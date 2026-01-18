Trực tiếp tennis Australian Open ngày 1: Alcaraz, Zverev phô diễn sức mạnh

Carlos Alcaraz - Adam Walton: Khoảng 16h30, 18/1 (vòng 1 đơn nam Australian Open)

Carlos Alcaraz, tay vợt số 1 thế giới, mở màn Australian Open 2026 bằng cuộc đối đầu với đại diện chủ nhà Adam Walton. Đây là cặp đấu có sự chênh lệch lớn về đẳng cấp, phong độ và kinh nghiệm Grand Slam.

Alcaraz (bên trái) dự kiến không nhiều khó khăn trước Walton (bên phải)

Alcaraz vừa trải qua mùa 2025 rực rỡ với 8 danh hiệu, gồm 2 Grand Slam và 3 Masters 1000, khép lại năm ở vị trí số 1 thế giới. Dù không dự ATP Tour trước thềm Australian Open, anh vẫn cho thấy sự sẵn sàng khi lần lượt đánh bại Jannik Sinner và Alex De Minaur ở các trận biểu diễn.

Trong khi đó, Walton khởi đầu mùa giải 2026 kém ấn tượng khi sớm bị loại ở Brisbane International và không vượt qua vòng loại Adelaide. Tay vợt người Úc cũng chưa từng qua vòng 1 Australian Open, trong bối cảnh thành tích năm 2025 chỉ dừng ở mức 13 thắng, 20 thua.

Alcaraz đang dẫn 1-0 đối đầu, từng thắng Walton thuyết phục tại Queen’s Club 2025. Trên mặt sân cứng, khả năng di chuyển, phòng ngự và tấn công toàn diện của tay vợt Tây Ban Nha được đánh giá vượt trội hoàn toàn.

Australian Open là danh hiệu Grand Slam duy nhất còn thiếu của Alcaraz. Với động lực hoàn tất Career Grand Slam ở tuổi 22, anh nhiều khả năng sẽ nhập cuộc tập trung và giải quyết trận đấu nhanh gọn.

Dự đoán kết quả: Carlos Alcaraz thắng 3-0

Alexander Zverev - Gabriel Diallo: Khoảng 9h, 18/1 (vòng 1, đơn nam Australian Open)

Hạt giống số 3 Alexander Zverev sẽ mở màn Australian Open 2026 bằng cuộc chạm trán Gabriel Diallo, tay vợt Canada sở hữu khả năng giao bóng rất mạnh. Là á quân mùa trước, Zverev chịu áp lực không nhỏ khi phải bảo vệ số điểm lớn tại Melbourne.

Zverev (bên trái) đẳng cấp hơn hẳn so với Diallo (bên phải)

Zverev khởi động mùa giải 2026 tại United Cup với một chiến thắng trước Tallon Griekspoor, trước khi để thua Hubert Hurkacz trong trận tiếp theo. Dù chưa đạt phong độ cao nhất, tay vợt người Đức vẫn là một trong những chuyên gia sân cứng hàng đầu, với thành tích 33 thắng, 15 thua trên mặt sân này trong năm 2025, cùng nhiều lần vào sâu ở các giải Masters và Grand Slam.

Ở chiều ngược lại, Diallo có khởi đầu mùa giải không mấy suôn sẻ khi sớm dừng bước ở Hong Kong và Adelaide. Thành tích sân cứng năm ngoái của tay vợt Canada khá khiêm tốn (20 thắng, 19 thua), dù từng gây chú ý với việc vào vòng 4 Shanghai Masters. Lối chơi của Diallo phụ thuộc nhiều vào giao bóng, yếu tố có thể giúp anh tạo khó khăn trong một vài game đấu.

Tuy nhiên, xét về kinh nghiệm, độ ổn định và đẳng cấp, Zverev vượt trội hoàn toàn. Nếu kiểm soát tốt các game giao bóng của đối thủ, á quân Australian Open 2025 nhiều khả năng sẽ không gặp quá nhiều trở ngại.

Dự đoán kết quả: Alexander Zverev thắng 3-0

Aryna Sabalenka - Tiantsoa Sarah Rajaonah: Khoảng 15h, 18/1 (vòng 1 đơn nữ Australian Open)

Tay vợt số 1 thế giới Aryna Sabalenka sẽ mở màn Australian Open 2026 bằng cuộc đối đầu với Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah, hạng 118 thế giới. Đây là cặp đấu có sự chênh lệch rất lớn về đẳng cấp, phong độ và kinh nghiệm thi đấu Grand Slam.

Sabalenka (bên trái) đang rất vào phom

Sabalenka đang có phong độ cao trên mặt sân cứng với 3 danh hiệu trong 12 tháng qua, cùng thành tích 37 thắng, 7 thua. Cô vừa lên ngôi tại Brisbane International, đánh bại Marta Kostyuk trong trận chung kết, cho thấy sự sẵn sàng trước thềm giải đấu lớn tại Melbourne.

Ở chiều ngược lại, Rakotomanga Rajaonah có thành tích khá khiêm tốn trên sân cứng (7 thắng, 5 thua trong 12 tháng), và vừa bị loại sớm tại vòng loại Hobart International. Các chỉ số giao bóng và trả giao của tay vợt người Madagascar kém xa đối thủ, đặc biệt trong khả năng giữ game giao và tạo break.

Với sức mạnh tấn công vượt trội, khả năng áp đặt thế trận và bản lĩnh của tay vợt số 1 thế giới, Sabalenka nhiều khả năng sẽ kiểm soát hoàn toàn trận đấu.

Dự đoán kết quả: Aryna Sabalenka thắng 2-0