Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí
Đội hình miễn phí cho MU & các ông lớn chiêu mộ, Sterling - Romero mời gọi

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa Đông Manchester United Arsenal

Kỳ chuyển nhượng đã khép lại, nhưng các CLB vẫn còn nguyên một “mỏ vàng” mang tên cầu thủ tự do. Trên thị trường miễn phí, không thiếu những cái tên từng chinh chiến đỉnh cao, đủ sức nâng cấp đội hình ngay lập tức.

   

Sterling, Lingard và những tuyển thủ Anh “chưa có bến đỗ”

Raheem Sterling trở thành cái tên đình đám nhất bị thanh lý hợp đồng trong tháng trước, sau khi đạt thỏa thuận chấm dứt sớm với Chelsea. Tương lai của cầu thủ chạy cánh này nhanh chóng thu hút sự chú ý, khi Fulham, West Ham và Napoli đều được cho là đã liên hệ để chiêu mộ chữ ký của anh.

Sterling và Chamberlain chưa có bến đỗ

Sterling và Chamberlain chưa có bến đỗ

Ngôi sao 82 lần khoác áo tuyển Anh không phải cái tên duy nhất đang “mở cửa tự do”. Jesse Lingard, cựu cầu thủ Manchester United, đã rời CLB FC Seoul (Hàn Quốc) vào tháng 12 và hiện vẫn chưa ký hợp đồng mới.

Tuy nhiên, tiền vệ 33 tuổi này có thể sẽ sớm tìm được bến đỗ, khi anh đang được liên hệ với một CLB tại Serie A. Các nguồn tin cũng cho biết Lingard đã tiến hành đàm phán với “nhiều” đội bóng tại Anh, trong đó có cả những đại diện đang chơi ở Premier League.

Một gương mặt quen thuộc khác của tuyển Anh tại World Cup 2018 là Dele Alli cũng đang thất nghiệp, sau khi chia tay Como vào năm ngoái.

Arsenal cân nhắc tái ngộ Oxlade-Chamberlain

Ngày cuối kỳ chuyển nhượng trở nên sôi động hơn khi xuất hiện thông tin Arsenal có thể trao hợp đồng cho Alex Oxlade-Chamberlain. Tiền vệ từng khoác áo “Pháo thủ” giai đoạn 2011–2017 hiện đang tập luyện cùng đội U21.

Khi được hỏi về khả năng ký hợp đồng với Oxlade-Chamberlain, HLV Mikel Arteta thẳng thắn cho biết: “Chúng tôi xem xét mọi phương án”.

Ngoài “The Ox”, thị trường tự do vẫn còn hàng loạt cựu tuyển thủ và ngôi sao Premier League như James Rodriguez, Divock Origi hay Serge Aurier. Huyền thoại Real Madrid và tuyển Tây Ban Nha – Sergio Ramos – cũng đang chưa thuộc biên chế CLB nào và chưa có ý định giải nghệ ở tuổi 39, sau quãng thời gian thi đấu tại Monterrey (Mexico).

Danh sách miễn phí còn bao gồm trung vệ Kurt Zouma (cựu Chelsea, West Ham), thủ môn Sergio Romero, người từng thuộc biên chế Manchester United và hậu vệ trái Juan Bernat (cựu cầu thủ PSG).

Đội hình các ngôi sao miễn phí

Đội hình các ngôi sao miễn phí

400 triệu bảng gây ngỡ ngàng

Trong khi đó, các CLB Premier League đã chi tổng cộng khoảng 400 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng tháng Một.

Crystal Palace dẫn đầu với thương vụ 48 triệu bảng chiêu mộ Jorgen Strand Larsen từ Wolves. Kalvin Phillips cũng tìm được đội bóng mới khi gia nhập Sheffield United theo dạng cho mượn từ Man City.

Everton mượn Tyrique George từ Chelsea, còn Arsenal và Tottenham lần lượt ký hợp đồng với các tài năng trẻ Evan Mooney và James Wilson.

Theo Tiến Sơn

Nguồn: [Link nguồn]

05/02/2026 00:45 AM (GMT+7)
