Arsenal như robot đá bóng: Đua vô địch bất an, sụp đổ bất kì lúc nào

🔝 Dẫn đầu nhưng tâm lý bất an

Arsenal đang trải qua mùa giải được đánh giá là thành công. Đội bóng thành London dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 4 điểm nhiều hơn nhóm bám đuổi, toàn thắng cả 8 trận vòng bảng Champions League, lọt vào bán kết League Cup (đã thắng trận lượt đi) và góp mặt ở vòng 4 FA Cup.

Dù vậy, trước chuyến làm khách trên sân Leeds, họ trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh. Thất bại sân nhà đầu tiên của mùa giải trước MU ở vòng 23 đã tạo ra làn sóng lo lắng trong cộng đồng người hâm mộ. Giữa bối cảnh đã 3 mùa liên tiếp về nhì, nỗi sợ lỡ hẹn với chức vô địch một lần nữa xuất hiện trong nội bộ "Pháo thủ".

Arsenal đối diện áp lực khủng khiếp trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh

Một nghịch lý rõ ràng đang tồn tại ở Arsenal là sự thiếu ổn định trên hàng công. Viktor Gyokeres, cầu thủ ghi nhiều bàn nhất mới chỉ có 5 pha lập công.

Không chỉ riêng Gyokeres, các cầu thủ tấn công khác đều gặp khó khăn trong như Bukayo Saka (0 bàn/13 trận gần nhất trên mọi đấu trường), Gabriel Martinelli (tịt ngòi 13 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh), Noni Madueke (0 bàn tại Ngoại hạng Anh mùa này), Leandro Trossard (1 bàn/11 trận gần nhất trên moi đấu trường).

🤖 Hệ quả của sự "robot hóa" chiến thuật

Có cảm tưởng, Arsenal đang chơi thứ bóng đá khuôn khổ, chặt chẽ nhưng cứng nhắc đến mức khó thở. Nhận xét về tình trạng này, cựu đội trưởng ĐT Anh Steph Houghton chia sẻ: “Đôi khi, Arsenal trở nên hơi dễ đoán. Các đội bóng khác giờ đã bắt đầu hiểu cách đối phó với họ. Tôi cảm giác Arsenal cần chơi linh hoạt và ngẫu hứng hơn".

Trong khi đó, cây viết Barney Ronay (The Guardian) lí giải Arsenal chịu hệ quả của sự "robot hóa" chiến thuật quá mức. Đội chủ sân Emirates sử dụng dữ liệu ở mức độ rất cao: từ nền tảng StatDNA, các ngân hàng dữ liệu nội bộ, cho đến những mô phỏng bằng trí tuệ nhân tạo nhằm dự đoán chấn thương, thể lực, vị trí đứng, đường chuyền và các tình huống cố định. Lối chơi tấn công cũng được thiết kế theo các mô hình cơ học.

Trong các buổi họp báo, HLV Arteta thường nói chuyện bằng số liệu thống kê, thậm chí có cảm tưởng nhà cầm quân này như hình mẫu được lập trình theo câu lệnh từ AI.

🕰️ Ám ảnh quá khứ và nỗi sợ sụp đổ

Trong lịch sử, Arsenal từng 3 lần dẫn đầu bảng Ngoại hạng Anh sau 23 vòng, nhưng chỉ 1 lần lên ngôi vô địch vào mùa giải 2003/04 bất bại. Cây bút Laura Kirk-Francis (BBC Sport) cho rằng, sự lo lắng hiện tại đến từ cảm giác “có quá nhiều thứ để mất”. Việc đội bóng chưa vô địch quốc nội kể từ năm 2004, cùng 3 mùa liên tiếp về nhì khiến các cầu thủ thi đấu như "đeo chì":

“Đó là sự kết hợp của nhiều yếu tố, nhưng chắc chắn vẫn còn những tổn thương từ 2 mùa giải trước, khi Arsenal từng nghĩ mình đang đi đúng hướng tới chức vô địch rồi bất ngờ sa sút.

Arteta đang biến Arsenal thành "cỗ máy" khô cứng, thiếu sáng tạo

Vì thế, tất cả đều trở nên cảnh giác cao độ, luôn tìm kiếm những dấu hiệu cho thấy kịch bản cũ có thể lặp lại, và đó là lý do phản ứng dữ dội sau trận gặp MU. Sự lo lắng xuất phát từ cảm giác rằng chức vô địch đang ở rất gần, nhưng cũng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Và khi đó, người duy nhất phải chịu trách nhiệm sẽ là chính đội bóng".

📱 Sức ép trên sân cỏ tới mạng xã hội

Với lượng cổ động viên đông đảo trên toàn cầu, Arsenal không chỉ hứng chịu sức ép từ các khán đài sân Emirates mà cả trên mạng xã hội. Mọi cảm xúc, phản ứng, nhận định đều được đưa lên mạng, phân tích, mổ xẻ và khuếch đại.

Nội bộ đội bóng bị theo dõi bằng dữ liệu, còn bên ngoài là cộng đồng người hâm mộ luôn hoạt động trực tuyến, liên tục tạo ra nội dung, tranh luận và áp đặt áp lực.

Từ đầu mùa, có nhiều cuộc bàn luận về việc Arsenal sẽ bước vào "chu kỳ buông" khi nào, từ đó các cầu thủ không còn không gian yên tĩnh để hít thở. Việc bị soi xét liên tục chắc chắn ảnh hưởng tới phong độ của họ.

Arsenal cần sáng tạo hơn, tự do hơn, chơi bóng như thể không ai đang nhìn. Giờ đây, điều đó gần như bất khả thi khi mọi khoảnh khắc đều bị theo dõi và đánh giá. HLV Arteta đã tổ chức một buổi họp trực tiếp nhằm giải tỏa căng thẳng cho toàn đội. Tuy nhiên, ngay cả hành động này cũng nhanh chóng trở thành chủ đề để khai thác trên mạng xã hội.

🌐 Sức ép từ bóng đá đỉnh cao trong kỷ nguyên số

Để thành công trong môi trường đầy áp lực như hiện tại, điều quan trọng nhất vẫn là tìm ra khoảng lặng để tập trung, nhưng điều đó chưa bao giờ khó khăn với Arsenal như lúc này. Robbie Lyle, người sáng lập kênh AFTV, cho rằng cả đội bóng lẫn cổ động viên cần làm quen áp lực của cuộc đua vô địch.

“Từ giờ đến cuối mùa sẽ còn rất nhiều trận đấu như thế này. Mọi đội bóng đều nghĩ: ‘Làm thế nào để ngăn chặn Arsenal?’. Họ sẽ chơi chặt chẽ và cố gắng làm gia tăng sự lo lắng. Đó sẽ là kịch bản cho đến hết mùa giải. Tôi vẫn tin Arsenal đủ mạnh để vô địch giải đấu.

Tôi đã xem mọi trận đấu mùa này. Chúng tôi là đội bóng tốt nhất giải đấu – hãy ra sân và giành chức vô địch đi. Chúng tôi muốn tiếp thêm sức mạnh cho họ, nhưng bản thân chúng tôi cũng đang rất lo lắng".

Nếu Arsenal hụt hơi vào chặng cuối mùa giải, đó sẽ là sự sụp đổ mang tính hệ thống của một đội bóng bị soi xét và hứng chịu áp lực khủng khiếp. Có lẽ, "Pháo thủ" cũng trở thành hình mẫu rõ nét nhất cho những thách thức mới của bóng đá đỉnh cao trong kỷ nguyên số.