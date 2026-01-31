Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Arsenal gặp sự cố lớn trước thềm trận đấu với Leeds ở Ngoại hạng Anh

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal

Arsenal lỡ dở kế hoạch khi phải di chuyển đường bộ gần 320 km cho chuyến làm khách Leeds United ở vòng 24 Ngoại hạng Anh.

Hành trình chinh phục giải quốc nội của "Pháo thủ Londo" sẽ tiếp tục với chuyến làm khách Leeds vào lúc 22 giờ tối 31-1 (giờ Hà Nội).

Đây là trận đấu mà giới chuyên môn đánh giá mang tính then chốt với thầy trò Mikel Arteta. Nếu thắng, đội bóng London tiếp tục gây áp lực cũng duy trì khoảng cách tối thiểu 4 điểm với Man City và Aston Villa, ngược lại họ sẽ đánh mất cả tinh thần lẫn lợi thế ở cuộc đua.

Arsenal phải huỷ chuyến bay và đi xe buýt hơn 300 km để tới làm khách của Leeds ở vòng 24 Ngoại hạng Anh. Ảnh: EPA

Arsenal phải huỷ chuyến bay và đi xe buýt hơn 300 km để tới làm khách của Leeds ở vòng 24 Ngoại hạng Anh. Ảnh: EPA

Hiểu rõ tính chất quan trọng ấy, HLV Mikel Arteta và các cộng sự muốn có sự chuẩn bị tốt nhất cho chuyến làm khách đội bóng đang xếp thứ 16 bảng điểm.

Tuy nhiên, "nhân tính không bằng trời tính", đội không thể bay theo kế hoạch mà phải di chuyển đường bộ bằng xe buýt gần 320 km để tới Yorkshire.

Nguyên do khiến công tác chuẩn bị của "Pháo thủ" gặp trở ngại lớn bởi hôm 30-1 xuất hiện sương mù dày đặc tại khu vực phía Bắc nước Anh.

Daily Mail Sport mô tả sau buổi tập cuối, Arsenal đứng trước 2 lựa chọn: bay thẳng tới Yorkshire hoặc di chuyển bằng xe buýt. 

Sau khi đánh giá kỹ các báo cáo thời tiết, ban huấn luyện quyết định chọn phương án an toàn hơn dù tốn nhiều thời gian hơn, nhằm tránh nguy cơ chuyến bay bị hoãn hoặc hủy sát giờ.

Sân bay Leeds-Bradford vốn nằm ở khu vực trống trải, có độ cao lớn, thường xuyên chịu ảnh hưởng mạnh từ sương mù và gió lớn, khiến việc tiếp cận bằng đường hàng không tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Vì vậy, thay vì chuyến bay ngắn, Arsenal phải ngồi xe buýt di chuyển quãng đường xa cùng nguy cơ đối mặt với tình trạng ùn tắc quen thuộc trên tuyến M1.

Việc di chuyển kéo dài chắc chắn ảnh hưởng ít nhiều tới thể lực và sự thoải mái của các cầu thủ, đặc biệt trong bối cảnh Arsenal đang bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải.

Trận đấu với Leeds đòi hỏi sự tập trung cao độ từ đội khách trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc của họ ở các đầu trường.

Không chỉ chịu bất lợi về di chuyển, Arsenal còn đang chịu áp lực lớn tại cuộc đua vô địch.

Trận thua gần nhất khiến khoảng cách giữa họ và nhóm bám đuổi bị thu hẹp còn 4 điểm, sau khi Man City và Aston Villa đều giành chiến thắng ở vòng 23.

Phong độ của "Pháo thủ" cũng không thực sự thuyết phục khi đã trải qua 3 trận liên tiếp không thắng tại Premier League. Họ hòa trước Liverpool và Nottingham Forest và thua Man Utd 3-2 ở vòng đấu gần nhất.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận, HLV Mikel Arteta thừa nhận thất bại trước "Quỷ đỏ" để lại cho các cầu thủ nhiều cảm xúc tiêu cực.

"Chắc chắn khi thua một trận đấu sẽ để lại rất nhiều cảm xúc, bởi các cầu thủ của chúng tôi cực kỳ cạnh tranh và luôn hướng tới sự hoàn hảo. Khi không đạt được điều đó, họ sẽ tự đặt ra nhiều câu hỏi" – nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói – "Chúng tôi luôn muốn cải thiện, muốn tốt hơn ở mọi khía cạnh. Chúng tôi có sự tự tin và niềm tin rằng chúng tôi đang đi đúng hướng".

Theo Đăng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-31/01/2026 06:26 AM (GMT+7)
