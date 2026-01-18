Nóng nhất thể thao sáng 18/1: Djokovic lớn tiếng đe dọa Alcaraz - Sinner

Djokovic lớn tiếng đe dọa Alcaraz - Sinner

Novak Djokovic gửi thông điệp mạnh mẽ trước thềm Australian Open khi khẳng định anh đủ khả năng đánh bại bất kỳ ai nếu đạt phong độ cao nhất, kể cả Carlos Alcaraz hay Jannik Sinner. Dù thừa nhận thể lực không còn sung mãn ở giai đoạn cuối các Grand Slam, tay vợt Serbia vẫn tin mình có thể cạnh tranh sòng phẳng.

3 tay vợt Alcaraz, Djokovic và Sinner vẫn là ứng viên hàng đầu ở Australian Open 2026

Djokovic đã giành hai danh hiệu trong năm 2025 để nâng tổng số danh hiệu lên 101, nhưng liên tiếp thất bại trước Sinner và Alcaraz ở các bán kết giải Grand Slam gần đây. Bộ đôi này hiện thống trị quần vợt nam khi chia nhau 8 Grand Slam liên tiếp kể từ cuối năm 2023.

Berrettini rút lui khỏi Australian Open

Tay vợt người Ý Matteo Berrettini buộc phải rút lui khỏi Australian Open sau khi chỉ thi đấu được một trận gặp Nicolai Budkov Kjaer tối thứ Sáu. Cựu số 6 thế giới phải bỏ cuộc giữa chừng do bị ốm và vì thế không thể đối đầu Alex de Minaur ở vòng tiếp theo. Ban tổ chức sau đó xác nhận Mackenzie McDonald sẽ thay thế Berrettini.

Dù lý do cụ thể chưa được công bố, sự cố này nối dài chuỗi vận đen về thể lực của Berrettini sau mùa giải 2025 đầy chấn thương. Năm ngoái, anh cũng sớm dừng bước tại Australian Open và phải bỏ lỡ Roland Garros lẫn US Open vì tái phát chấn thương cơ liên sườn.

Ferrari điều chuyển kỹ sư đua của Hamilton

Ferrari xác nhận kỹ sư đua Riccardo Adami, người đồng hành cùng Lewis Hamilton trong mùa đầu tiên tại đội, sẽ chuyển sang vai trò mới trước mùa giải F1 2026. Adami được bổ nhiệm làm quản lý tại Ferrari Driver Academy và phụ trách chương trình xe thử nghiệm đời cũ.

Sự thay đổi diễn ra sau mùa giải được đánh giá nhiều khó khăn của Hamilton cùng Ferrari. Đội đua nước Ý cho biết kinh nghiệm đường đua dày dạn của Adami sẽ góp phần đào tạo thế hệ tay đua trẻ và củng cố văn hóa hiệu suất trong hệ thống phát triển lâu dài.

Holloway nhắm tái đấu Topuria nếu vượt qua Oliveira

Max Holloway đặt mục tiêu phục thù Ilia Topuria và hướng tới chiếc đai lightweight nếu đánh bại Charles Oliveira tại UFC 326. Đây là màn tái đấu sau 10 năm giữa hai cựu vương UFC, từng gặp nhau năm 2015 khi Oliveira chấn thương và thua cuộc.

Sau thất bại trước Topuria ở trận tranh đai featherweight, Holloway đã chuyển lên hạng nhẹ. Topuria hiện giữ đai lightweight, nhưng đang tạm nghỉ, khiến Gaethje và Pimblett phải tranh đai tạm thời tại UFC 324. Một chiến thắng trước Oliveira có thể mở ra cơ hội lớn cho Holloway trở lại cuộc đua vô địch.