Man City bị cầm hòa, vẫn mơ đuổi kịp Arsenal nhờ 2 "viện binh" chất lượng

Sự thay đổi từ kỳ chuyển nhượng

Cuộc đua vô địch Premier League đang rất đáng xem khi Arsenal và Man City đua với nhau từng vòng đấu một. Man City đã bất bại 7 vòng liên tiếp nhưng trận hòa 2-2 khá tai hại trước ứng viên rớt hạng Nottingham Forest đã khiến họ bị tụt lại. Arsenal đánh bại Brighton 1-0 đã giúp "Pháo thủ" hơn Man City 7 điểm dù đá nhiều hơn 1 trận.

Man City đã không thua 10 trận liên tiếp ở mọi đấu trường

Đáng nói là phong độ của Man City đã tốt lên đáng kể từ cuối tháng 1. Từ ngày 24/1 đến nay họ đã không thua ở đấu trường nào, bất bại 10 trận liên tiếp với 8 thắng. Không ngạc nhiên, khi thời điểm này là lúc Pep Guardiola ổn định một sơ đồ thi đấu cho đội thay vì thử nghiệm công thức mới.

Nhưng một yếu tố quan trọng không kém, đó là sự thể hiện ấn tượng của các tân binh. Man City bất bại kể từ những ngày cuối của thị trường chuyển nhượng mùa Đông và đến nay các nhân tố được mua về đều đã chứng minh CLB không nhìn nhầm người. Thị trường mùa Đông thường không phải lúc Pep Guardiola thích tuyển quân mới, nhưng rõ ràng năm nay nó lại là dòng máu mới giúp Man City có thêm sức chiến đấu.

Hiệu ứng "lính mới"

Antoine Semenyo ở vị trí tiền đạo và Marc Guehi ở vị trí trung vệ là 2 cầu thủ lớn Man City mua về trong tháng 1. Man City đã thắng 9/12 trận ở mọi mặt trận từ lúc Semenyo chuyển tới từ Bournemouth, và Semenyo đã ghi 7 bàn & 2 kiến tạo trong thời gian đó.

Semenyo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Man City tính từ khi anh gia nhập CLB

Semenyo đã có những giây phút trở thành nhân tố quyết định trận đấu cho “The Citizens”, với 4 bàn thắng đưa Man City dẫn trước (Newcastle ở League Cup, Fulham, Leeds và Nottingham Forest ở Premier League). Từ khi gia nhập, chính anh là chân sút số 1 ở CLB mới, cao hơn cả Erling Haaland.

Trong khi đó, Man City mất Josko Gvardiol và Ruben Dias vì chấn thương hồi đầu tháng 1 (cộng thêm John Stones thường xuyên bị đau) khiến việc mua Marc Guehi trở nên cấp thiết. Trung vệ này gia nhập từ Crystal Palace và đến Etihad chỉ vài ngày trước khi Man City thua sốc Bodo/Glimt ở Cúp C1, và sau trận đó Guehi đã đá chính 7 trận cho Man City (đều ở Premier League), giữ sạch lưới 3 trận.

Sau màn ra mắt hoàn hảo trước Wolves khi đá cặp cùng Khusanov, Guehi giúp Man City có được chiến thắng trên sân của Liverpool trước khi cùng Ruben Dias bảo toàn thành công cách biệt 1 bàn mong manh trước Leeds. Guehi giờ đã nắm chắc vị trí trung vệ lệch trái bởi sự chắc chắn của mình, anh thậm chí đã có bàn đầu tiên cho Man City ở trận gặp Salford tại FA Cup.

Thay đổi chiến lược

Chỉ 2 tân binh nhưng đây là những sự tăng viện cực kỳ cần thiết cho Man City ở những vị trí họ rất cần người. Sự hòa nhập nhanh chóng của họ cũng cho thấy Man City đã rất “mát tay” trong việc chọn mục tiêu để bổ sung.

Tháng 1 năm ngoái Man City mua tân binh toàn từ ngoài Premier League, nhưng đã làm điều ngược lại với năm nay

Vào đầu năm 2025, Man City cũng phải mua quân để Guardiola có thêm lựa chọn, nhưng trong khi Omar Marmoush khởi đầu tốt, những Khusanov, Nico Gonzalez và Vitor Reis đều gặp khó khăn đáng kể. Khusanov và Gonzalez hiện đã dần hòa nhập và nắm được vị trí ở đội nhưng Reis phải sang Girona tích lũy kinh nghiệm. Cả 4 cầu thủ trên khi gia nhập đều chưa từng trải nghiệm bóng đá Anh.

Tháng 1 năm nay đã khác, Man City săn đón 2 cầu thủ sẵn khẳng định được tên tuổi ở Premier League, nên không ngạc nhiên khi họ nhanh chóng vào guồng ở CLB mới. Semenyo & Guehi rất có thể sẽ là những sự bổ sung then chốt để Man City trở lại đua vô địch, trong bối cảnh Arsenal còn chưa hoàn toàn tối đa hóa năng lực của chính các ngôi sao họ mua về từ mùa hè năm ngoái.