Kết quả bóng đá Liverpool - Burnley: Phung phí cơ hội, dính đòn trừng phạt (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Napoli vs Sassuolo 18/01/26 - Trực tiếp
Logo Napoli - NAP Napoli
1
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
0
Nottingham Forest vs Arsenal 18/01/26 - Trực tiếp
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
0
Logo Arsenal - ARS Arsenal
0
Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Real Betis vs Villarreal
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Wolverhampton Wanderers vs Newcastle United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Atlético de Madrid vs Alavés
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Aston Villa vs Everton
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Milan vs Lecce
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Olympique Lyonnais vs Brest
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Real Sociedad vs Barcelona
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Bodø / Glimt vs Manchester City
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sporting CP vs Paris Saint-Germain
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Monaco
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Inter Milan vs Arsenal
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Copenhagen vs Napoli
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-

Kết quả bóng đá Liverpool - Burnley: Phung phí cơ hội, dính đòn trừng phạt (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Clip Ngoại hạng Anh 2025/26 Liverpool

(Vòng 22) Liverpool chỉ có được trận hòa đầy thất vọng trước Burnley đang ngụp lặn ở nhóm cuối bảng ngay tại Anfield.

   

Liverpool kiểm soát bóng vượt trội trong suốt trận đấu nhưng lại tỏ ra kém duyên trong khâu tận dụng cơ hội. “Lữ đoàn đỏ” tung ra tới 32 cú sút, buộc thủ môn của Burnley là Martin Dubravka phải thực hiện 8 pha cứu thua.

Wirtz mở tỷ số cho Liverpool trong hiệp một

Wirtz mở tỷ số cho Liverpool trong hiệp một

Florian Wirtz đã đưa Liverpool vươn lên dẫn trước trong hiệp một bằng cú dứt điểm đầy uy lực, 10 phút sau khi Dominik Szoboszlai sút phạt đền dội xà ngang. Tuy nhiên, Marcus Edwards đã trừng phạt nhà đương kim vô địch bằng pha dứt điểm đẳng cấp đánh bại Alisson ở phút 65, sau khi thoát xuống nhận đường chọc khe thuận lợi của Florentino Luis.

Liverpool dồn lên tấn công mạnh mẽ trong những phút cuối nhằm giữ 3 điểm ở lại Anfield nhưng không thể có thêm bàn thắng. Trận hòa này vì thế được xem là thất vọng của “Lữ đoàn đỏ” trước đối thủ đang đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng.

Edwards gỡ hòa cho Burnley trong hiệp hai

Edwards gỡ hòa cho Burnley trong hiệp hai

Kết quả hòa giúp Liverpool kéo dài chuỗi bất bại lên con số 12 trận trên mọi đấu trường, dù đây đã là trận hòa thứ tư liên tiếp của họ tại Ngoại hạng Anh.

Với 1 điểm có được, Liverpool vẫn xếp thứ tư, hơn MU đúng 1 điểm, nhưng đã bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với Man City và Aston Villa.

Về phía Burnley, đội bóng này vẫn chưa biết mùi chiến thắng trong 13 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, nhưng trận hòa tại Anfield chẳng khác nào một chiến thắng. Dù vẫn chìm sâu trong nhóm cầm đèn đỏ, 1 điểm quý giá này có thể mang ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần cho thầy trò HLV Scott Parker.

Tỷ số chung cuộc: Liverpool 1-1 Burnley (Hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Liverpool: Wirtz (42', Curtis Jones)

Burnley: Edwards (65', Florentino)

Đội hình xuất phát

Liverpool: Alisson, Frimpong, Van Dijk, Konate, Kerkez, Gravenberch, Szoboszlai, Curtis Jones, Gakpo, Wirtz, Ekitike

Burnley: Dubravka, Humphreys, Tuanzebe, Esteve, Pires, Walker, Ugochukwu, Florentino, Edwards, Anthony, Broja

Thống kê trận đấu

Kết quả bóng đá Liverpool - Burnley: Phung phí cơ hội, dính đòn trừng phạt (Ngoại hạng Anh) - 3 Liverpool Burnley Kết quả bóng đá Liverpool - Burnley: Phung phí cơ hội, dính đòn trừng phạt (Ngoại hạng Anh) - 4

Sút khung thành
32 (11)
7 (1)
Thời gian kiểm soát bóng
73%
27%
Phạm lỗi
8
10
Thẻ vàng
1
2
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
1
2
Phạt góc
9
1
Cứu thua
1
8

Chấm điểm cầu thủ

Liverpool Kết quả bóng đá Liverpool - Burnley: Phung phí cơ hội, dính đòn trừng phạt (Ngoại hạng Anh) - 5 vs Kết quả bóng đá Liverpool - Burnley: Phung phí cơ hội, dính đòn trừng phạt (Ngoại hạng Anh) - 6 Burnley

Điểm

Alisson 5.8

Frimpong 7.6

Van Dijk 7.5

Konate 7.5

Thẻ vàng Kerkez 8.2

Gravenberch 7.8

Szoboszlai 7.6

Kiến tạo Curtis Jones 7.3

Gakpo 7.9

Ghi bàn Wirtz 8.2

Ekitike 6.8

Điểm

8.0Dubravka

7.8Humphreys Thẻ vàng

6.6Tuanzebe

6.5Esteve

7.7Pires

6.8Walker

6.3Ugochukwu

7.7Florentino Kiến tạo

7.5Edwards Ghi bàn

7.3Anthony

5.8Broja

Thay người

Mac Allister 6.3

Ngumoha 6.0

Robertson 6.7

Chiesa

Thay người

5.7Foster

6.2Ekdal

Laurent

Mejbri

Tchaouna

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/7lIyV

8

Arsenal - Man United 25.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Man United
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 25/01
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/01/2026 22:56 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Premier League 2025-26
Xem thêm
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN