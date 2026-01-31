MU hướng tới chiến thắng thứ 3 liên tiếp: "Người nhện" Lammens là điểm tựa

Lammens tiếp tục gây ấn tượng

MU đã đánh bại đội đầu bảng Arsenal vào cuối tuần trước nhờ hai khoảnh khắc tỏa sáng của Matheus Cunha và Patrick Dorgu. Nhưng thủ môn Lammens cũng góp công không nhỏ, dù theo cách lặng lẽ và không phô trương thường thấy. Thủ thành người Bỉ đang tiếp tục gây ấn tượng.

Lammens đang mang đến sự chắc chắn trong khung thành MU

Bản hợp đồng trị giá 18 triệu bảng từ Royal Antwerp đã cho thấy anh là thương vụ “đáng đồng tiền” kể từ khi ra mắt MU vào tháng 10 năm ngoái. Ngay trận đầu tiên, Lammens giữ sạch lưới trong chiến thắng 2-0 trước Sunderland tại Old Trafford, lập tức mang đến sự điềm tĩnh mà Altay Bayindir và Andre Onana từng thiếu.

“Tôi nghĩ mình đã làm những gì cần làm, đó là mang lại sự tự tin cho đội và trở thành một thủ lĩnh ở phía sau. Tôi không làm quá nhiều điều điên rồ, nhưng với một thủ môn thì như vậy cũng tốt”, Lammens nói trong cuộc phỏng vấn với huyền thoại MU Gary Neville của Sky Sports vào tháng 12.

Chính xác đó là điều MU cần, và Lammens còn mang đến nhiều hơn thế. Những cách anh giúp đội bóng cải thiện đã được thể hiện rõ trước Arsenal ở Emirates, khi anh góp phần giúp Carrick có toàn thắng cả 2 trận.

Trước hết là khả năng cản phá. Nổi bật nhất trong hiệp một, Lammens có pha phản xạ xuất thần đẩy cú đánh đầu cận thành của Martin Zubimendi qua xà ngang. Sau đó, anh đổ người nhanh để từ chối Bukayo Saka ở góc gần.

Dữ liệu thống kê cho thấy, không tính các bàn phản lưới nhà, Lammens đã thủng lưới 21 bàn từ những cơ hội có tổng chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 23,74 kể từ khi đến Ngoại hạng Anh. Điều đó tạo ra chênh lệch dương đáng kể, gần 3 bàn thua được ngăn chặn sau 15 trận.

Đây là sự cải thiện rõ rệt so với Bayindir. Dù cản phá được đánh giá là một trong những điểm mạnh của Bayindir, nhưng theo cùng bộ dữ liệu, thủ thành người Thổ Nhĩ Kỳ lại có chênh lệch âm (0,84) về số bàn thua ngăn chặn trong 6 lần bắt chính ở những tuần đầu mùa.

Sự ổn định thầm lặng

Không chỉ tốt trong khung gỗ, Lammens còn hữu dụng với đôi chân, đặc biệt ở những đường chuyền dài. Trước Arsenal, anh thực hiện 33/36 đường chuyền dài, sau khi từng có 11/13 đường chuyền dài trong chiến thắng 2-0 trước Man City. Tính cả mùa, Lammens đang có tỷ lệ chuyền dài cao thứ tư trong số các thủ môn Premier League, đạt 66,15%.

Việc MU tăng cường lối chơi trực diện được xem là thay đổi đáng hoan nghênh, nhất là khi đội bóng từng gặp nhiều vấn đề lúc triển khai bóng từ tuyến dưới dưới thời người tiền nhiệm của Carrick là Ruben Amorim.

Những đường chuyền của Lammens thường có độ chính xác cao và quỹ đạo đi căng, phẳng, phục vụ nhiều mục đích, giúp MU thoát pressing, đồng thời giành lợi thế về mặt không gian bằng việc đưa bóng lên cao, thắng tranh chấp trên không hoặc thu hồi bóng hai.

Tại Emirates, Lammens nhiều lần thực hiện các đường bóng vượt tuyến qua đầu hàng thủ Arsenal, khiến Gabriel và William Saliba vừa phải đối mặt với các pha không chiến, vừa phải xử lý những tình huống chạy chỗ sau lưng hàng phòng ngự, thường trong trạng thái vừa lùi vừa chống đỡ.

Bản đồ chuyền bóng của Lammens trước Arsenal

Dù còn khá ít kinh nghiệm, Lammens đã thích nghi ấn tượng với một vị trí từng được Neville mô tả là “khó nhất” trong bóng đá. Chỉ trong vòng một năm, anh đã đi từ việc đối đầu Beerschot, Westerlo ở Bỉ đến các trận gặp Man City và Arsenal. Tất nhiên, Lammens từng bộc lộ tiềm năng lớn tại Bỉ. Nhưng nếu có một dấu hỏi khi anh tới Ngoại hạng Anh, đó là khả năng xử lý bóng bổng.

Lammens đã bị đánh bại từ một tình huống như vậy trước Arsenal, khi không thể bắt gọn quả phạt góc của Saka trước khi Mikel Merino chích bóng qua vạch vôi. Nhưng ngoài tình huống đó, anh vẫn đối phó tốt, tự tin làm chủ vòng cấm trong những thời điểm khó khăn.

Thực tế, anh kết thúc trận đấu với số lần bắt dính bóng và đấm bóng nhiều hơn bất kỳ thủ môn nào từng đối đầu Arsenal mùa này. Tổng cộng 6 lần của anh là thành tích cao thứ tư của một thủ môn trong bất kỳ trận Ngoại hạng Anh nào từ đầu mùa.

Tất cả tạo nên cảm giác an toàn trong khung thành, điều MU chưa thực sự có kể từ khi David De Gea rời đi. Theo Opta, Onana mắc 3 sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua ở Ngoại hạng Anh mùa trước. Ngược lại, Lammens thậm chí chưa mắc sai lầm nào dẫn đến một cú sút.

Sự ổn định thầm lặng thường không tạo ra nhiều sự chú ý. Lammens cũng là người điềm tĩnh ngoài sân lẫn trong sân. “Tôi hiểu có thể tôi trông hơi nhàm chán nhưng đó là kiểu thủ môn mà tôi muốn trở thành”, thủ thành người Bỉ từng nói trong cuộc phỏng vấn ở quê nhà hồi tháng 10 năm ngoái.

Và đó chính xác là mẫu thủ môn mà MU đang cần.