Những giờ cuối chuyển nhượng mùa đông: Sao MU bẻ kèo, Arsenal chờ nổ “bom tấn” Alvarez

Khi nào kỳ chuyển nhượng mùa đông đóng cửa?

Kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026 của giải Ngoại hạng Anh sẽ đóng cửa vào lúc 2h sáng ngày 3/2 theo giờ Hà Nội (tức 19h GMT ngày 2/2). Kỳ chuyển nhượng này đã mở cửa từ ngày 1/1.

Deadline Day là thời điểm các CLB có cơ hội cuối cùng để bổ sung lực lượng trước khi kỳ chuyển nhượng chính thức khép lại.

Nhằm đảm bảo sự đồng bộ với các giải đấu lớn tại châu Âu, hạn chót ngày 2/2 cũng được áp dụng cho EFL, Bundesliga, Serie A, LaLiga và Ligue 1. Tất cả các giải đấu này sẽ khép lại kỳ chuyển nhượng mùa đông cùng ngày.

Tuy nhiên, cầu thủ vẫn có thể rời các CLB Premier League sau mốc thời gian này, bởi một số giải đấu khác (ngoài danh sách kể trên) có thời hạn chuyển nhượng khác nhau.

Dù kỳ chuyển nhượng đóng cửa lúc 2h sáng 3/2 (giờ Hà Nội), các thương vụ vẫn có thể được công bố sau đó. Nguyên nhân là các CLB được hưởng thời gian ân hạn hai giờ, với điều kiện đã nộp “deal sheet” trước thời hạn chót (bản tóm tắt các điều khoản chính của một thương vụ).

Arsenal theo đuổi tiền đạo Julian Alvarez

Arsenal có thể đã nhận được cú hích đáng kể trong quá trình theo đuổi tiền đạo Julian Alvarez của Atletico Madrid. Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, đội bóng thủ đô Madrid đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Ademola Lookman, cựu cầu thủ Fulham và Everton.

Arsenal nhắm Julian Alvarez

Thương vụ này được xem là sự bổ sung cần thiết cho hàng công Atletico, qua đó có thể khiến HLV Diego Simeone cân nhắc khả năng bật đèn xanh để ngôi sao Julian Alvarez ra đi.

Zirkzee quyết tâm ở lại và cạnh tranh vị trí

Ngôi sao của Manchester United, Joshua Zirkzee, khẳng định mong muốn tiếp tục gắn bó với CLB và sẵn sàng chiến đấu để giành suất đá chính.

Zirkzee sẽ ở lại MU?

Tiền đạo có thể hình, thể lực tốt này hiện đã tụt xuống phía sau trong thứ tự ưu tiên, xếp sau những cái tên tấn công như Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của SunSport, Zirkzee vẫn muốn ở lại Old Trafford đến hết mùa giải nhằm cải thiện vị thế của mình trong đội hình.

HLV Michael Carrick cho biết: “Tôi nghĩ Josh chủ yếu đang nỗ lực để lấy lại thể trạng, trở lại hòa nhập cùng toàn đội. Và thật tuyệt khi hôm qua cậu ấy đã có buổi tập đầu tiên cùng cả nhóm.

Với tôi và với Josh, mọi chuyện chỉ dừng ở đó. Tôi mong chờ được làm việc cùng cậu ấy. Chỉ vậy thôi”.

Ortega chuẩn bị kiểm tra y tế tại Nottingham Forest

Nottingham Forest đã đạt thỏa thuận chiêu mộ thủ môn Stefan Ortega từ Manchester City.

Theo các điều khoản đã thống nhất, Forest sẽ mua lại 6 tháng cuối trong hợp đồng của Ortega với Man City, với mức phí có thể lên tới 500.000 bảng Anh.

Thủ môn Ortega sắp rời Man City

Thủ thành người Đức dự kiến sẽ sớm trải qua buổi kiểm tra y tế trước khi ký hợp đồng ngắn hạn có thời hạn đến tháng 6.

Song song với thương vụ này, Nottingham Forest cũng đang chuyển hướng sự chú ý sang các mục tiêu khác trên thị trường chuyển nhượng, bao gồm Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Dwight McNeil (Everton) và Davide Frattesi (Inter Milan).