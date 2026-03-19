Sharapova vướng tin đồn "hẹn hò" VĐV bóng rổ, hôn phu phản ứng thế nào?

Một khoảnh khắc tưởng chừng rất bình thường của Maria Sharapova lại bất ngờ trở thành tâm điểm mạng xã hội, khi cô xuất hiện cùng siêu sao bóng rổ Luka Doncic sau trận đấu kịch tính của Los Angeles Lakers.

Sharapova chụp chung với Doncic (bên phải), hôn phu Gilkes (bên trái) không hề tỏ ra khó chịu

Bức ảnh gây “bão”, tin đồn lan nhanh

Sau chiến thắng nghẹt thở 127-125 của Lakers trước Denver Nuggets, Sharapova đã đăng tải bức ảnh chụp cùng Doncic kèm lời ca ngợi màn trình diễn đỉnh cao: “Sự mạnh mẽ, kỷ luật và bản lĩnh khi chịu áp lực… Không gì sánh được với thể thao trực tiếp”.

Doncic chính là người hùng của trận đấu với triple-double 30 điểm, 11 rebound và 13 kiến tạo, cùng cú ném quyết định trong hiệp phụ.

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng chú ý không chỉ là chuyên môn. Ngay sau khi bức ảnh lan truyền, hàng loạt bình luận hài hước và suy đoán xuất hiện, trong đó không ít người đặt câu hỏi, liệu hai ngôi sao đình đám có đang “hẹn hò”?

Tin đồn càng lan rộng khi người hâm mộ nhắc lại quá khứ Sharapova từng có mối quan hệ với cựu cầu thủ Lakers Sasha Vujacic, hay chi tiết thú vị rằng Doncic chính là người mua lại căn biệt thự cũ của cô tại Los Angeles với giá khoảng 25 triệu USD.

Hôn phu triệu phú lên tiếng

Giữa lúc tin đồn bùng nổ, phản ứng của vị hôn phu Alexander Gilkes nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Thay vì tỏ ra khó chịu, doanh nhân người Anh lại có động thái hoàn toàn trái ngược, anh “thả tim” và thể hiện sự ủng hộ với bức ảnh Sharapova đăng tải. Hành động này được xem như lời khẳng định ngầm rằng mối quan hệ giữa hai người vẫn bền vững, bất chấp những suy đoán từ bên ngoài.

Phản ứng của triệu phú Gilkes cho thấy, anh không hề tỏ ra ghen tuông

Sharapova và Gilkes bắt đầu hẹn hò từ năm 2018, đính hôn vào năm 2020 và hiện đã có một con trai chung. Cặp đôi được đánh giá là một trong những mối quan hệ kín tiếng nhưng ổn định của làng thể thao, kinh doanh.

Thực tế, cuộc gặp giữa Sharapova và Doncic chỉ đơn giản là khoảnh khắc giao lưu giữa hai ngôi sao thể thao toàn cầu.

Cựu tay vợt người Nga, nhà vô địch 5 Grand Slam, đã giải nghệ từ năm 2020 nhưng vẫn giữ sức hút lớn. Sau khi rời sân đấu, Maria Sharapova chuyển hướng sang kinh doanh và đầu tư, đồng thời tham gia nhiều hoạt động liên quan đến thời trang và thể thao. Cô cũng thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn, giữ mối liên kết với giới thể thao đỉnh cao.

Trong khi đó, Doncic đang là một trong những ngôi sao sáng nhất NBA, dù đang trải qua giai đoạn khó khăn trong đời sống cá nhân sau khi chấm dứt hôn ước với bạn gái lâu năm.

Bức ảnh giữa hai người vì thế nhanh chóng trở thành “hiện tượng mạng”, kết hợp đủ yếu tố, danh tiếng, sự trùng hợp thú vị và cả trí tưởng tượng phong phú của người hâm mộ.