard

7.3Saka

6.2Jesus

6.4Merino

6.2Eze

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/7lIyV

8

Arsenal - Man United 25.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Man United
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 25/01
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

18/01/2026 01:26 AM (GMT+7)
Premier League 2025-26
