Kết quả bóng đá Liverpool - Burnley: Phung phí cơ hội, dính đòn trừng phạt (Ngoại hạng Anh)

Liverpool kiểm soát bóng vượt trội trong suốt trận đấu nhưng lại tỏ ra kém duyên trong khâu tận dụng cơ hội. “Lữ đoàn đỏ” tung ra tới 32 cú sút, buộc thủ môn của Burnley là Martin Dubravka phải thực hiện 8 pha cứu thua.

Wirtz mở tỷ số cho Liverpool trong hiệp một

Florian Wirtz đã đưa Liverpool vươn lên dẫn trước trong hiệp một bằng cú dứt điểm đầy uy lực, 10 phút sau khi Dominik Szoboszlai sút phạt đền dội xà ngang. Tuy nhiên, Marcus Edwards đã trừng phạt nhà đương kim vô địch bằng pha dứt điểm đẳng cấp đánh bại Alisson ở phút 65, sau khi thoát xuống nhận đường chọc khe thuận lợi của Florentino Luis.

Liverpool dồn lên tấn công mạnh mẽ trong những phút cuối nhằm giữ 3 điểm ở lại Anfield nhưng không thể có thêm bàn thắng. Trận hòa này vì thế được xem là thất vọng của “Lữ đoàn đỏ” trước đối thủ đang đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng.

Edwards gỡ hòa cho Burnley trong hiệp hai

Kết quả hòa giúp Liverpool kéo dài chuỗi bất bại lên con số 12 trận trên mọi đấu trường, dù đây đã là trận hòa thứ tư liên tiếp của họ tại Ngoại hạng Anh.

Với 1 điểm có được, Liverpool vẫn xếp thứ tư, hơn MU đúng 1 điểm, nhưng đã bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với Man City và Aston Villa.

Về phía Burnley, đội bóng này vẫn chưa biết mùi chiến thắng trong 13 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, nhưng trận hòa tại Anfield chẳng khác nào một chiến thắng. Dù vẫn chìm sâu trong nhóm cầm đèn đỏ, 1 điểm quý giá này có thể mang ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần cho thầy trò HLV Scott Parker.

Tỷ số chung cuộc: Liverpool 1-1 Burnley (Hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Liverpool: Wirtz (42', Curtis Jones)

Burnley: Edwards (65', Florentino)

Đội hình xuất phát

Liverpool: Alisson, Frimpong, Van Dijk, Konate, Kerkez, Gravenberch, Szoboszlai, Curtis Jones, Gakpo, Wirtz, Ekitike

Burnley: Dubravka, Humphreys, Tuanzebe, Esteve, Pires, Walker, Ugochukwu, Florentino, Edwards, Anthony, Broja

Thống kê trận đấu

Liverpool Burnley Sút khung thành 32 (11) 7 (1) Thời gian kiểm soát bóng 73% 27% Phạm lỗi 8 10 Thẻ vàng 1 2 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 1 2 Phạt góc 9 1 Cứu thua 1 8

Chấm điểm cầu thủ

Liverpool vs Burnley Điểm Alisson 5.8 Frimpong 7.6 Van Dijk 7.5 Konate 7.5 Kerkez 8.2 Gravenberch 7.8 Szoboszlai 7.6 Curtis Jones 7.3 Gakpo 7.9 Wirtz 8.2 Ekitike 6.8 Điểm 8.0Dubravka 7.8Humphreys 6.6Tuanzebe 6.5Esteve 7.7Pires 6.8Walker 6.3Ugochukwu 7.7Florentino 7.5Edwards 7.3Anthony 5.8Broja Thay người Mac Allister 6.3 Ngumoha 6.0 Robertson 6.7 Chiesa Thay người 5.7Foster 6.2Ekdal Laurent Mejbri Tchaouna Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

